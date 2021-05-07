Запреты дня 7 мая 2021: Что нельзя делать на Евсеев день
Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 7 мая.
В пятницу, 7 мая 2021 года, православные христиане чтут память одного из Никомедийских мучеников - святого Евсевия.
Что нельзя делать на Евсеев день 7 мая 2021?
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- употреблять алкогольные и энергетические напитки
- вечером выносить мусор
- ругаться и браниться
- заключать сделки и делать крупные вложения
- ревновать
- проводить день в тишине
- отказываться от посевных работ, труда на огороде, в саду
- лежать на земле
Приметы и поверья на Евсеев день 7 мая 2021
- В народе этот день еще называли «Евсей - овсы отсей» по той причине, что к 7 мая обычно оканчивали посев овса. Считалось, что если посеять до Евсеевого дня, то урожайность культуры будет высокой.
- В некоторых регионах, люди накрывали «овсяный стол», чтобы урожай овса удался на славу. Хозяйка готовила различные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, блины, кашу и даже кисель. К столу приглашали соседей и проходящих мимо в этот день.
- В старину верили, что в Евсеев день к людям может пристать «маята» - состояние, когда человек часто болеет и притягивает неприятности. Поэтому 7 мая запрещалось лежать на земле. Нужно было выпить и умыться святой водой.
- По погоде в этот день узнавали, какой будет погода на ближайшие месяцы. Дождливый день говорил о том, что пока не стоит что-то сажать, иначе будет много сорной травы. Золотой закат обещал, что в ближайшие дни осадков не предвещается. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Низкие облака над горизонтом – ожидайте сильный ветер и грозы. Также считалось, что с 7 мая может быть еще 12 заморозков.
Читай также: ТОП-15 украинских и зарубежных звезд, которые пишут книгиА о том, каким в текущем году будет урожай узнавали по следующих народных приметах. Так, если много комаров, то будет хороший урожай овса. Если на березе 7 мая появился цвет, то пришло время сеять овсянку. А если в этот день еще не зацвела калина, то пока не стоит сеять поздние яровые.
Другие праздники 7 мая 2021
- Светлая пятница
- День радио
- Всемирный день сирот СПИДа
- День распахнутых окон
- Праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
- Праздник Молченской иконы Божией Матери
- День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого
- Международный день тубы
- Международный день белого вина «Совиньон Блан»
- День памяти святого мученика Саввы Стратилата
Именины 7 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Регина.
По католическому – Людмила, Венедикт, Людомир.
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