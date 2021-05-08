Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 8 мая.

Запреты дня 8 мая 2021: Что нельзя делать на Марка Ключника freepik.com

В субботу, 8 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола от 70-ти и евангелиста Марка. В народе праздник получил названия: Марк Ключник, Марков день, Бабий праздник и Птичье голодание.

Что нельзя делать на 8 мая 2021?

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убирать в доме, даже подметать пол ругаться с близкими людьми

вмешиваться в чужие дела

поливать растения

влюбленным парам строить серьезные планы на будущее

экономить

есть жирную еду

Приметы и поверья на 8 мая 2021

В народе верили, что именно 8 мая из теплых краев возвращались певчие птицы. Существовала традиция на Марков день ловить чижей, поскольку они приносят счастье. Люди встречали перелетных птиц, бросая им конопляные семена.

Марка называли «Ключником», потому что наши предки верили, что у святого есть ключи, которыми он отмыкал небо и выпускал дожди. Поэтому в этот день было принято просить в молитвах сильного дождя, чтобы он очистил землю и спас от засухи.

С днем Марка Ключника были связаны особые приметы на погоду и урожай:

Если 8 мая кукует кукушка, то это говорило о том, что до осени морозов уже не будет.

Ясный и солнечный день обещал жаркое лето.

Если во время дождя поют птицы – погода улучшится.

Кратковременные холодные дожди идут целый день – в этом году будет мало меда.

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Теплый вечер и звездное небо – уродится хлеб. Густой дождь на Марка Ключника - к доброму урожаю ржи и к избытку молока.

Другие праздники 8 мая 2021

Светлая суббота

День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны

Европейский День Победы

Всемирный день борьбы против рака яичников

День рождения напитка «Кока-Кола»

День перешагивания через ступеньку

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Всемирный день осла

Мусульманский праздник «Ляйлятуль-Кадр», Ночь предопределения и могущества

Праздник Цареградской иконы Божией Матери

Праздник затачивальщиков гвоздей

Всемирный день танца живота

День Белого Лотоса

Всемирный день мигрирующих птиц

Всемирный день справедливой торговли

Именины 11 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Македоний, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара.

По католическому – Акакий, Десидерат, Екатерина, Мария, Михаил, Пётр.

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