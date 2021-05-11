Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 11 мая, на Максима-Березосока.

Запреты дня 11 мая 2021: Что нельзя делать на Максимов день freepik.com

Во вторник, 11 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.

Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2021?

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заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками

лениться

отказывать тем, кто нуждается в помощи

Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2021

В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.

11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.

Теплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.

11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.

Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая – это к обильному урожаю.

Другие праздники 11 мая 2021

Радоница, День поминовения предков

День «Ешь всё, что хочешь»

День глаженых шнурков

День ожидания Мэри Поппинс

Всемирный день осведомлённости об эгоизме

День полиции по охране метрополитена

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

Именины 11 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

По католическому – Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.

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