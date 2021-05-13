Запреты дня 13 мая 2021: Что нельзя делать на Якова Теплого
В четверг, 13 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола Иакова Зеведеева, который был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения. В народе этот день прозвали Яковом Теплым.
Что нельзя делать на Якова Теплого 13 мая 2021?
Читай также: Суеверия звезд: В какие приметы верят знаменитостижениться и свататься в течении месяца, иначе влюбленные «всю жизнь будут маяться»
- вспоминать плохие события, иначе они вернутся в вашу жизнь
- лениться и опаздывать
- праздновать годовщину свадьбы
- заплетать косы, иначе вплетете в свою судьбу болезни и убытки
- надевать розовые, красные и вещи других цветов, которые ассоциируюются с любовью
- делать ремонт, в этот день он может привести к производственным травмам
- отправляться в далекое путешествие - в дороге можно заболеть
Приметы и поверья на Якова Теплого 13 мая 2021
- В народе верили: как влюбленные проведут 13 мая, так они и проведут совместную жизнь.
- На Якова Теплого и следующие 30 дней строго запрещаются свадьбы и сватовство. Поверье гласит, что в мае жениться - всю жизнь промаяться. Кроме того, нельзя праздновать годовщину свадьбы и ехать в медовый месяц. Это может привести к скорому разводу.
- 13 мая принято молиться Якову и просить у него крепкой любви и помощи в решении семейных проблем.
- Кроме того, Яков считался покровителем овец. Поэтому в этот день Святому также молились за здоровье этих животных.
Читай также: В США умер самый возрастной актер в мире Норман ЛлойдПо приметам на Теплого Якова судили о том, каким будет лето. Звездный вечер и теплый южный ветер предвещают теплое лето с грозами и хорошим урожаем. Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю. Закат солнца на безоблачном небе обещает лето с хорошей погодой, а если при закате солнце выглядывает сквозь облака – лето будет дождливое.
Другие праздники 13 мая 2021
- Католическое Вознесение Господне
- Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам»
- Всемирный день одуванчика
- День рождения застежки-липучки
- Всемирный день коктейля
- Международный день хумуса
- День памяти святителя Игнатия Брянчанинова
- Глобальный день инженерного дела
- День грозового гонга
- День леденцов от кашля
- Всемирный день техники для будущего
Именины 13 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Максим, Василий, Донат, Игнат, Никита, Яков.
По католическому – Роберт, Серваций.
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