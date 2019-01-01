Мокрый понедельник, или Праздник незамужних девушек

Узнайте, зачем и кого обливают в мокрый понедельник.

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Следующий за пасхальным воскресением день, мокрый понедельник, имеет свои традиции и приметы. В 2021 году православные отмечали Пасху 2 мая, а значит Поливальный понедельник приходится на 3 мая. Этот веселый и любимый молодежью праздник имеет давнюю историю и традиции. Ivona расскажет тебе о них.

Мокрый понедельник: история и суть праздника

Вода у славян всегда наделялась целебными свойствами, обливание ею символизировало очищение. Славяне верили, что через воду человек очищается не только физически, но и духовно. После принятия христианства в Киевской Руси также была традиция обливаться водой после Пасхи, причем такое действо происходило в следующие дни. Кстати, традиция Мокрого понедельника более популярна в западных регионах Украины, а также в Польше, Чехии, Румынии, Сербии и Венгрии.

Поливальный понедельник: праздник незамужних девушек

Ранее в Мокрый понедельник старались облить водой девушек. Парни ходили по селу, заходили в дом, где живет незамужняя девушка, «выманивали» ее во двор и там обливали водой. Это было добрым знаком, свидетельствовавшим о скором замужестве. За это девушки, в свою очередь, одаривала парней пасхальными крашенками. Обливали и замужних, для женщин это означало «очищение».

Приметы в Мокрый понедельник

Наши предки в этот день наблюдали за природой и судили о том, какой будет весна и лето.

Если в Поливальный понедельник синее небо и нет ветра – это к дождю.

Солнечный и безоблачный день сулит такое же лето.

Если в Мокрый понедельник с самого утра льет дождь – лето будет дождливым.

Если птицы вернулись из теплых краев, но еще не поют – ждите заморозков.

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