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Запреты дня 11 мая 2021: Что нельзя делать на Максимов день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 11 мая, на Максима-Березосока.
Запреты дня 11 мая 2021: Что нельзя делать на Максимов день
Запреты дня 11 мая 2021: Что нельзя делать на Максимов день
freepik.com

Во вторник, 11 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.

Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2021?

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    стричь волосы и ногти, а также прокалывать уши
  • на 11 мая назначать помолвку
  • заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками
  • лениться
  • отказывать тем, кто нуждается в помощи

Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2021

  • В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.
  • 11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.
  • Теплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.
  • 11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.
  • Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая – это к обильному урожаю.

Другие праздники 11 мая 2021

  • Радоница, День поминовения предков
  • День «Ешь всё, что хочешь»
  • День глаженых шнурков
  • День ожидания Мэри Поппинс
  • Всемирный день осведомлённости об эгоизме
  • День полиции по охране метрополитена
  • День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

Именины 11 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

По католическому – Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.

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Теги: приметы, поверья, запреты, традиции, праздники, праздники в мае, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pufenja    11.05.2021, 09:42
Оценка:  0
pufenja
На улице шел 21 век, а кто-то верит еще в эти бредни.
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