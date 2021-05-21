Запреты дня 21 мая 2021: Что нельзя делать на Иоанна Богослова
В пятницу, 21 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святой получил прозвища Долгий, Пшеничник, Градобой и Посев.
Что нельзя делать на Иоанна Богослова 21 мая 2021?
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- употреблять алкоголь
- гадать
- отпускать гостей с пустыми руками
- планировать на этот день важные дела
- стирать и гладить
- выносить свои отношения на всеобщее обозрение
- быть жадным
Приметы и поверья на Иоанна Богослова 21 мая 2021
21 мая наши предки работали на поле с самой зари и до наступления темноты. В этот день было принято сеять пшеницу. Чтобы урожай был хорошим, люди приносили полю угощение в виде каравая из пшеничной муки. Позже каравай отдавали беднякам, которые первыми встретились на пути после обряда.
Кроме того, богатые хозяйки пекли «обетные» пироги, которыми угощали странников, нищих и бедных соседей. Считалось, что этот ритуал принесет в дом удачу только в том случае, если весь пирог раздать нуждающимся или скормить птицам. Самому есть такую выпечку запрещалось.
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Существовали в этот день и погодные приметы. Так, красное небо утром говорило о возможном дожде, а красное небо на закате – о хорошей погоде. Дождливый день обещал богатый урожай грибов. А обильный цвет черемухи 21 мая прогнозировал дождливое лето. Радуга утром предвещала дождь, а вечером – погожую погоду на ближайшие дни. Увидеть три радуги - к ветру.
Другие праздники 21 мая 2021
- Международный день чая
- День музы и вдохновения
- Международный день Космоса
- День полярника
- Всемирный день медитации
- День защиты от безработицы
- День обмена талисманами
- Международный день виртуального помощника
- День военного переводчика
- День памяти преподобного Арсения Великого
- День работника БТИ (День инвентаризатора)
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- Всемирный день розы
Именины 21 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
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