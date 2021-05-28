Запреты дня 28 мая 2021: Что нельзя делать на Пахома Теплого
В пятницу, 28 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Пахомия Великого. В народе святого прозвали Пахомом Теплым и Пахомом Бокогреем. Другие названия праздника: Травник и Зелёный шум.
Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 2021?
Читай также: Куда пойти в Киеве 25 – 30 мая: концерты и фестивали столицысадить растения – урожай будет плохой
- оставлять посуду или пол грязными - в кошельке окажутся только ненужные бумажки
- вытираться не своим полотенцем, иначе придется отвечать за чужие ошибки
- Незамужним девушкам рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся
- брать в руки сдачу, чтобы не пришлось отдавать чужие долги, нельзя
Приметы и поверья на Пахома Теплого 28 мая 2021
На Пахома Теплого запрещалось садить растения, в первую очередь рассаду овощей и бобовых. Наши предки считали, что урожай в противном случае будет испорчен. Овощи плохо вырастут, будут горчит или же их съедать насекомые.
Единственное, что можно было сеять 28 мая, так это пшеницу и поздний овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Люди поговаривали: «Пришел Пахом Бокогрей - досевай пшеницу скорей».
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На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. Если на рассвете небо насыщенного красного цвета, то лето будет жарким и с частыми пожарами. А если в этот день дует восточный ветер и идет дождь, то скоро будет хорошая погода. Радуга 28 мая тоже к хорошей погоде. Если мотыльки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.
Другие праздники 28 мая 2021
- День сварщика
- День пограничника
- День рождения майонеза
- День брюнеток
- День менструальной гигиены
- Международный день действий за женское здоровье
- День лепестковой вьюги
- Европейский день соседей
- День «Международной амнистии»
- Всемирный день красного волка
- День пофигиста
Именины 28 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.
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