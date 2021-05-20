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Запреты дня 20 мая 2021: Что нельзя делать на Купальницу

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 20 мая.
Запреты дня 20 мая 2021: Что нельзя делать на Купальницу
Запреты дня 20 мая 2021: Что нельзя делать на Купальницу
freepik.com

В четверг, 20 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре в этот день празднуют Купальницу.

Что нельзя делать на Купальницу 20 мая 2021?

Приметы и поверья на Купальницу 20 мая 2021

В старину в этот день было принято рано утром набирать воду из речки или озера. Ведра с водой оставляли на берегу до обеда, чтобы она «настоялась» на солнце. А днем хозяева пригоняли к водоему лошадей и окатывали водой, которая к этому моменту становилась «целебной». Таким образом, люди смывали из животных болезни и защищали от нечистой силы. Люди также в этот день умывались «целебной» водой. Младенцев купать 20 мая разрешалось только их матерям.

Также в этот день существовала необычная традиция – «воровать» семена на посадку. Считалось, что украденные семена дадут богатый урожай. На Купальницу соседи ходили друг другу в гости и якобы втайне брали чужие семена.

Дождливый день 20 мая обещал, что сентябрь будет теплым. Кроме того, сильный дождь говорил о том, что будет щедрый урожай малины и калины.

Морозное утро в этот день предвещало богатый урожай гречки и злаков.  А ясное и звездное небо – к щедрому урожаю ягод и грибов.

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Увидеть ранних ласточек 20 мая – примета того, что год будет для вас счастливым. Если ласточки на Купальницу высоко летают, то погода на ближайшие дни будет хорошей.

Другие праздники 20 мая 2021

  • День вышиванки
  • День переводчика жестового языка в Украине
  • День банковских работников в Украине
  • Всемирный день пчёл
  • День рождения джинсов
  • Всемирный день врача-травматолога
  • Всемирный день
  • День ветряных вертушек
  • Европейский день моря
  • Международный день клинических исследований
  • День памяти преподобного Нила Сорского
  • Всемирный день аутоиммунного артрита

Именины 20 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Антон, Иван, Михаил, Степан.

По католическому – Бернард, Василий.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, именины, День ангела, украинские традиции, праздники в мае
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Источник: ivonа bigmir)net

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