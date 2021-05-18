Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 18 мая 2021: Что нельзя делать на Ирину Капустницу

Комментариев: 0
Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 18 мая.
Запреты дня 18 мая 2021: Что нельзя делать на Ирину Капустницу
Запреты дня 18 мая 2021: Что нельзя делать на Ирину Капустницу
Getty images

Во вторник, 18 мая 2021 года, православные христиане чтут память великой мученицы Ирины Македонской. В народе святую прозвали Ириной Капустницей. Другие названия праздника: Ирина (Арина) Рассадница и Ирина (Арина) Лопатница.

Что нельзя делать на Ирину Капустницу 18 мая 2021?

  • Читай также: Православные праздники в июне 2021: важные даты

    мужчинам запрещается что-либо садить в огороде
  • нельзя есть хлеб, огурцы и капусту
  • нельзя сплетничать
  • нельзя ссориться и ругаться
  • запрещено давать в долг
  • нельзя оставлять на ночь немытую посуду
  • нельзя перепрыгивать или переступать через упавшие деревья
  • запрещается незамужним девушкам идти в гости ко вдове или принимать ее у себя дома
  • не рекомендуется стричь волосы

Приметы и поверья на Ирину Капустницу 18 мая 2021

  • Ирину называли Капустницей или Рассадницей, потому что 18 мая было принято садить рассаду капусты. В этот день в огороде работали только женщины. По поверью, если 18 мая овощи посадит мужчина, то они не дадут плодов. Также запрещалось есть хлеб, иначе птицы выклюют все растения.
  • Кроме того, наши предки старались садить огород на Ирину Капустницу только рано утром, пока никто не видит. Иначе посадки могут сглазит.
  • Высаживая капустную рассаду, женщины надевали одежду, напоминающую листья этого овоща. А вокруг огорода и вдоль грядок сеяли крапиву, чтобы та защищала от неурожая и нечистой силы.

  • Читай также: ТОП-7 самых эпатажных участников в истории «Евровидения»

    Существовали и погодные приметы на Ирину Рассадницу. Большие облака, что плывут на север, 18 мая предвещали, что скоро будет дождь. Непогожий день говорил о том, что урожай хлеба будет хорошим. Затяжной дождь с короткими перерывами предупреждал о ухудшение погоды на ближайшие дни. О холодной и дождливой погоде также предупреждало цветение черемухи. Если после полива растений земля быстро впитывает воду, то сенокос будет сухим. Если же вода растекается по земле – будет дождь. Гуси чистят перья в водоеме – будет тепло и ясно. Если же птицы делают это в сухом месте – к похолоданию.

Другие праздники 18 мая 2021

  • Международный день динозавров
  • Международный день музеев
  • День Розовой Пантеры
  • Всемирный день вакцины против СПИДа
  • День отправки электронной поздравительной открытки
  • День памяти жертв депортации народов Крыма

Именины 18 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

По католическому – Александра, Иоанн, Феликс, Эрик.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, поверья, праздники в мае, украинские традиции, именины, День ангела, праздники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь