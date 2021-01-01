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День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления с Днем памяти и примирения в стихах и прозе на украинском и русском языках.
День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
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Пусть примирение будет совершенным,
А память вечной.
Пусть прощение будет искренним
А людская дружба и любовь настоящими!

Пусть в сердце теплится огонек
Он радость и примирение людям несет.
Ведь мы в согласии рождены
Пусть души будут счастьем полны.
Пусть глаза светятся добром
И будет теплым родной дом!

Пусть будет светлою и чистою память
В великий день примирения,
И пусть не погаснет души пламя
И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!

Пусть день согласия и примирения
Будет не один раз в году,
Ведь так полезно попросить прощение
У того, где с нетерпением и любовью ждут.
Навещайте близких и родных,
Даря внимание и тепло.
И будьте радостью и миром полны
Ведь это нам всевышним дано!

Сегодня мы отмечаем День памяти и примирения . Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и гордимся их подвигом! Без них наша участь была бы незавидной, а возможно нам бы просто не дали шанса появиться на этот свет. За нашу жизнь, за счастье быть, дышать, любить огромное им спасибо от всех живых!

День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
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Ніхто не забутий.
На полі ніхто не згорів:
Солдатські портрети
На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,
І живуть матері,
Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,
Живі!

(Б. Олійник)

Квіти – на граніті, на броні.

Сонце усміхається мені.
Поруч з ветеранами стою,
Наче клятву пам’яті даю.
Ветерани в світлій сивині
А на грудях сяють ордени.
Пам’ять серця…
Пам’ять сивини…
Пам’ять тих, що
Не прийшли з війни,
Пам’ять – наче квіти на броні…
Сонце усміхається мені.

За Батьківщину у боях вмирали 
Однаково — дорослі і малі… 
За довгі роки ще не розшукали 
Усіх могил солдатських на землі.

Розкидані вони у чистім полі, 
Десь при дорозі, у розмай-траві… 
Могил отих не обминай ніколи: 
Поховані у них — для нас живі!

Там сплять навічно воїни-солдати, 
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини, 
Їм не судилось весен зустрічати, 
Тих, що стрічаєш ти після війни.

Там сплять твої ровесники-орлята: 
Тепер уже були б із них орли! 
Схилися ж над могилами солдатів, 
Що у боях за тебе полягли.

Вогонь з повітря, з берега й води-
Снаряди, міни, бомби і торпеди,
Усе в диму, ти небо бачиш ледве,
І в небі чорних вибухів ряди.
На морі є неписаний закон!
Відкрито море тільки для хоробрих.
Та цей закон засвоїли ми добре,
Як вперше йшов в атаку батальйон
(Л. Дмитерко)

День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
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Теги: День памяти и примирения
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Источник: Ivonа bigmir)net

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