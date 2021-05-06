Запреты дня 6 мая 2021: Что нельзя делать на Юрьев день
В четверг, 6 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот день называют Юрьевым или Егорьевым (Егорий Вешний). Согласно легенде, святой победил лютого змея, убив его копьем. Георгий считается покровителем животных и земледелия.
Что нельзя делать на Юрьев день 6 мая 2021?
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- Ругаться и ссориться
- Заниматься садоводством
- Плакать на рассвете
- Отказывать в помощи
- расчесывать волосы расческой
Приметы и поверья на Юрьев день 6 мая 2021
- В Юрьев день почитали главных помощников святого – пастухов. 6 мая люди приносили им подарки в виде денег и угощений. Также, в народе верили, что, облив в этот день пастуха водой, можно призвать дождь.
- 6 мая рано утром умывались росой. Считалось, что на Юрьев день она обладала целебными свойствами.
- Женщины 6 мая не стригли волосы и даже не расчесывали их. Согласно народному поверью, расчесанные на святого Георгия волосы станут слабыми и вскоре начнут выпадать.
- Также в этот день почитали домашних животных. 6 мая хозяева пекли для них специальный пирог.
- Существует множество примет о погоде на Юрьев день. Так, если 6 мая идет сильный дождь, то скоро много травы вырастет. Также дождь обещал урожай злаков и неурожай гречки.
Читай также: ТОП-10 знаменитостей, которые сидели в тюрьмеТеплая погода на Юрьев день говорила о том, что лето будет ранним. А сильный ветер и пасмурный день предвещали плохую погоду на длительное время. Южный ветер – к богатому урожаю, а северный – к ранним заморозкам осенью. Снег, град или иней обещали урожай гречихи. А утренняя роса предвещала, что уродится просо.
- Комары в стаи сбиваются 6 мая – к потеплению. Много жуков на Юрьев день – лето будет солнечным и ясным.
Другие праздники 6 мая 2021
- Светлый четверг
- Международный день против диеты
- День пехоты в Украине
- День Даждьбога
- Всемирный день пароля
- Праздник Иверской иконы Божией Матери
- День памяти святой мученицы Александры Римской
Именины 6 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.
По католическому – Джерард, Доменик, Евод, Екатерина, Люциус, Мария, Петронакс.
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