Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 14 мая.

Запреты дня 14 мая 2021: Что нельзя делать на Еремея freepik.com

В пятницу, 14 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого Иеремия. Он является одним из четырех пророков, о которых говорится в Ветхом Завете. В народе праздник называют Еремей Запрягальник или Еремей Запашник.

Что нельзя делать на Еремея Запрягальника 14 мая 2021?

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Приметы и поверья на Еремея Запрягальника 14 мая 2021

Прозвище «Запашник» святой получил из-за того, что как раз в это время наши предки активно работали над вспашкой и засевом полей.

Пророк считался покровителем работающих. Поэтому в этот день люди в молитвах просили у Иеремии физических сил и помощи в земельных работах.

Прежде, чем начинать работу в поле, молодые селяне советовались с более опытными стариками. Они проверяли, готова ли земля принять семена. Опасаясь сглаза, на первый посев в поле выезжали ночью.

Перед первым посевом было принято печь из теста жаворонков и класть их на землю. По окончании работы жаворонков съедали. В некоторых селах сначала ели жаворонков, а потом приступать к работе.

Читай также: Прихоти звезд: ТОП-10 самых странных пунктов из райдеров Существует множество погодных примет на 14 мая. Безоблачный восход солнца на Еремея обещал ясное и теплое лето. Вечерняя роса говорила о том, что завтрашний день будет погожим. Пасмурный день сулит морозную зиму, а солнечный - хорошую погоду на период сбора урожая. Если 14 мая шишки на ели красные, а на сосне зеленые – пришло время сеять ячмень. А если муравьи суетятся в муравейнике, то в ближайший месяц будет плохая погода.

Другие праздники 14 мая 2021

День фрилансера

День смешных нелепиц

Пролетье (Проводы весны)

День рождения вазелина

Праздник Царевококшайской «Мироносицкой» иконы Божией Матери

День памяти преподобного Герасима Болдинского

Именины 14 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Вата, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.

По католическому – Бонифатий, Добеслав, Матвей.

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