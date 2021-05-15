Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 15 мая 2021: Что нельзя делать на Бориса и Глеба

Комментариев: 1
Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 15 мая.
Запреты дня 15 мая 2021: Что нельзя делать на Бориса и Глеба
Запреты дня 15 мая 2021: Что нельзя делать на Бориса и Глеба
freepik.com

В субботу, 15 мая 2021 года, православные христиане чтут память братьев-великомучеников Бориса и Глеба, которые были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил старший брат Святополк Окаянный во время междоусобной борьбы. Борис и Глеб стали первыми святыми на Руси. Другие названия праздника: «Борис и Глеб Сеятели», «Борисов день», «Барыш-день», «Свистопляски», «Свистуньи» и «Соловьиный праздник».

Что нельзя делать на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021?

Приметы и поверья на Бориса и Глеба Сеятелей 15 мая 2021

  • Сеятелями братьев прозвали, потому что в этот день обычно сеяли тыкву и огурцы. Также 15 мая начинали петь соловьи, поэтому день называют «Соловьиным».
  • Борис и Глеб считались покровителями торговли и денег, поэтому наши предки в этот день устраивали большие ярмарки.
  • После окончания ярмарки было принято устраивать пышное застолье и пригласить за стол бедных. Согласно поверью, если 15 мая поделиться малым, то взамен можно получить многое.
  • После ухода гостей нельзя было подметать от центра дома к дверям, иначе деньги тоже уйдут. Лучше мести от дверей к центру, тогда достаток останется в доме.
  • Если 15 мая громко поют соловьи, то скоро наступит летняя погода. Если же соловей поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А если соловья услышите раньше, чем кукушку, то лето пройдет счастливо.

  • Читай также: Звездные семьи: Вспоминаем самые крепкие пары шоу-бизнеса

    Теплый день 15 мая обещает хороший урожай зерновых. Ясный закат солнца на Бориса и Глеба говорит о том, что летом будет мало дождей. А ясный восход – к дождливому лету. Если в этот день зацвела черемуха, то стоит ждать двухнедельного похолодания. 

Другие праздники 15 мая 2021

  • Международный день семьи
  • День науки в Украине
  • День Европы в Украине
  • День соседа в Киеве
  • Международный день астрономии
  • Международный день климата
  • Всемирный день виски
  • День «Принесите кому-нибудь цветы»
  • День лакоманьяка
  • День калейдоскопов
  • День кровельщика
  • Всемирный день скрипки
  • День посадки лимонного дерева
  • День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
  • Всемирный день скандинавской ходьбы
  • Международный день осведомлённости о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей
  • День осведомлённости о сосудистых родимых пятнах
  • Всемирный день туберозного склероза
  • День свободы культуры
  • День осведомлённости о гиперемезисе при беременности
  • Международный день осведомлённости о мукополисахаридозе
  • День сухого пайка

Именины 15 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

По католическому – Иоланта.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, праздники, праздники в мае, поверья, именины, День ангела, Борис и Глеб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.05.2021, 19:16
Оценка:  0
гость
Давид-это чисто украинское имя.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь