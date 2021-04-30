Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 1 мая.

Запреты дня 1 мая 2021: Что нельзя делать на Кузьму Огородника freepik.com

В субботу, 1 мая 2021 года, православные христиане чтут память святителя Космы, епископа Халкидонского, в народе которого прозвали Кузьмой-огородником. Святого считают покровителем урожая. При жизни он спасал людей от голода.

Что нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2021?

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пользоваться зонтиком играть в азартные игры

проводить много времени в постели

грустить

выяснять отношения

приносить сирень домой

употреблять острую и горячую пищу

употреблять алкоголь и крепким чай

Приметы и поверья на Кузьму Огородника 1 мая 2021

Считалось, что именно 1 мая впервые в году можно услышать кукушку. Ее кукование было сигналом к тому, что пришло время сеять лён. Если кукушка поет долго, это означает, что скоро потеплеет.

В этот день активно занимались посевом семян на огороде. Наши предки делали специальный обряд: они шли к роднику и смачивали семена водой, а затем бросали монету в водоем. Посев делали тайком, чтобы урожай не сглазили. Считалось, что нельзя есть семена, иначе весь урожай уничтожат вредители.

Если к началу мая распустилась черемуха, то на Кузьму-огородника можно было сажать картофель. Если расцветала ольха, то сеяли гречиху. А если 1 мая цвели фиалки и ива-бредина, то пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

В народе считали, что если на 1 мая теплая погода, то к концу месяца похолодает. А если на Кузьму-огородника холодно и мокро, то вторая половина мая порадует солнечной погодой. Кроме того, холодный май предвещал урожайный год. Если в первый день мая зацвела рябина, то теплая погода будет стойкой. А если черемуха зацвела – ждите похолодания. Дождь 1 мая - к хорошему урожаю ржи.

Читай также: Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво Ночь с 30 апреля на 1 мая в народе называли Вальпургиевой, Велесовой или Живиной. Люди верили, что в это время ведьмы слетались на лысые горы, чтобы устроить шабаш. В эту ночь наши предки традиционно разводили костры, в которых сжигали чучела ведьм.

Другие праздники 1 мая 2021

Великая суббота

Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)

День травы

День Глобальной Любви

День заплетающихся ног

День рождения почтовой марки

Всемирный день голого садовода

День лечебного массажа

День уличного музыканта

День пиво-понга

Праздник Максимовской иконы Божией Матери

Всемирный день лабиринта

Живин день

Международный день беспилотника

День пилатеса

Международный день скрапбукинга

День перезагрузки таблицы стилей CSS

Международный день леди-райдеров

Именины 1 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

По католическому – Иосиф.

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