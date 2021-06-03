Запреты дня 3 июня 2021: Что нельзя делать на Елену и Константина
В четверг, 3 июня 2021 года, православная церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.
Что нельзя делать на Елену и Константина 3 июня 2021?
- заплетать косы и завязывать хвосты
- брать взаймы, иначе в финансовом плане месяц будет неудачным
- отказывать тем, кто просит помощи
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- ссорится, особенно с родными
- вытирать пыль с ламп и подсвечников - так можно себя обезопасить от лгунов и злых людей
- надевать темную одежду - мрачные цвета могут привлечь в дом ссоры и измены
- выбрасывать яичную скорлупу
Приметы и поверья на Елену и Константина 3 июня 2021
3 июня было принято сеять лён. Даже если в людей не было времени на это или мешала погода, все равно они бросали в землю хоть одну горсть льна, приговаривая: «Посеешь лён на Елену – будут длинные льны».
Перед посевом выполняли особый обряд. Накануне женщины раскладывали яйца в мешки с семенами. На поле сеятели (в основном мужчины) подбрасывали яйца вверх («чем выше будут подброшены яйца, тем выше вырастет и лён»), затем съедали их, приговаривая: «Пусть уродится лён такой же белый как это яичко».
В этот праздник категорически запрещалось заплетать косы. 3 июня все девушки ходили с распущенными волосами, чтобы они были красивыми, длинными и мягкими, как лён.
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На Елену и Константина наблюдали за погодой, чтобы предугадать, какими будут лето и осень. Так, рябина с обильным цветом – примета того, что лён хорошо уродит. Если 3 июня идет дождь с грозой, то это говорит о том, что осенью часто будут осадки с сильными ветрами. Кузнечики громко и долго стрекочут вечером - скоро тепло установится. Лягушки сильно квакают - непогода скоро будет.
Другие праздники 3 июня 2021
- Праздник прогульщика
- день велосипеда
- День рождения парашюта
- День «Любовь побеждает всё»
- День вспоминания о снеге
- День средств защиты от насекомых
- Всемирный день косолапости Католический праздник Тела и Крови Христовых
- День олицетворения авторитета
Именины 3 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор, Ярослав.
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