Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 3 июня.

Запреты дня 3 июня 2021: Что нельзя делать на Елену и Константина freepik.com

В четверг, 3 июня 2021 года, православная церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Что нельзя делать на Елену и Константина 3 июня 2021?

заплетать косы и завязывать хвосты

брать взаймы, иначе в финансовом плане месяц будет неудачным

отказывать тем, кто просит помощи

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свататься, иначе брак будет недолговечным ссорится, особенно с родными

вытирать пыль с ламп и подсвечников - так можно себя обезопасить от лгунов и злых людей

надевать темную одежду - мрачные цвета могут привлечь в дом ссоры и измены

выбрасывать яичную скорлупу

Приметы и поверья на Елену и Константина 3 июня 2021

3 июня было принято сеять лён. Даже если в людей не было времени на это или мешала погода, все равно они бросали в землю хоть одну горсть льна, приговаривая: «Посеешь лён на Елену – будут длинные льны».

Перед посевом выполняли особый обряд. Накануне женщины раскладывали яйца в мешки с семенами. На поле сеятели (в основном мужчины) подбрасывали яйца вверх («чем выше будут подброшены яйца, тем выше вырастет и лён»), затем съедали их, приговаривая: «Пусть уродится лён такой же белый как это яичко».

В этот праздник категорически запрещалось заплетать косы. 3 июня все девушки ходили с распущенными волосами, чтобы они были красивыми, длинными и мягкими, как лён.

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На Елену и Константина наблюдали за погодой, чтобы предугадать, какими будут лето и осень. Так, рябина с обильным цветом – примета того, что лён хорошо уродит. Если 3 июня идет дождь с грозой, то это говорит о том, что осенью часто будут осадки с сильными ветрами. Кузнечики громко и долго стрекочут вечером - скоро тепло установится. Лягушки сильно квакают - непогода скоро будет.

Другие праздники 3 июня 2021

Праздник прогульщика

день велосипеда

День рождения парашюта

День «Любовь побеждает всё»

День вспоминания о снеге

День средств защиты от насекомых

Всемирный день косолапости Католический праздник Тела и Крови Христовых

День олицетворения авторитета

Именины 3 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор, Ярослав.

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