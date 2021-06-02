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Запреты дня 2 июня 2021: Что нельзя делать на Фалалея Огуречника

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 2 июня.
Запреты дня 2 июня 2021: Что нельзя делать на Фалалея Огуречника
Запреты дня 2 июня 2021: Что нельзя делать на Фалалея Огуречника
freepik.com

В среду, 2 июня 2021 года, православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе этот день называют Фалалей Огуречник, Фалалей Грядочник или Фалалей Тепловей.

Что нельзя делать на Фалалея Огуречника 2 июня 2021?

  • вспоминать о прошлом
  • делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья

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    стричься и красить волосы
  • ссориться, особенно с родней – до конца месяца не помиритесь
  • оставлять детей под чужим присмотром – их могут сглазить
  • раздавать детские вещи – здоровье с вещами можно отдать
  • беременным завязывать узлы, иначе ребенок может запутаться в пуповине

Приметы и поверья на Фалалея Огуречника 2 июня 2021

2 июня было принято высаживать на грядки огурцы. Делали это в тайне, чтобы никто не сглазил урожай. Высадку скрывали не только от соседей, но даже от некоторых домочадцев. Считалось, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит огурцы, то они быстро засохнут и не дадут урожая.

Кроме того, наши предки верили, что 2 июня дети стают очень уязвимыми. И оберегом для них может послужить материнская любовь. Поэтому матери в этот день читали специальные заговоры, которые наговаривали на одежду ребенка.

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Существует для 2 июня множество примет о погоде и урожае. Так, большое количество шишек на елях обещает хороший урожай огурцов. Пчелы сердито жалят - к дождю. Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой. Также дождливый день 2 июня предвещал, что месяц будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. А если утки 2 июня постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.

Другие праздники 2 июня 2021

  • День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)
  • Всемирный день бега
  • День запуска бумажных змеев и самолётиков
  • Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения
  • День спутникового мониторинга и навигации

Именины 2 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.

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Теги: украинские традиции, запреты, обряды, приметы, поверья, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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