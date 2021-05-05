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Запреты дня 5 мая 2021: Что нельзя делать на Луков день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 5 мая.
Запреты дня 5 мая 2021: Что нельзя делать на Луков день
Запреты дня 5 мая 2021: Что нельзя делать на Луков день
freepik.com

В среду, 5 мая 2021 года, православные христиане чтут память апостола от семидесяти Луку. Святого почитают как первого иконописца, покровителя врачей и живописцев и автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов.

Что нельзя делать на Луков день 5 мая 2021?

Приметы и поверья на Луков день 5 мая 2021

  • В этот день большое внимание приделали посеву лука. Перед высадкой на грядку лук держали в подоле и читали специальные заговоры. Также 5 мая обязательно нужно было съесть немного лука. Тот, кто этого не сделает, может серьезно заболеть. В народе о целебных свойствах лука говорили так: «Лук от семи недуг», «Кто ест лук - избавлен от вечных мук» и «Лук да баня все исправят».
  • Кроме того, на Луков день было много запретов для беременных женщин. В этот день не разрешалось гадать на пол будущего ребенка или делать УЗИ, иначе малыш запутается в пуповине. Нельзя в этот день женщинам в положении есть мясные пироги. Согласно поверьям, если нарушить этот запрет, то остаток срока и сами роды пройдут очень тяжело. 5 мая беременным нельзя наносить макияж, иначе ребенок родится с пятнами на лице. А если будущая мама в этот день сделает стрижку, то роды начнутся раньше срока.
  • Кроме того, в день Луки нельзя беременной женщине сидеть на пороге, который является границей между потусторонним и нашим миром. Люди верили, что 5 мая ведьмы могут затянуть беременную к себе и заколдовать ее. Также беременных не стоит в этот день гулять на улице, иначе одна из ведьм может подкинуть своего ребенка.
  • Из-за особой активности ведьм 5 мая запрещалось ходить в лес, тем более одному. Нечистая сила могла затащить людей в свои хороводы.

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    Существует на Луков день и множество погодных примет. Гроза 5 мая обещала богатый урожай. Ясное утро говорило о том, что пора сеять хлеб, а туманное – предупреждало, что нужно повременить. Если кукушка на Луков день кукует громко и долго, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Дождь в этот день - к жаркому и сухому лету. Солнечный и теплый день предвещал хороший урожай зерновых. А заморозки в ночь с 5 на 6 мая – примета того, что будет еще сорок утренних заморозков.

Другие праздники 5 мая 2021

  • Светлая среда
  • Всемирный день гигиены рук
  • Всемирный день общения
  • День водолаза
  • Международный день принцесс
  • Международный день акушерки
  • Всемирный день математики
  • Международный день борьбы за права инвалидов
  • Хокку-день
  • День Европы
  • День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
  • Всемирный день лёгочной гипертензии

Именины 5 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Евстафий, Климент, Лука, Платон, Нафанаил, Неарх, Феодор.

По католическому – Джудит, Екатерина, Игнатий, Хилари, Ютта, Эдмунд.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, праздники в мае, именины, День ангела
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