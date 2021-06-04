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Запреты дня 4 июня 2021: Что нельзя делать в Василисков день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 4 июня.
Запреты дня 4 июня 2021: Что нельзя делать в Василисков день
Запреты дня 4 июня 2021: Что нельзя делать в Василисков день
freepik.com

В пятницу, 4 июня 2021 года, православные христиане чтут память святого мученика Василиска Команского. В народе церковный праздник получил названия Василиск, Василисков день и Соловьиный день.

Что нельзя делать в Василисков день 4 июня 2021?

Приметы и поверья на Василисков день 4 июня 2021

Наши предки верили, что 4 июня может вылупиться из яйца огненный царь-змей Василиск. Поэтому в этот день все собранные еще с вечера куриные яйца варили вкрутую.

Василисков день было принято проводит весело. Запрещалась тяжелая работа, особенно на полях, в огородах и в садах. Можно было выполнять только легкую работу по дому. Люди опасались сеять и пахать в этот день, чтобы не побеспокоить царя змей Василиска. Если ослушаться запрета, то в поле могли вырасти одни васильки.

На Василиска девушки гадали на венках из березовых и вербовых веточек. Если венок не тонул в реке - это предвещало счастливые события в жизни. И наоборот, если тонул – то это к беде.

Еще день Василиска называли соловьиным днем, потому что в это время птицеловы начинали заниматься отловом соловьев и других певчих птиц. Кроме того, 4 июня обязательно слушали пение соловья прежде чем начать заниматься делами. Люди говорили, что «хорошее утро с песен птиц начинается».

Существовало и множество примет о погоде и урожае на 4 июня:

  • Сильный туман – к урожаю грибов.
  • Много оводов и пауков – к большому количеству огурцов.
  • Обильные росы – к урожайному году.
  • Ночью соловей поет – к пригожему дню.
  • Вечером лягушки громко квакают – к теплу и дождю.

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    Черные круги вокруг звезд – к ненастью.
  • Если днем жара, то декабрь будет студеный, а если шел дождь, то декабрь будет с сильным снегопадом.

Другие праздники 4 июня 2021

  • День профилактики кариеса зубов
  • Международный день спойлеров
  • Международный день невинных детей - жертв
  • День хозяйственных судов в Украине

Именины 4 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

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Теги: запреты, приметы, украинские традиции, обряды, праздники, поверья, что нельзя делать, День ангела, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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