Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 13 мая.

Запреты дня 13 мая 2021: Что нельзя делать на Якова Теплого freepik.com

В четверг, 13 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола Иакова Зеведеева, который был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения. В народе этот день прозвали Яковом Теплым.

Что нельзя делать на Якова Теплого 13 мая 2021?

Читай также: Суеверия звезд: В какие приметы верят знаменитости жениться и свататься в течении месяца, иначе влюбленные «всю жизнь будут маяться»

жениться и свататься в течении месяца, иначе влюбленные «всю жизнь будут маяться» вспоминать плохие события, иначе они вернутся в вашу жизнь

лениться и опаздывать

праздновать годовщину свадьбы

заплетать косы, иначе вплетете в свою судьбу болезни и убытки

надевать розовые, красные и вещи других цветов, которые ассоциируюются с любовью

делать ремонт, в этот день он может привести к производственным травмам

отправляться в далекое путешествие - в дороге можно заболеть

Приметы и поверья на Якова Теплого 13 мая 2021

В народе верили: как влюбленные проведут 13 мая, так они и проведут совместную жизнь.

На Якова Теплого и следующие 30 дней строго запрещаются свадьбы и сватовство. Поверье гласит, что в мае жениться - всю жизнь промаяться. Кроме того, нельзя праздновать годовщину свадьбы и ехать в медовый месяц. Это может привести к скорому разводу.

13 мая принято молиться Якову и просить у него крепкой любви и помощи в решении семейных проблем.

Кроме того, Яков считался покровителем овец. Поэтому в этот день Святому также молились за здоровье этих животных.

Читай также: В США умер самый возрастной актер в мире Норман Ллойд По приметам на Теплого Якова судили о том, каким будет лето. Звездный вечер и теплый южный ветер предвещают теплое лето с грозами и хорошим урожаем. Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю. Закат солнца на безоблачном небе обещает лето с хорошей погодой, а если при закате солнце выглядывает сквозь облака – лето будет дождливое.

Другие праздники 13 мая 2021

Католическое Вознесение Господне

Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам»

Всемирный день одуванчика

День рождения застежки-липучки

Всемирный день коктейля

Международный день хумуса

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова

Глобальный день инженерного дела

День грозового гонга

День леденцов от кашля

Всемирный день техники для будущего

Именины 13 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Максим, Василий, Донат, Игнат, Никита, Яков.

По католическому – Роберт, Серваций.

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