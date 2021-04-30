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Запреты дня 30 апреля 2021: Что нельзя делать на Зосиму-пчельника

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 30 апреля.
Запреты дня 30 апреля 2021: Что нельзя делать на Зосиму-пчельника
Запреты дня 30 апреля 2021: Что нельзя делать на Зосиму-пчельника
freepik.com

В пятницу, 30 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе святого считали покровителем пчел и пчеловодов, поэтому он получил прозвище пчельник.

Что нельзя делать на Зосиму-пчельника 30 апреля 2021?

Приметы и поверья на Зосиму-пчельника 30 апреля 2021

  • В этот день после зимы выносили ульи на улицу. На пасеке накрывали стол с хлебом, солью, крещенской водой и свечей. Затем читали молитву преподобным Зосиме и Савватию, обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли водой.
  • На Зосима наблюдали за поведением пчел. На какое растение насекомые полетят первыми, то и даст наибольший урожай. Также смотрели на количество пчел, которым удалось пережить зиму. Если погибло мало пчел, то это примета хорошего урожая гречихи.
  • По традиции, 30 апреля обязательно нужно было приготовить блюдо с медом.
  • Увидеть муравьев в доме на Зосиму - к счастью.
  • Много сережек на ольхе 30 апреля предвещают урожай овса, а много шишек – урожай ячменя.
  • Если в этот день грачи играют, то это обещает хорошую погоду.

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    Сны с 29 на 30 апреля никому нельзя рассказывать. Они сбудутся через месяц.
  • Считается, что если в день Зосимы-пчельника посеять петрушку и морковь, то их урожай будет обильным.
  • Люди говорили, что если утром 30 апреля пойдет дождь, то день будет ясным и теплым.

Другие праздники 30 апреля 2021

  • Великая пятница (Страстная пятница)
  • Вальпургиева ночь
  • День пограничника в Украине
  • Праздник иконы Божией Матери «Избавительница»
  • Международный день джаза
  • День веснушчатых созвездий
  • Праздник каменной стены
  • Международный день свечника
  • День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского
  • День осведомлённости о недиагностированных детях

Именины 30 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, Анания, Аскитрея, Симеон, Усфазан, Фусик, Хусдазад.

По католическому – Адъютора (Аютор), Аматор, Афродисий, Вольфард, Евтропий, Квиринус, Луис (Людовик), Майлс, Максим, Мария, Пий, Питер (Пётр), Помпоний, Свитберт, Хильдегарда, Эмо.

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Теги: запреты, приметы, поверья, традиции, праздники, именины, День ангела
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