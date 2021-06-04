Запреты дня 4 июня 2021: Что нельзя делать в Василисков день
В пятницу, 4 июня 2021 года, православные христиане чтут память святого мученика Василиска Команского. В народе церковный праздник получил названия Василиск, Василисков день и Соловьиный день.
Что нельзя делать в Василисков день 4 июня 2021?
Читай также: Вознесение Господне: дата и история праздникаработать в поле и огороде - иначе уродит лишь василек да полынь
- купаться в водоемах - по преданию, русалки могут в воду затянуть
- переедать
Приметы и поверья на Василисков день 4 июня 2021
Наши предки верили, что 4 июня может вылупиться из яйца огненный царь-змей Василиск. Поэтому в этот день все собранные еще с вечера куриные яйца варили вкрутую.
Василисков день было принято проводит весело. Запрещалась тяжелая работа, особенно на полях, в огородах и в садах. Можно было выполнять только легкую работу по дому. Люди опасались сеять и пахать в этот день, чтобы не побеспокоить царя змей Василиска. Если ослушаться запрета, то в поле могли вырасти одни васильки.
На Василиска девушки гадали на венках из березовых и вербовых веточек. Если венок не тонул в реке - это предвещало счастливые события в жизни. И наоборот, если тонул – то это к беде.
Еще день Василиска называли соловьиным днем, потому что в это время птицеловы начинали заниматься отловом соловьев и других певчих птиц. Кроме того, 4 июня обязательно слушали пение соловья прежде чем начать заниматься делами. Люди говорили, что «хорошее утро с песен птиц начинается».
Существовало и множество примет о погоде и урожае на 4 июня:
- Сильный туман – к урожаю грибов.
- Много оводов и пауков – к большому количеству огурцов.
- Обильные росы – к урожайному году.
- Ночью соловей поет – к пригожему дню.
- Вечером лягушки громко квакают – к теплу и дождю.
Читай также: Самые «бездарные» актеры: Кто чаще всех получал «Золотую малину»Черные круги вокруг звезд – к ненастью.
- Если днем жара, то декабрь будет студеный, а если шел дождь, то декабрь будет с сильным снегопадом.
Другие праздники 4 июня 2021
- День профилактики кариеса зубов
- Международный день спойлеров
- Международный день невинных детей - жертв
- День хозяйственных судов в Украине
Именины 4 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.
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