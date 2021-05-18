Запреты дня 18 мая 2021: Что нельзя делать на Ирину Капустницу
Во вторник, 18 мая 2021 года, православные христиане чтут память великой мученицы Ирины Македонской. В народе святую прозвали Ириной Капустницей. Другие названия праздника: Ирина (Арина) Рассадница и Ирина (Арина) Лопатница.
Что нельзя делать на Ирину Капустницу 18 мая 2021?
Читай также: Православные праздники в июне 2021: важные датымужчинам запрещается что-либо садить в огороде
- нельзя есть хлеб, огурцы и капусту
- нельзя сплетничать
- нельзя ссориться и ругаться
- запрещено давать в долг
- нельзя оставлять на ночь немытую посуду
- нельзя перепрыгивать или переступать через упавшие деревья
- запрещается незамужним девушкам идти в гости ко вдове или принимать ее у себя дома
- не рекомендуется стричь волосы
Приметы и поверья на Ирину Капустницу 18 мая 2021
- Ирину называли Капустницей или Рассадницей, потому что 18 мая было принято садить рассаду капусты. В этот день в огороде работали только женщины. По поверью, если 18 мая овощи посадит мужчина, то они не дадут плодов. Также запрещалось есть хлеб, иначе птицы выклюют все растения.
- Кроме того, наши предки старались садить огород на Ирину Капустницу только рано утром, пока никто не видит. Иначе посадки могут сглазит.
- Высаживая капустную рассаду, женщины надевали одежду, напоминающую листья этого овоща. А вокруг огорода и вдоль грядок сеяли крапиву, чтобы та защищала от неурожая и нечистой силы.
Читай также: ТОП-7 самых эпатажных участников в истории «Евровидения»Существовали и погодные приметы на Ирину Рассадницу. Большие облака, что плывут на север, 18 мая предвещали, что скоро будет дождь. Непогожий день говорил о том, что урожай хлеба будет хорошим. Затяжной дождь с короткими перерывами предупреждал о ухудшение погоды на ближайшие дни. О холодной и дождливой погоде также предупреждало цветение черемухи. Если после полива растений земля быстро впитывает воду, то сенокос будет сухим. Если же вода растекается по земле – будет дождь. Гуси чистят перья в водоеме – будет тепло и ясно. Если же птицы делают это в сухом месте – к похолоданию.
Другие праздники 18 мая 2021
- Международный день динозавров
- Международный день музеев
- День Розовой Пантеры
- Всемирный день вакцины против СПИДа
- День отправки электронной поздравительной открытки
- День памяти жертв депортации народов Крыма
Именины 18 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.
По католическому – Александра, Иоанн, Феликс, Эрик.
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