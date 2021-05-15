Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 15 мая.

Запреты дня 15 мая 2021: Что нельзя делать на Бориса и Глеба freepik.com

В субботу, 15 мая 2021 года, православные христиане чтут память братьев-великомучеников Бориса и Глеба, которые были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил старший брат Святополк Окаянный во время междоусобной борьбы. Борис и Глеб стали первыми святыми на Руси. Другие названия праздника: «Борис и Глеб Сеятели», «Борисов день», «Барыш-день», «Свистопляски», «Свистуньи» и «Соловьиный праздник».

Что нельзя делать на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021?

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отказывать в просьбах ругаться

идти на рыбалку

пересаживать комнатные цветы

давать деньги в долг

бездельничать

Приметы и поверья на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021

Сеятелями братьев прозвали, потому что в этот день обычно сеяли тыкву и огурцы. Также 15 мая начинали петь соловьи, поэтому день называют «Соловьиным».

Борис и Глеб считались покровителями торговли и денег, поэтому наши предки в этот день устраивали большие ярмарки.

После окончания ярмарки было принято устраивать пышное застолье и пригласить за стол бедных. Согласно поверью, если 15 мая поделиться малым, то взамен можно получить многое.

После ухода гостей нельзя было подметать от центра дома к дверям, иначе деньги тоже уйдут. Лучше мести от дверей к центру, тогда достаток останется в доме.

Если 15 мая громко поют соловьи, то скоро наступит летняя погода. Если же соловей поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А если соловья услышите раньше, чем кукушку, то лето пройдет счастливо.

Читай также: Звездные семьи: Вспоминаем самые крепкие пары шоу-бизнеса Теплый день 15 мая обещает хороший урожай зерновых. Ясный закат солнца на Бориса и Глеба говорит о том, что летом будет мало дождей. А ясный восход – к дождливому лету. Если в этот день зацвела черемуха, то стоит ждать двухнедельного похолодания.

Другие праздники 15 мая 2021

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День науки в Украине

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День соседа в Киеве

Международный день астрономии

Международный день климата

Всемирный день виски

День «Принесите кому-нибудь цветы»

День лакоманьяка

День калейдоскопов

День кровельщика

Всемирный день скрипки

День посадки лимонного дерева

День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

Всемирный день скандинавской ходьбы

Международный день осведомлённости о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей

День осведомлённости о сосудистых родимых пятнах

Всемирный день туберозного склероза

День свободы культуры

День осведомлённости о гиперемезисе при беременности

Международный день осведомлённости о мукополисахаридозе

День сухого пайка

Именины 15 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

По католическому – Иоланта.

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