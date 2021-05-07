Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 7 мая.

Запреты дня 7 мая 2021: Что нельзя делать на Евсеев день freepik.com

В пятницу, 7 мая 2021 года, православные христиане чтут память одного из Никомедийских мучеников - святого Евсевия.

Что нельзя делать на Евсеев день 7 мая 2021?

Читай также: Лунный календарь садовода на май 2021 плакать, грустить, думать о плохом

плакать, грустить, думать о плохом употреблять алкогольные и энергетические напитки

вечером выносить мусор

ругаться и браниться

заключать сделки и делать крупные вложения

ревновать

проводить день в тишине

отказываться от посевных работ, труда на огороде, в саду

лежать на земле

Приметы и поверья на Евсеев день 7 мая 2021

В народе этот день еще называли «Евсей - овсы отсей» по той причине, что к 7 мая обычно оканчивали посев овса. Считалось, что если посеять до Евсеевого дня, то урожайность культуры будет высокой.

В некоторых регионах, люди накрывали «овсяный стол», чтобы урожай овса удался на славу. Хозяйка готовила различные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, блины, кашу и даже кисель. К столу приглашали соседей и проходящих мимо в этот день.

В старину верили, что в Евсеев день к людям может пристать «маята» - состояние, когда человек часто болеет и притягивает неприятности. Поэтому 7 мая запрещалось лежать на земле. Нужно было выпить и умыться святой водой.

По погоде в этот день узнавали, какой будет погода на ближайшие месяцы. Дождливый день говорил о том, что пока не стоит что-то сажать, иначе будет много сорной травы. Золотой закат обещал, что в ближайшие дни осадков не предвещается. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Низкие облака над горизонтом – ожидайте сильный ветер и грозы. Также считалось, что с 7 мая может быть еще 12 заморозков.

Читай также: ТОП-15 украинских и зарубежных звезд, которые пишут книги А о том, каким в текущем году будет урожай узнавали по следующих народных приметах. Так, если много комаров, то будет хороший урожай овса. Если на березе 7 мая появился цвет, то пришло время сеять овсянку. А если в этот день еще не зацвела калина, то пока не стоит сеять поздние яровые.

Другие праздники 7 мая 2021

Светлая пятница

День радио

Всемирный день сирот СПИДа

День распахнутых окон

Праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Праздник Молченской иконы Божией Матери

День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого

Международный день тубы

Международный день белого вина «Совиньон Блан»

День памяти святого мученика Саввы Стратилата

Именины 7 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Регина.

По католическому – Людмила, Венедикт, Людомир.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: