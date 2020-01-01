Вознесение Господне: дата и история праздника

Когда Вознесение Господне будут отмечать в 2021 году православные?

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В июне 2021 года православные будут отмечать один из важных двунадесятых праздников Вознесение Господне. У этого праздника нет постоянной даты, его отмечают на 40-й день после Пасхи. В 2021 году Вознесение Господне будут отмечать 10 июня.

Вознесение Господне – история праздника

Праздник Вознесения Господнего посвящен ключевым событиям евангельской истории и считается господским праздником, т.е. относится к Господу Иисусу Христу. События произошли на 40-й день после того, как Иисус был распят на кресте и воскрес. Все дни между воскресением и вознесением Иисус являлся к своим ученикам, укреплял их веру и готовил к сошествию Святого Духа – к Пятидесятнице.

В день Вознесения Иисус собрал апостолов на горе Елеон в Вифании и благословил их, а после вознесся в небо. В Новом завете это событие описано таким образом:

«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян 1:9-11)».

Вознесение Господне описано в Евангелии от Луки, Деяниях святых апостолов и, кратко, в окончании Евангелия от Марка.

Вознесение Господне: что нельзя делать в праздник

Поскольку Вознесение Господне считается большим праздником – существует ряд запретов, о самых главных мы расскажем.

Что нельзя делать в Вознесение Господне:

В Вознесение нельзя заниматься серьезной домашней работой: шить, стирать, строить, убирать.

Тем не менее Вознесение стоит встретить в чистом доме, так что уборку стоит провести накануне. А в сам праздник нельзя ничего выносить из дома и даже выбрасывать мусор.

В Вознесение нельзя ничего резать и стричь (даже укорачивать собственные волосы).

Нельзя пребывать в плохом настроении, сквернословить, обижаться на кого-то.

В Вознесение нельзя произносить фразу «Христос» воскрес, поскольку в Вознесение из храмов выносят плащаницу.

Считается, что в этот день Господь слышит обращенные к нему молитвы, однако в Вознесение нельзя просить о деньгах и материальном обогащении.

В этот день нельзя никому отказывать в помощи, поскольку можно навлечь Божий гнев. Считается, что в 40-дневный период между Пасхой и Вознесением души умерших могут посещать мир живых, а Христос может ходить в облике нищего и просить подаяние.

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