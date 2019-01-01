Мы решили рассказать о своих самых дорогих и любимых мамах и поблагодарить их за все.

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День Матери отмечается во всем мире второе воскресенье мая и в этом году он совпал с Днем Победы – 9 мая. Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас, ведь именно мама дала нам жизнь, научила нас не только первым глоткам, первым шагам и словам, но поддерживала нас в первой обиде, в первом успехе и первой любви. Физически рядом, в другом городе или уже только в душе и памяти – мама с нами каждый день нашей жизни. И, если мы кого-то и зовем или вспоминаем в яркие минуты – это именно Мама – плохо нам или хорошо.

Поздравления мамочек сегодня звучат во всех уголках мира и на совершенно разных языках, вот только слово «мама» почти на всех звучит похоже: на английком - mum, mummy, на французком – maman, на фарси маман (аннэ), на голландском– ма, на иврите – има, на корейском омма, а на шведском мур.

В нашей дружной и большой редакции мы тоже решили поздравить своих мам. Конечно, не все – иначе бы не хватило статьи, но каждый здесь в строках, прилюдно, или уютно, в кругу семьи желает своим мамам самого большого счастья!

Татьяна Шагинян, и.о. главного редактора

Татьяна Шагинян с мамой личный архив

Анна Мельник, fashion-редактор

Строгая и справедливая, принципиальная и добрая, настоящий ученый и настоящий физик, ты научила меня учиться. «Голову нужно не завивать, а развивать», «дорогу осилит идущий» и «под лежачий камень вода не течет» – я часто вспоминаю твои наставления. Ты научила меня работать так, чтобы «либо хорошо, либо не делай вообще». Твои уроки ответственности, когда «взялся за гуж, не говори, что не дюж» меня частенько выручают и по сей день. И еще ты научила меня самому главному – любить жизнь, улыбаться каждому новому дню, не отказывать в помощи и, конечно, быть мамой! Надеюсь, такой же важной для моей дочери, как ты для меня. Люблю тебя, Мама Света!

Анна Мельник с мамой личный архив

Дарья Котляр, редактор рубрики show-biz

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок – жизнь! Дорогая и любимая моя мамочка, желаю тебе крепкого здоровья, душевных сил, вдохновения и женского счастья! Спасибо, родная, за твое тепло, мудрость, поддержку, ласку и заботу, которые ты мне безвозмездно даришь каждый день! Ведь нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Я так люблю тебя, и хочу, чтобы твои глазки всегда сияли от счастья! Помни, что ты у меня самая лучшая мама на свете!

Я счастлива быть дочерью своей мамы. Мне повезло, что в лице мамы я обрела настоящую подругу, с которой могу обсудить все волнующие вопросы. Восхищение тобой сложно описать словами, но я постараюсь. Твои кулинарные способности должны быть удостоены Нобелевской премии, твоему чувству юмору явно бы позавидовали самые успешные комики, а твоя красота достойна победной ленты «Мисс Вселенная».

Я до сих пор не знаю, как ты на расстоянии можешь чувствовать мое настроение, и каждый раз предугадывать, что все будет хорошо. Ведь так и получается!

Спасибо за бесконечную поддержку, веру и любовь! Я люблю тебя!

Ксения Бреславская, замглавреда

Ксения Бреславская с мамой личный архив

Говорят, быть мамой самая сложная работа в мире. Я не могу поспорить, поскольку еще не пробовала. Но, если это так, то ты точно справляешься с ней на отлично! Возможно, я не совсем оправдала твои ожидания, ведь ты хотела дочку, поскольку думала, что мы будем жить рядом, а сейчас нас разделяют более 800 км. А еще мы разные и внешне не очень-то похожи. По этому поводу ты говоришь, что мне от тебя досталась только форма губ, но с каждым годом я нахожу в себе все больше твоих черт (преимущественно характера).

В твой день я хочу поблагодарить тебя за огромную поддержку. Ведь именно ты поддержала меня в желании заниматься журналистикой еще в школе и вот я до сих пор здесь (только вместо школьной стенгазеты и районных и областных газет – всеукраинский онлайн-ресурс).

Я тебя очень люблю, скучаю и верю, что мы скоро увидимся. С твоим днем, лучшая мама в мире!

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