Лучшие поздравления с Днем памяти и примирения в стихах и прозе на украинском и русском языках.

День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе Pinterest

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Пусть примирение будет совершенным,

А память вечной.

Пусть прощение будет искренним

А людская дружба и любовь настоящими!

Пусть в сердце теплится огонек

Он радость и примирение людям несет.

Ведь мы в согласии рождены

Пусть души будут счастьем полны.

Пусть глаза светятся добром

И будет теплым родной дом!

Пусть будет светлою и чистою память

В великий день примирения,

И пусть не погаснет души пламя

И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!

Пусть день согласия и примирения

Будет не один раз в году,

Ведь так полезно попросить прощение

У того, где с нетерпением и любовью ждут.

Навещайте близких и родных,

Даря внимание и тепло.

И будьте радостью и миром полны

Ведь это нам всевышним дано!

Сегодня мы отмечаем День памяти и примирения . Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.

Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и гордимся их подвигом! Без них наша участь была бы незавидной, а возможно нам бы просто не дали шанса появиться на этот свет. За нашу жизнь, за счастье быть, дышать, любить огромное им спасибо от всех живых!

День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе Pinterest

Ніхто не забутий.

На полі ніхто не згорів:

Солдатські портрети

На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,

І живуть матері,

Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,

Живі!

(Б. Олійник)

Квіти – на граніті, на броні.

Сонце усміхається мені.

Поруч з ветеранами стою,

Наче клятву пам’яті даю.

Ветерани в світлій сивині

А на грудях сяють ордени.

Пам’ять серця…

Пам’ять сивини…

Пам’ять тих, що

Не прийшли з війни,

Пам’ять – наче квіти на броні…

Сонце усміхається мені.

За Батьківщину у боях вмирали

Однаково — дорослі і малі…

За довгі роки ще не розшукали

Усіх могил солдатських на землі.

Розкидані вони у чистім полі,

Десь при дорозі, у розмай-траві…

Могил отих не обминай ніколи:

Поховані у них — для нас живі!

Там сплять навічно воїни-солдати,

Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,

Їм не судилось весен зустрічати,

Тих, що стрічаєш ти після війни.

Там сплять твої ровесники-орлята:

Тепер уже були б із них орли!

Схилися ж над могилами солдатів,

Що у боях за тебе полягли.

Вогонь з повітря, з берега й води-

Снаряди, міни, бомби і торпеди,

Усе в диму, ти небо бачиш ледве,

І в небі чорних вибухів ряди.

На морі є неписаний закон!

Відкрито море тільки для хоробрих.

Та цей закон засвоїли ми добре,

Як вперше йшов в атаку батальйон

(Л. Дмитерко)

День памяти и примирения 2021: поздравления в стихах и прозе Pinterest

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