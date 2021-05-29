Запреты дня 29 мая 2021: Что нельзя делать на Федора Житника
В субботу, 29 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Освященного. В народе святого прозвали Житником, потому что 29 мая наступал крайний срок для посева жита и других яровых культур.
Что нельзя делать Федора Житника 29 мая 2021?
Читай также: День защиты детей: дата и история праздникаубирать в доме, если в поле или на огороде еще не завершены посевные работы
- оставлять еду на тарелках, вместо того, чтобы отдать ее животным - покровитель дня нашлет бедность.
- начинать важные дела
- Есть ложками (ложки в этот день приносят в дом несчастья)
- работать на земле после обеда, иначе будет бедный урожай
- праздновать свадьбы
- носить одежду красного цвета
- заплетать косы
Приметы и поверья Федора Житника 29 мая 2021
С раннего утра наши предки в этот день отправлялись в поле, чтобы закончить посевные работы. Если кто-то не успевал это сделать, то такому человеку все старались помочь.
29 мая в молитвах обращались за помощью к Феодору, чтобы он принес богатый урожай. Задабривали святого особыми блюдами. На стол обязательно подавали каши из ячменной, пшеничной, овсяной, пшенной или гречневой крупы.
Ранее на Федора Житника зацветала рябина. Поэтому в этот день было принято собирать рябиновый цвет для лекарственных целей.
29 мая считался неудачным днем для застолья. В этот день запрещалось отмечать свадьбы и другие важные даты. Если перенести праздник не получалось, то люди обязательно читали «Отче наш» 9 раз.
На Федора Житника 29 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет в ближайшие месяцы.
Если 29 мая гром, то будет хороший урожай зерновых.
Рябина зацвела – установится теплая летняя погода.
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Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.
Во время дождя слышно кваканье лягушек – погода скоро наладится.
Ласточки садятся на гнезда, то июнь будет жаркий.
Другие праздники 29 мая 2021
- День гадания на ромашках
- Всемирный день здорового пищеварения
- День конца средневековья
- Международный день миротворцев ООН
- День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
- День топографической службы ВС в Украине
- День табачного дыма
- День военного автомобилиста
Именины 29 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Фёдор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.
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