Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 21 мая.

Запреты дня 21 мая 2021: Что нельзя делать на Иоанна Богослова Getty images

В пятницу, 21 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святой получил прозвища Долгий, Пшеничник, Градобой и Посев.

Что нельзя делать на Иоанна Богослова 21 мая 2021?

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ругаться и сквернословить употреблять алкоголь

гадать

отпускать гостей с пустыми руками

планировать на этот день важные дела

стирать и гладить

выносить свои отношения на всеобщее обозрение

быть жадным

Приметы и поверья на Иоанна Богослова 21 мая 2021

21 мая наши предки работали на поле с самой зари и до наступления темноты. В этот день было принято сеять пшеницу. Чтобы урожай был хорошим, люди приносили полю угощение в виде каравая из пшеничной муки. Позже каравай отдавали беднякам, которые первыми встретились на пути после обряда.

Кроме того, богатые хозяйки пекли «обетные» пироги, которыми угощали странников, нищих и бедных соседей. Считалось, что этот ритуал принесет в дом удачу только в том случае, если весь пирог раздать нуждающимся или скормить птицам. Самому есть такую выпечку запрещалось.

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Существовали в этот день и погодные приметы. Так, красное небо утром говорило о возможном дожде, а красное небо на закате – о хорошей погоде. Дождливый день обещал богатый урожай грибов. А обильный цвет черемухи 21 мая прогнозировал дождливое лето. Радуга утром предвещала дождь, а вечером – погожую погоду на ближайшие дни. Увидеть три радуги - к ветру.

Другие праздники 21 мая 2021

Международный день чая

День музы и вдохновения

Международный день Космоса

День полярника

Всемирный день медитации

День защиты от безработицы

День обмена талисманами

Международный день виртуального помощника

День военного переводчика

День памяти преподобного Арсения Великого

День работника БТИ (День инвентаризатора)

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Всемирный день розы

Именины 21 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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