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Запреты дня 14 мая 2021: Что нельзя делать на Еремея

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 14 мая.
Запреты дня 14 мая 2021: Что нельзя делать на Еремея
Запреты дня 14 мая 2021: Что нельзя делать на Еремея
freepik.com

В пятницу, 14 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого Иеремия. Он является одним из четырех пророков, о которых говорится в Ветхом Завете. В народе праздник называют Еремей Запрягальник или Еремей Запашник.

Что нельзя делать на Еремея Запрягальника 14 мая 2021?

Приметы и поверья на Еремея Запрягальника 14 мая 2021

  • Прозвище «Запашник» святой получил из-за того, что как раз в это время наши предки активно работали над вспашкой и засевом полей.
  • Пророк считался покровителем работающих. Поэтому в этот день люди в молитвах просили у Иеремии физических сил и помощи в земельных работах.
  • Прежде, чем начинать работу в поле, молодые селяне советовались с более опытными стариками. Они проверяли, готова ли земля принять семена. Опасаясь сглаза, на первый посев в поле выезжали ночью.
  • Перед первым посевом было принято печь из теста жаворонков и класть их на землю. По окончании работы жаворонков съедали. В некоторых селах сначала ели жаворонков, а потом приступать к работе.

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    Существует множество погодных примет на 14 мая. Безоблачный восход солнца на Еремея обещал ясное и теплое лето. Вечерняя роса говорила о том, что завтрашний день будет погожим. Пасмурный день сулит морозную зиму, а солнечный - хорошую погоду на период сбора урожая. Если 14 мая шишки на ели красные, а на сосне зеленые – пришло время сеять ячмень. А если муравьи суетятся в муравейнике, то в ближайший месяц будет плохая погода.

Другие праздники 14 мая 2021

  • День фрилансера
  • День смешных нелепиц
  • Пролетье (Проводы весны)
  • День рождения вазелина
  • Праздник Царевококшайской «Мироносицкой» иконы Божией Матери
  • День памяти преподобного Герасима Болдинского

Именины 14 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Вата, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.

По католическому – Бонифатий, Добеслав, Матвей.

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Теги: приметы, праздники, запреты, именины, День ангела, поверья, украинские традиции, праздники в мае
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Источник: ivonа bigmir)net

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