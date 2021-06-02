Запреты дня 2 июня 2021: Что нельзя делать на Фалалея Огуречника
В среду, 2 июня 2021 года, православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе этот день называют Фалалей Огуречник, Фалалей Грядочник или Фалалей Тепловей.
Что нельзя делать на Фалалея Огуречника 2 июня 2021?
- вспоминать о прошлом
- делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья
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- ссориться, особенно с родней – до конца месяца не помиритесь
- оставлять детей под чужим присмотром – их могут сглазить
- раздавать детские вещи – здоровье с вещами можно отдать
- беременным завязывать узлы, иначе ребенок может запутаться в пуповине
Приметы и поверья на Фалалея Огуречника 2 июня 2021
2 июня было принято высаживать на грядки огурцы. Делали это в тайне, чтобы никто не сглазил урожай. Высадку скрывали не только от соседей, но даже от некоторых домочадцев. Считалось, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит огурцы, то они быстро засохнут и не дадут урожая.
Кроме того, наши предки верили, что 2 июня дети стают очень уязвимыми. И оберегом для них может послужить материнская любовь. Поэтому матери в этот день читали специальные заговоры, которые наговаривали на одежду ребенка.
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Существует для 2 июня множество примет о погоде и урожае. Так, большое количество шишек на елях обещает хороший урожай огурцов. Пчелы сердито жалят - к дождю. Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой. Также дождливый день 2 июня предвещал, что месяц будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. А если утки 2 июня постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.
Другие праздники 2 июня 2021
- День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)
- Всемирный день бега
- День запуска бумажных змеев и самолётиков
- Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения
- День спутникового мониторинга и навигации
Именины 2 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.
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