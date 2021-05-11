Запреты дня 11 мая 2021: Что нельзя делать на Максимов день
Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 11 мая, на Максима-Березосока.
Во вторник, 11 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.
Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2021?
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- на 11 мая назначать помолвку
- заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками
- лениться
- отказывать тем, кто нуждается в помощи
Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2021
- В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.
- 11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.
- Теплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.
- 11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.
- Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая – это к обильному урожаю.
Другие праздники 11 мая 2021
- Радоница, День поминовения предков
- День «Ешь всё, что хочешь»
- День глаженых шнурков
- День ожидания Мэри Поппинс
- Всемирный день осведомлённости об эгоизме
- День полиции по охране метрополитена
- День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского
Именины 11 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
По католическому – Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.
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