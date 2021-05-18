Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 18 мая.

Запреты дня 18 мая 2021: Что нельзя делать на Ирину Капустницу Getty images

Во вторник, 18 мая 2021 года, православные христиане чтут память великой мученицы Ирины Македонской. В народе святую прозвали Ириной Капустницей. Другие названия праздника: Ирина (Арина) Рассадница и Ирина (Арина) Лопатница.

Что нельзя делать на Ирину Капустницу 18 мая 2021?

Читай также: Православные праздники в июне 2021: важные даты мужчинам запрещается что-либо садить в огороде

мужчинам запрещается что-либо садить в огороде нельзя есть хлеб, огурцы и капусту

нельзя сплетничать

нельзя ссориться и ругаться

запрещено давать в долг

нельзя оставлять на ночь немытую посуду

нельзя перепрыгивать или переступать через упавшие деревья

запрещается незамужним девушкам идти в гости ко вдове или принимать ее у себя дома

не рекомендуется стричь волосы

​Приметы и поверья на Ирину Капустницу 18 мая 2021

Ирину называли Капустницей или Рассадницей, потому что 18 мая было принято садить рассаду капусты. В этот день в огороде работали только женщины. По поверью, если 18 мая овощи посадит мужчина, то они не дадут плодов. Также запрещалось есть хлеб, иначе птицы выклюют все растения.

Кроме того, наши предки старались садить огород на Ирину Капустницу только рано утром, пока никто не видит. Иначе посадки могут сглазит.

Высаживая капустную рассаду, женщины надевали одежду, напоминающую листья этого овоща. А вокруг огорода и вдоль грядок сеяли крапиву, чтобы та защищала от неурожая и нечистой силы.

Читай также: ТОП-7 самых эпатажных участников в истории «Евровидения» Существовали и погодные приметы на Ирину Рассадницу. Большие облака, что плывут на север, 18 мая предвещали, что скоро будет дождь. Непогожий день говорил о том, что урожай хлеба будет хорошим. Затяжной дождь с короткими перерывами предупреждал о ухудшение погоды на ближайшие дни. О холодной и дождливой погоде также предупреждало цветение черемухи. Если после полива растений земля быстро впитывает воду, то сенокос будет сухим. Если же вода растекается по земле – будет дождь. Гуси чистят перья в водоеме – будет тепло и ясно. Если же птицы делают это в сухом месте – к похолоданию.

Другие праздники 18 мая 2021

Международный день динозавров

Международный день музеев

День Розовой Пантеры

Всемирный день вакцины против СПИДа

День отправки электронной поздравительной открытки

День памяти жертв депортации народов Крыма

Именины 18 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

По католическому – Александра, Иоанн, Феликс, Эрик.

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