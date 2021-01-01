День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе
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Пусть примирение будет совершенным,
А память вечной.
Пусть прощение будет искренним
А людская дружба и любовь настоящими!
Пусть в сердце теплится огонек
Он радость и примирение людям несет.
Ведь мы в согласии рождены
Пусть души будут счастьем полны.
Пусть глаза светятся добром
И будет теплым родной дом!
Пусть будет светлою и чистою память
В великий день примирения,
И пусть не погаснет души пламя
И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!
Пусть день согласия и примирения
Будет не один раз в году,
Ведь так полезно попросить прощение
У того, где с нетерпением и любовью ждут.
Навещайте близких и родных,
Даря внимание и тепло.
И будьте радостью и миром полны
Ведь это нам всевышним дано!
Сегодня мы отмечаем День памяти и примирения . Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и гордимся их подвигом! Без них наша участь была бы незавидной, а возможно нам бы просто не дали шанса появиться на этот свет. За нашу жизнь, за счастье быть, дышать, любить огромное им спасибо от всех живых!
Ніхто не забутий.
На полі ніхто не згорів:
Солдатські портрети
На вишитих крилах пливуть…
І доки є пам’ять в людей,
І живуть матері,
Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,
Живі!
(Б. Олійник)
Квіти – на граніті, на броні.
Сонце усміхається мені.
Поруч з ветеранами стою,
Наче клятву пам’яті даю.
Ветерани в світлій сивині
А на грудях сяють ордени.
Пам’ять серця…
Пам’ять сивини…
Пам’ять тих, що
Не прийшли з війни,
Пам’ять – наче квіти на броні…
Сонце усміхається мені.
За Батьківщину у боях вмирали
Однаково — дорослі і малі…
За довгі роки ще не розшукали
Усіх могил солдатських на землі.
Розкидані вони у чистім полі,
Десь при дорозі, у розмай-траві…
Могил отих не обминай ніколи:
Поховані у них — для нас живі!
Там сплять навічно воїни-солдати,
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,
Їм не судилось весен зустрічати,
Тих, що стрічаєш ти після війни.
Там сплять твої ровесники-орлята:
Тепер уже були б із них орли!
Схилися ж над могилами солдатів,
Що у боях за тебе полягли.
Вогонь з повітря, з берега й води-
Снаряди, міни, бомби і торпеди,
Усе в диму, ти небо бачиш ледве,
І в небі чорних вибухів ряди.
На морі є неписаний закон!
Відкрито море тільки для хоробрих.
Та цей закон засвоїли ми добре,
Як вперше йшов в атаку батальйон
(Л. Дмитерко)
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