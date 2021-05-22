Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 22 мая 2021: Что нельзя делать на День Святого Николая

Комментариев: 0
Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 22 мая.
Запреты дня 22 мая 2021: Что нельзя делать на День Святого Николая
Запреты дня 22 мая 2021: Что нельзя делать на День Святого Николая
freepik.com

В субботу, 22 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе этот день прозвали Николаем Вешним и Николаем Летним.

Что нельзя делать на День Святого Николая 22 мая 2021?

  • Читай также: «Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетия

    брать в руки ножницы
  • отказывать в помощи нуждающимся
  • гадать
  • брать и давать в долг
  • злоупотреблять спиртными напитками
  • убирать со стола после семейного застолья
  • купаться в водоемах
  • проводить свадьбы, таинство крещения и венчания
  • заниматься рукоделием
  • стирать
  • ремонтировать и строить
  • грустить, вспоминать плохие события из прошлого
  • лениться
  • ругаться и браниться

Приметы и поверья на День Святого Николая 22 мая 2021

На Николая Летнего было принято умыться утренней росой и ходить босиком по траве. Люди верили, что в этот день роса обретает целебные свойства и может помочь сохранить здоровье, молодость и красоту.

22 мая верящие ходили в церковь и в молитвах просили заступничества у святого. Так, например, селяне молились за хороший урожай, незамужние девушки обращались с молитвой об удачном замужестве, а влюбленные просили о счастливой совместной жизни. Стоит отметить, что Святой был покровителем детей, путешественников, моряков, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев. Кроме того, Николай был защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

В этот день запрещался тяжелый труд по хозяйству, однако уборка в доме приветствовалась так, как Николай не любил беспорядка.

Читай также: Кто станет победителем «Евровидения 2021»: Новый прогноз букмекеров

22 мая все старались нарядиться в новую праздничную одежду. Обязательным заданием для каждого хозяева в этот день - дать милостыню странникам и убогим.

По народным поверьям, дождь на Николая Вешнего предвещал богатый урожай.

Другие праздники 22 мая 2021

  • День винегрета
  • День рождения тюбика для зубной пасты
  • День Шерлока Холмса
  • День рождения технологии «Ethernet»
  • День святого пророка Исаии
  • Всемирный день гота
  • День биткоин-пиццы
  • Международный день биологического разнообразия
  • Всемирный день коктейля «Палома»
  • Международный день наследственных пород

 Именины 22 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Николай, Северин, Сергей, Денис.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, обряды, поверья, украинские традиции, День Святого Николая, праздники в мае, праздники, День ангела, именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь