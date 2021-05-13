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Запреты дня 13 мая 2021: Что нельзя делать на Якова Теплого

Комментариев: 1
Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 13 мая.
Запреты дня 13 мая 2021: Что нельзя делать на Якова Теплого
Запреты дня 13 мая 2021: Что нельзя делать на Якова Теплого
freepik.com

В четверг, 13 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола Иакова Зеведеева, который был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения. В народе этот день прозвали Яковом Теплым.

Что нельзя делать на Якова Теплого 13 мая 2021?

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    жениться и свататься в течении месяца, иначе влюбленные «всю жизнь будут маяться»
  • вспоминать плохие события, иначе они вернутся в вашу жизнь
  • лениться и опаздывать
  • праздновать годовщину свадьбы
  • заплетать косы, иначе вплетете в свою судьбу болезни и убытки
  • надевать розовые, красные и вещи других цветов, которые ассоциируюются с любовью
  • делать ремонт, в этот день он может привести к производственным травмам
  • отправляться в далекое путешествие - в дороге можно заболеть

Приметы и поверья на Якова Теплого 13 мая 2021

  • В народе верили: как влюбленные проведут 13 мая, так они и проведут совместную жизнь.
  • На Якова Теплого и следующие 30 дней строго запрещаются свадьбы и сватовство. Поверье гласит, что в мае жениться - всю жизнь промаяться. Кроме того, нельзя праздновать годовщину свадьбы и ехать в медовый месяц. Это может привести к скорому разводу.
  • 13 мая принято молиться Якову и просить у него крепкой любви и помощи в решении семейных проблем.
  • Кроме того, Яков считался покровителем овец. Поэтому в этот день Святому также молились за здоровье этих животных.

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    По приметам на Теплого Якова судили о том, каким будет лето. Звездный вечер и теплый южный ветер предвещают теплое лето с грозами и хорошим урожаем. Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю. Закат солнца на безоблачном небе обещает лето с хорошей погодой, а если при закате солнце выглядывает сквозь облака – лето будет дождливое.

Другие праздники 13 мая 2021

  • Католическое Вознесение Господне
  • Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам»
  • Всемирный день одуванчика
  • День рождения застежки-липучки
  • Всемирный день коктейля
  • Международный день хумуса
  • День памяти святителя Игнатия Брянчанинова
  • Глобальный день инженерного дела
  • День грозового гонга
  • День леденцов от кашля
  • Всемирный день техники для будущего

Именины 13 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Максим, Василий, Донат, Игнат, Никита, Яков.

По католическому – Роберт, Серваций.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, украинские традиции, именины, День ангела, праздники в мае
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.05.2021, 21:52
Оценка:  0
гость
Всі ці "забобони" придумали та наставили люди! Бог сам любить і нам каже любіть, любіть і ще раз любіть!
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