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Запреты дня 3 июня 2021: Что нельзя делать на Елену и Константина

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 3 июня.
Запреты дня 3 июня 2021: Что нельзя делать на Елену и Константина
Запреты дня 3 июня 2021: Что нельзя делать на Елену и Константина
freepik.com

В четверг, 3 июня 2021 года, православная церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Что нельзя делать на Елену и Константина 3 июня 2021?

  • заплетать косы и завязывать хвосты
  • брать взаймы, иначе в финансовом плане месяц будет неудачным
  • отказывать тем, кто просит помощи

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    свататься, иначе брак будет недолговечным
  • ссорится, особенно с родными
  • вытирать пыль с ламп и подсвечников - так можно себя обезопасить от лгунов и злых людей
  • надевать темную одежду - мрачные цвета могут привлечь в дом ссоры и измены
  • выбрасывать яичную скорлупу

Приметы и поверья на Елену и Константина 3 июня 2021

3 июня было принято сеять лён. Даже если в людей не было времени на это или мешала погода, все равно они бросали в землю хоть одну горсть льна, приговаривая: «Посеешь лён на Елену – будут длинные льны».

Перед посевом выполняли особый обряд. Накануне женщины раскладывали яйца в мешки с семенами. На поле сеятели (в основном мужчины) подбрасывали яйца вверх («чем выше будут подброшены яйца, тем выше вырастет и лён»), затем съедали их, приговаривая: «Пусть уродится лён такой же белый как это яичко».

В этот праздник категорически запрещалось заплетать косы. 3 июня все девушки ходили с распущенными волосами, чтобы они были красивыми, длинными и мягкими, как лён.

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На Елену и Константина наблюдали за погодой, чтобы предугадать, какими будут лето и осень. Так, рябина с обильным цветом – примета того, что лён хорошо уродит. Если 3 июня идет дождь с грозой, то это говорит о том, что осенью часто будут осадки с сильными ветрами. Кузнечики громко и долго стрекочут вечером - скоро тепло установится. Лягушки сильно квакают - непогода скоро будет.

Другие праздники 3 июня 2021

  • Праздник прогульщика 
  • день велосипеда
  • День рождения парашюта
  • День «Любовь побеждает всё»
  • День вспоминания о снеге
  • День средств защиты от насекомых
  • Всемирный день косолапости Католический праздник Тела и Крови Христовых
  • День олицетворения авторитета

Именины 3 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор, Ярослав.

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Теги: запреты, приметы, украинские традиции, обряды, праздники, поверья, что нельзя делать, День ангела, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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