Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 29 мая.

Запреты дня 29 мая 2021: Что нельзя делать на Федора Житника freepik.com

В субботу, 29 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Освященного. В народе святого прозвали Житником, потому что 29 мая наступал крайний срок для посева жита и других яровых культур.

Что нельзя делать Федора Житника 29 мая 2021?

Читай также: День защиты детей: дата и история праздника убирать в доме, если в поле или на огороде еще не завершены посевные работы

убирать в доме, если в поле или на огороде еще не завершены посевные работы оставлять еду на тарелках, вместо того, чтобы отдать ее животным - покровитель дня нашлет бедность.

начинать важные дела

Есть ложками (ложки в этот день приносят в дом несчастья)

работать на земле после обеда, иначе будет бедный урожай

праздновать свадьбы

носить одежду красного цвета

заплетать косы

Приметы и поверья Федора Житника 29 мая 2021

С раннего утра наши предки в этот день отправлялись в поле, чтобы закончить посевные работы. Если кто-то не успевал это сделать, то такому человеку все старались помочь.

29 мая в молитвах обращались за помощью к Феодору, чтобы он принес богатый урожай. Задабривали святого особыми блюдами. На стол обязательно подавали каши из ячменной, пшеничной, овсяной, пшенной или гречневой крупы.

Ранее на Федора Житника зацветала рябина. Поэтому в этот день было принято собирать рябиновый цвет для лекарственных целей.

29 мая считался неудачным днем для застолья. В этот день запрещалось отмечать свадьбы и другие важные даты. Если перенести праздник не получалось, то люди обязательно читали «Отче наш» 9 раз.

На Федора Житника 29 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет в ближайшие месяцы.

Если 29 мая гром, то будет хороший урожай зерновых.

Рябина зацвела – установится теплая летняя погода.

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Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.

Во время дождя слышно кваканье лягушек – погода скоро наладится.

Ласточки садятся на гнезда, то июнь будет жаркий.

Другие праздники 29 мая 2021

День гадания на ромашках

Всемирный день здорового пищеварения

День конца средневековья

Международный день миротворцев ООН

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

День топографической службы ВС в Украине

День табачного дыма

День военного автомобилиста

Именины 29 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Фёдор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

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