Запреты дня 2 июня 2021: Что нельзя делать на Фалалея Огуречника

Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 2 июня.

В среду, 2 июня 2021 года, православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народе этот день называют Фалалей Огуречник, Фалалей Грядочник или Фалалей Тепловей.

Что нельзя делать на Фалалея Огуречника 2 июня 2021?

вспоминать о прошлом

делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья

Читай также: День защиты детей: дата и история праздника стричься и красить волосы

стричься и красить волосы ссориться, особенно с родней – до конца месяца не помиритесь

оставлять детей под чужим присмотром – их могут сглазить

раздавать детские вещи – здоровье с вещами можно отдать

беременным завязывать узлы, иначе ребенок может запутаться в пуповине

Приметы и поверья на Фалалея Огуречника 2 июня 2021

2 июня было принято высаживать на грядки огурцы. Делали это в тайне, чтобы никто не сглазил урожай. Высадку скрывали не только от соседей, но даже от некоторых домочадцев. Считалось, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит огурцы, то они быстро засохнут и не дадут урожая.

Кроме того, наши предки верили, что 2 июня дети стают очень уязвимыми. И оберегом для них может послужить материнская любовь. Поэтому матери в этот день читали специальные заговоры, которые наговаривали на одежду ребенка.

Читай также: ТОП-10 знаменитых детей-актеров

Существует для 2 июня множество примет о погоде и урожае. Так, большое количество шишек на елях обещает хороший урожай огурцов. Пчелы сердито жалят - к дождю. Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой. Также дождливый день 2 июня предвещал, что месяц будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. А если утки 2 июня постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.

Другие праздники 2 июня 2021

День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)

Всемирный день бега

День запуска бумажных змеев и самолётиков

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

День спутникового мониторинга и навигации

Именины 2 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: