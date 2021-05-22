Запреты дня 22 мая 2021: Что нельзя делать на День Святого Николая
В субботу, 22 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе этот день прозвали Николаем Вешним и Николаем Летним.
Что нельзя делать на День Святого Николая 22 мая 2021?
Читай также: «Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетиябрать в руки ножницы
- отказывать в помощи нуждающимся
- гадать
- брать и давать в долг
- злоупотреблять спиртными напитками
- убирать со стола после семейного застолья
- купаться в водоемах
- проводить свадьбы, таинство крещения и венчания
- заниматься рукоделием
- стирать
- ремонтировать и строить
- грустить, вспоминать плохие события из прошлого
- лениться
- ругаться и браниться
Приметы и поверья на День Святого Николая 22 мая 2021
На Николая Летнего было принято умыться утренней росой и ходить босиком по траве. Люди верили, что в этот день роса обретает целебные свойства и может помочь сохранить здоровье, молодость и красоту.
22 мая верящие ходили в церковь и в молитвах просили заступничества у святого. Так, например, селяне молились за хороший урожай, незамужние девушки обращались с молитвой об удачном замужестве, а влюбленные просили о счастливой совместной жизни. Стоит отметить, что Святой был покровителем детей, путешественников, моряков, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев. Кроме того, Николай был защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.
В этот день запрещался тяжелый труд по хозяйству, однако уборка в доме приветствовалась так, как Николай не любил беспорядка.
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22 мая все старались нарядиться в новую праздничную одежду. Обязательным заданием для каждого хозяева в этот день - дать милостыню странникам и убогим.
По народным поверьям, дождь на Николая Вешнего предвещал богатый урожай.
Другие праздники 22 мая 2021
- День винегрета
- День рождения тюбика для зубной пасты
- День Шерлока Холмса
- День рождения технологии «Ethernet»
- День святого пророка Исаии
- Всемирный день гота
- День биткоин-пиццы
- Международный день биологического разнообразия
- Всемирный день коктейля «Палома»
- Международный день наследственных пород
Именины 22 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Николай, Северин, Сергей, Денис.
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