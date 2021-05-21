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Запреты дня 21 мая 2021: Что нельзя делать на Иоанна Богослова

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 21 мая.
Запреты дня 21 мая 2021: Что нельзя делать на Иоанна Богослова
Запреты дня 21 мая 2021: Что нельзя делать на Иоанна Богослова
Getty images

В пятницу, 21 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святой получил прозвища Долгий, Пшеничник, Градобой и Посев.

Что нельзя делать на Иоанна Богослова 21 мая 2021?

Приметы и поверья на Иоанна Богослова 21 мая 2021

21 мая наши предки работали на поле с самой зари и до наступления темноты. В этот день было принято сеять пшеницу. Чтобы урожай был хорошим, люди приносили полю угощение в виде каравая из пшеничной муки. Позже каравай отдавали беднякам, которые первыми встретились на пути после обряда.

Кроме того, богатые хозяйки пекли «обетные» пироги, которыми угощали странников, нищих и бедных соседей. Считалось, что этот ритуал принесет в дом удачу только в том случае, если весь пирог раздать нуждающимся или скормить птицам. Самому есть такую выпечку запрещалось.

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Существовали в этот день и погодные приметы. Так, красное небо утром говорило о возможном дожде, а красное небо на закате – о хорошей погоде. Дождливый день обещал богатый урожай грибов. А обильный цвет черемухи 21 мая прогнозировал дождливое лето. Радуга утром предвещала дождь, а вечером – погожую погоду на ближайшие дни. Увидеть три радуги - к ветру.

Другие праздники 21 мая 2021

  • Международный день чая
  • День музы и вдохновения
  • Международный день Космоса
  • День полярника
  • Всемирный день медитации
  • День защиты от безработицы
  • День обмена талисманами
  • Международный день виртуального помощника
  • День военного переводчика
  • День памяти преподобного Арсения Великого
  • День работника БТИ (День инвентаризатора)
  • Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • Всемирный день розы

Именины 21 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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Теги: запреты, приметы, праздники в мае, поверья, украинские традиции, именины, День ангела, праздники
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Источник: Ivonа bigmir)net

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