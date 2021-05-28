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Запреты дня 28 мая 2021: Что нельзя делать на Пахома Теплого

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 28 мая.
Запреты дня 28 мая 2021: Что нельзя делать на Пахома Теплого
Запреты дня 28 мая 2021: Что нельзя делать на Пахома Теплого
Getty images

В пятницу, 28 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Пахомия Великого. В народе святого прозвали Пахомом Теплым и Пахомом Бокогреем. Другие названия праздника: Травник и Зелёный шум.

Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 2021?

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    садить растения – урожай будет плохой
  • оставлять посуду или пол грязными - в кошельке окажутся только ненужные бумажки
  • вытираться не своим полотенцем, иначе придется отвечать за чужие ошибки
  • Незамужним девушкам рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся
  • брать в руки сдачу, чтобы не пришлось отдавать чужие долги, нельзя

Приметы и поверья на Пахома Теплого 28 мая 2021

На Пахома Теплого запрещалось садить растения, в первую очередь рассаду овощей и бобовых. Наши предки считали, что урожай в противном случае будет испорчен. Овощи плохо вырастут, будут горчит или же их съедать насекомые.

Единственное, что можно было сеять 28 мая, так это пшеницу и поздний овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Люди поговаривали: «Пришел Пахом Бокогрей - досевай пшеницу скорей».

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На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. Если на рассвете небо насыщенного красного цвета, то лето будет жарким и с частыми пожарами. А если в этот день дует восточный ветер и идет дождь, то скоро будет хорошая погода. Радуга 28 мая тоже к хорошей погоде. Если мотыльки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.

Другие праздники 28 мая 2021

  • День сварщика
  • День пограничника
  • День рождения майонеза
  • День брюнеток
  • День менструальной гигиены
  • Международный день действий за женское здоровье
  • День лепестковой вьюги
  • Европейский день соседей
  • День «Международной амнистии»
  • Всемирный день красного волка
  • День пофигиста

Именины 28 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

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Теги: запреты, приметы, обряды, праздники, праздники в мае, украинские традиции, традиции, именины, обряды, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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