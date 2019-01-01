Мамы, с праздником: редакция Ivona поздравляет самых дорогих и любимыхЭксклюзив
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День Матери отмечается во всем мире второе воскресенье мая и в этом году он совпал с Днем Победы – 9 мая. Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас, ведь именно мама дала нам жизнь, научила нас не только первым глоткам, первым шагам и словам, но поддерживала нас в первой обиде, в первом успехе и первой любви. Физически рядом, в другом городе или уже только в душе и памяти – мама с нами каждый день нашей жизни. И, если мы кого-то и зовем или вспоминаем в яркие минуты – это именно Мама – плохо нам или хорошо.
Поздравления мамочек сегодня звучат во всех уголках мира и на совершенно разных языках, вот только слово «мама» почти на всех звучит похоже: на английком - mum, mummy, на французком – maman, на фарси маман (аннэ), на голландском– ма, на иврите – има, на корейском омма, а на шведском мур.
В нашей дружной и большой редакции мы тоже решили поздравить своих мам. Конечно, не все – иначе бы не хватило статьи, но каждый здесь в строках, прилюдно, или уютно, в кругу семьи желает своим мамам самого большого счастья!
Татьяна Шагинян, и.о. главного редактора
Анна Мельник, fashion-редактор
Дарья Котляр, редактор рубрики show-biz
Я счастлива быть дочерью своей мамы. Мне повезло, что в лице мамы я обрела настоящую подругу, с которой могу обсудить все волнующие вопросы. Восхищение тобой сложно описать словами, но я постараюсь. Твои кулинарные способности должны быть удостоены Нобелевской премии, твоему чувству юмору явно бы позавидовали самые успешные комики, а твоя красота достойна победной ленты «Мисс Вселенная».
Я до сих пор не знаю, как ты на расстоянии можешь чувствовать мое настроение, и каждый раз предугадывать, что все будет хорошо. Ведь так и получается!
Спасибо за бесконечную поддержку, веру и любовь! Я люблю тебя!
Ксения Бреславская, замглавреда
В твой день я хочу поблагодарить тебя за огромную поддержку. Ведь именно ты поддержала меня в желании заниматься журналистикой еще в школе и вот я до сих пор здесь (только вместо школьной стенгазеты и районных и областных газет – всеукраинский онлайн-ресурс).
Я тебя очень люблю, скучаю и верю, что мы скоро увидимся. С твоим днем, лучшая мама в мире!
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