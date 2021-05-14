Запреты дня 14 мая 2021: Что нельзя делать на Еремея
В пятницу, 14 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого Иеремия. Он является одним из четырех пророков, о которых говорится в Ветхом Завете. В народе праздник называют Еремей Запрягальник или Еремей Запашник.
Что нельзя делать на Еремея Запрягальника 14 мая 2021?
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Приметы и поверья на Еремея Запрягальника 14 мая 2021
- Прозвище «Запашник» святой получил из-за того, что как раз в это время наши предки активно работали над вспашкой и засевом полей.
- Пророк считался покровителем работающих. Поэтому в этот день люди в молитвах просили у Иеремии физических сил и помощи в земельных работах.
- Прежде, чем начинать работу в поле, молодые селяне советовались с более опытными стариками. Они проверяли, готова ли земля принять семена. Опасаясь сглаза, на первый посев в поле выезжали ночью.
- Перед первым посевом было принято печь из теста жаворонков и класть их на землю. По окончании работы жаворонков съедали. В некоторых селах сначала ели жаворонков, а потом приступать к работе.
Читай также: Прихоти звезд: ТОП-10 самых странных пунктов из райдеровСуществует множество погодных примет на 14 мая. Безоблачный восход солнца на Еремея обещал ясное и теплое лето. Вечерняя роса говорила о том, что завтрашний день будет погожим. Пасмурный день сулит морозную зиму, а солнечный - хорошую погоду на период сбора урожая. Если 14 мая шишки на ели красные, а на сосне зеленые – пришло время сеять ячмень. А если муравьи суетятся в муравейнике, то в ближайший месяц будет плохая погода.
Другие праздники 14 мая 2021
- День фрилансера
- День смешных нелепиц
- Пролетье (Проводы весны)
- День рождения вазелина
- Праздник Царевококшайской «Мироносицкой» иконы Божией Матери
- День памяти преподобного Герасима Болдинского
Именины 14 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Вата, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.
По католическому – Бонифатий, Добеслав, Матвей.
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