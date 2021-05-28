Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 28 мая.

Запреты дня 28 мая 2021: Что нельзя делать на Пахома Теплого Getty images

В пятницу, 28 мая 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Пахомия Великого. В народе святого прозвали Пахомом Теплым и Пахомом Бокогреем. Другие названия праздника: Травник и Зелёный шум.

Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 2021?

Читай также: Куда пойти в Киеве 25 – 30 мая: концерты и фестивали столицы садить растения – урожай будет плохой

садить растения – урожай будет плохой оставлять посуду или пол грязными - в кошельке окажутся только ненужные бумажки

вытираться не своим полотенцем, иначе придется отвечать за чужие ошибки

Незамужним девушкам рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся

брать в руки сдачу, чтобы не пришлось отдавать чужие долги, нельзя

Приметы и поверья на Пахома Теплого 28 мая 2021

На Пахома Теплого запрещалось садить растения, в первую очередь рассаду овощей и бобовых. Наши предки считали, что урожай в противном случае будет испорчен. Овощи плохо вырастут, будут горчит или же их съедать насекомые.

Единственное, что можно было сеять 28 мая, так это пшеницу и поздний овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Люди поговаривали: «Пришел Пахом Бокогрей - досевай пшеницу скорей».

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На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. Если на рассвете небо насыщенного красного цвета, то лето будет жарким и с частыми пожарами. А если в этот день дует восточный ветер и идет дождь, то скоро будет хорошая погода. Радуга 28 мая тоже к хорошей погоде. Если мотыльки летают низко – будет хороший урожай яровой пшеницы.

Другие праздники 28 мая 2021

День сварщика

День пограничника

День рождения майонеза

День брюнеток

День менструальной гигиены

Международный день действий за женское здоровье

День лепестковой вьюги

Европейский день соседей

День «Международной амнистии»

Всемирный день красного волка

День пофигиста

Именины 28 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

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