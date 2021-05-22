Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 22 мая.

Запреты дня 22 мая 2021: Что нельзя делать на День Святого Николая freepik.com

В субботу, 22 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе этот день прозвали Николаем Вешним и Николаем Летним.

Что нельзя делать на День Святого Николая 22 мая 2021?

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брать в руки ножницы отказывать в помощи нуждающимся

гадать

брать и давать в долг

злоупотреблять спиртными напитками

убирать со стола после семейного застолья

купаться в водоемах

проводить свадьбы, таинство крещения и венчания

заниматься рукоделием

стирать

ремонтировать и строить

грустить, вспоминать плохие события из прошлого

лениться

ругаться и браниться

Приметы и поверья на День Святого Николая 22 мая 2021

На Николая Летнего было принято умыться утренней росой и ходить босиком по траве. Люди верили, что в этот день роса обретает целебные свойства и может помочь сохранить здоровье, молодость и красоту.

22 мая верящие ходили в церковь и в молитвах просили заступничества у святого. Так, например, селяне молились за хороший урожай, незамужние девушки обращались с молитвой об удачном замужестве, а влюбленные просили о счастливой совместной жизни. Стоит отметить, что Святой был покровителем детей, путешественников, моряков, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев. Кроме того, Николай был защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

В этот день запрещался тяжелый труд по хозяйству, однако уборка в доме приветствовалась так, как Николай не любил беспорядка.

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22 мая все старались нарядиться в новую праздничную одежду. Обязательным заданием для каждого хозяева в этот день - дать милостыню странникам и убогим.

По народным поверьям, дождь на Николая Вешнего предвещал богатый урожай.

Другие праздники 22 мая 2021

День винегрета

День рождения тюбика для зубной пасты

День Шерлока Холмса

День рождения технологии «Ethernet»

День святого пророка Исаии

Всемирный день гота

День биткоин-пиццы

Международный день биологического разнообразия

Всемирный день коктейля «Палома»

Международный день наследственных пород

Именины 22 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Николай, Северин, Сергей, Денис.

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