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Запреты дня 29 мая 2021: Что нельзя делать на Федора Житника

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 29 мая.
Запреты дня 29 мая 2021: Что нельзя делать на Федора Житника
Запреты дня 29 мая 2021: Что нельзя делать на Федора Житника
freepik.com

В субботу, 29 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Освященного. В народе святого прозвали Житником, потому что 29 мая наступал крайний срок для посева жита и других яровых культур.

Что нельзя делать Федора Житника 29 мая 2021?

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    убирать в доме, если в поле или на огороде еще не завершены посевные работы
  • оставлять еду на тарелках, вместо того, чтобы отдать ее животным - покровитель дня нашлет бедность.
  • начинать важные дела
  • Есть ложками (ложки в этот день приносят в дом несчастья)
  • работать на земле после обеда, иначе будет бедный урожай
  • праздновать свадьбы
  • носить одежду красного цвета
  • заплетать косы

Приметы и поверья Федора Житника 29 мая 2021

С раннего утра наши предки в этот день отправлялись в поле, чтобы закончить посевные работы. Если кто-то не успевал это сделать, то такому человеку все старались помочь.

29 мая в молитвах обращались за помощью к Феодору, чтобы он принес богатый урожай. Задабривали святого особыми блюдами. На стол обязательно подавали каши из ячменной, пшеничной, овсяной, пшенной или гречневой крупы.

Ранее на Федора Житника зацветала рябина. Поэтому в этот день было принято собирать рябиновый цвет для лекарственных целей.

29 мая считался неудачным днем для застолья. В этот день запрещалось отмечать свадьбы и другие важные даты. Если перенести праздник не получалось, то люди обязательно читали «Отче наш» 9 раз.

На Федора Житника 29 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет в ближайшие месяцы.

Если 29 мая гром, то будет хороший урожай зерновых.

Рябина зацвела – установится теплая летняя погода.

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Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.

Во время дождя слышно кваканье лягушек – погода скоро наладится.

Ласточки садятся на гнезда, то июнь будет жаркий.

Другие праздники 29 мая 2021

  • День гадания на ромашках
  • Всемирный день здорового пищеварения
  • День конца средневековья
  • Международный день миротворцев ООН
  • День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
  • День топографической службы ВС в Украине
  • День табачного дыма
  • День военного автомобилиста

Именины 29 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Фёдор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, обряды, традиции, День ангела, именины, праздники в мае, украинские традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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