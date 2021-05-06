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Запреты дня 6 мая 2021: Что нельзя делать на Юрьев день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 6 мая.
Запреты дня 6 мая 2021: Что нельзя делать на Юрьев день
Запреты дня 6 мая 2021: Что нельзя делать на Юрьев день
freepik.com

В четверг, 6 мая 2021 года, православные христиане чтут память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот день называют Юрьевым или Егорьевым (Егорий Вешний). Согласно легенде, святой победил лютого змея, убив его копьем. Георгий считается покровителем животных и земледелия.

Что нельзя делать на Юрьев день 6 мая 2021?

Приметы и поверья на Юрьев день 6 мая 2021

  • В Юрьев день почитали главных помощников святого – пастухов. 6 мая люди приносили им подарки в виде денег и угощений. Также, в народе верили, что, облив в этот день пастуха водой, можно призвать дождь.
  • 6 мая рано утром умывались росой. Считалось, что на Юрьев день она обладала целебными свойствами.
  • Женщины 6 мая не стригли волосы и даже не расчесывали их. Согласно народному поверью, расчесанные на святого Георгия волосы станут слабыми и вскоре начнут выпадать.
  • Также в этот день почитали домашних животных. 6 мая хозяева пекли для них специальный пирог.
  • Существует множество примет о погоде на Юрьев день. Так, если 6 мая идет сильный дождь, то скоро много травы вырастет. Также дождь обещал урожай злаков и неурожай гречки.

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    Теплая погода на Юрьев день говорила о том, что лето будет ранним. А сильный ветер и пасмурный день предвещали плохую погоду на длительное время. Южный ветер – к богатому урожаю, а северный – к ранним заморозкам осенью. Снег, град или иней обещали урожай гречихи. А утренняя роса предвещала, что уродится просо.
  • Комары в стаи сбиваются 6 мая – к потеплению. Много жуков на Юрьев день – лето будет солнечным и ясным.

Другие праздники 6 мая 2021

  • Светлый четверг
  • Международный день против диеты
  • День пехоты в Украине
  • День Даждьбога
  • Всемирный день пароля
  • Праздник Иверской иконы Божией Матери
  • День памяти святой мученицы Александры Римской

Именины 6 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.

По католическому – Джерард, Доменик, Евод, Екатерина, Люциус, Мария, Петронакс.

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Теги: запреты, приметы, поверья, традиции, праздники, именины, День ангела, праздники в мае
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Источник: ivonа bigmir)net

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