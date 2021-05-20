Запреты дня 20 мая 2021: Что нельзя делать на Купальницу

Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 20 мая.

В четверг, 20 мая 2021 года, православные христиане отмечают Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре в этот день празднуют Купальницу.

Что нельзя делать на Купальницу 20 мая 2021?

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отказываться от водных процедур брать в руки острые предметы

играть с огнем

гадать

ссориться и обижать кого-то

Приметы и поверья на Купальницу 20 мая 2021

В старину в этот день было принято рано утром набирать воду из речки или озера. Ведра с водой оставляли на берегу до обеда, чтобы она «настоялась» на солнце. А днем хозяева пригоняли к водоему лошадей и окатывали водой, которая к этому моменту становилась «целебной». Таким образом, люди смывали из животных болезни и защищали от нечистой силы. Люди также в этот день умывались «целебной» водой. Младенцев купать 20 мая разрешалось только их матерям.

Также в этот день существовала необычная традиция – «воровать» семена на посадку. Считалось, что украденные семена дадут богатый урожай. На Купальницу соседи ходили друг другу в гости и якобы втайне брали чужие семена.

Дождливый день 20 мая обещал, что сентябрь будет теплым. Кроме того, сильный дождь говорил о том, что будет щедрый урожай малины и калины.

Морозное утро в этот день предвещало богатый урожай гречки и злаков. А ясное и звездное небо – к щедрому урожаю ягод и грибов.

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Увидеть ранних ласточек 20 мая – примета того, что год будет для вас счастливым. Если ласточки на Купальницу высоко летают, то погода на ближайшие дни будет хорошей.

Другие праздники 20 мая 2021

День вышиванки

День переводчика жестового языка в Украине

День банковских работников в Украине

Всемирный день пчёл

День рождения джинсов

Всемирный день врача-травматолога

Всемирный день

День ветряных вертушек

Европейский день моря

Международный день клинических исследований

День памяти преподобного Нила Сорского

Всемирный день аутоиммунного артрита

Именины 20 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Антон, Иван, Михаил, Степан.

По католическому – Бернард, Василий.

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