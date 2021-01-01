Лучшие поздравления в картинках с Днем памяти и примирения.

День памяти и примирения 2021: поздравления в картинках Pinterest

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Сегодня, 8 мая, Украина и мир отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Символом почтения памяти жертв Второй мировой войны является красный мак как памятный знак жертв всех военных и гражданских конфликтов, а также отображение кровавого следа от выстрела. Ivona собрала для вас красивые и трогательные поздравления с Днем памяти и примирения в картинках.

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