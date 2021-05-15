Запреты дня 15 мая 2021: Что нельзя делать на Бориса и Глеба
В субботу, 15 мая 2021 года, православные христиане чтут память братьев-великомучеников Бориса и Глеба, которые были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил старший брат Святополк Окаянный во время междоусобной борьбы. Борис и Глеб стали первыми святыми на Руси. Другие названия праздника: «Борис и Глеб Сеятели», «Борисов день», «Барыш-день», «Свистопляски», «Свистуньи» и «Соловьиный праздник».
Что нельзя делать на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021?
Читай также: Выходные дни в июне 2021: сколько отдыхаем в первый месяц летаотказывать в просьбах
- ругаться
- идти на рыбалку
- пересаживать комнатные цветы
- давать деньги в долг
- бездельничать
Приметы и поверья на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021
- Сеятелями братьев прозвали, потому что в этот день обычно сеяли тыкву и огурцы. Также 15 мая начинали петь соловьи, поэтому день называют «Соловьиным».
- Борис и Глеб считались покровителями торговли и денег, поэтому наши предки в этот день устраивали большие ярмарки.
- После окончания ярмарки было принято устраивать пышное застолье и пригласить за стол бедных. Согласно поверью, если 15 мая поделиться малым, то взамен можно получить многое.
- После ухода гостей нельзя было подметать от центра дома к дверям, иначе деньги тоже уйдут. Лучше мести от дверей к центру, тогда достаток останется в доме.
- Если 15 мая громко поют соловьи, то скоро наступит летняя погода. Если же соловей поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А если соловья услышите раньше, чем кукушку, то лето пройдет счастливо.
Читай также: Звездные семьи: Вспоминаем самые крепкие пары шоу-бизнесаТеплый день 15 мая обещает хороший урожай зерновых. Ясный закат солнца на Бориса и Глеба говорит о том, что летом будет мало дождей. А ясный восход – к дождливому лету. Если в этот день зацвела черемуха, то стоит ждать двухнедельного похолодания.
Другие праздники 15 мая 2021
- Международный день семьи
- День науки в Украине
- День Европы в Украине
- День соседа в Киеве
- Международный день астрономии
- Международный день климата
- Всемирный день виски
- День «Принесите кому-нибудь цветы»
- День лакоманьяка
- День калейдоскопов
- День кровельщика
- Всемирный день скрипки
- День посадки лимонного дерева
- День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
- Всемирный день скандинавской ходьбы
- Международный день осведомлённости о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей
- День осведомлённости о сосудистых родимых пятнах
- Всемирный день туберозного склероза
- День свободы культуры
- День осведомлённости о гиперемезисе при беременности
- Международный день осведомлённости о мукополисахаридозе
- День сухого пайка
Именины 15 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.
По католическому – Иоланта.
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