Запреты дня 20 мая 2021: Что нельзя делать на Купальницу
В четверг, 20 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре в этот день празднуют Купальницу.
Что нельзя делать на Купальницу 20 мая 2021?
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- брать в руки острые предметы
- играть с огнем
- гадать
- ссориться и обижать кого-то
Приметы и поверья на Купальницу 20 мая 2021
В старину в этот день было принято рано утром набирать воду из речки или озера. Ведра с водой оставляли на берегу до обеда, чтобы она «настоялась» на солнце. А днем хозяева пригоняли к водоему лошадей и окатывали водой, которая к этому моменту становилась «целебной». Таким образом, люди смывали из животных болезни и защищали от нечистой силы. Люди также в этот день умывались «целебной» водой. Младенцев купать 20 мая разрешалось только их матерям.
Также в этот день существовала необычная традиция – «воровать» семена на посадку. Считалось, что украденные семена дадут богатый урожай. На Купальницу соседи ходили друг другу в гости и якобы втайне брали чужие семена.
Дождливый день 20 мая обещал, что сентябрь будет теплым. Кроме того, сильный дождь говорил о том, что будет щедрый урожай малины и калины.
Морозное утро в этот день предвещало богатый урожай гречки и злаков. А ясное и звездное небо – к щедрому урожаю ягод и грибов.
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Увидеть ранних ласточек 20 мая – примета того, что год будет для вас счастливым. Если ласточки на Купальницу высоко летают, то погода на ближайшие дни будет хорошей.
Другие праздники 20 мая 2021
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- День рождения джинсов
- Всемирный день врача-травматолога
- Всемирный день
- День ветряных вертушек
- Европейский день моря
- Международный день клинических исследований
- День памяти преподобного Нила Сорского
- Всемирный день аутоиммунного артрита
Именины 20 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Антон, Иван, Михаил, Степан.
По католическому – Бернард, Василий.
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