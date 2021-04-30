Запреты дня 30 апреля 2021: Что нельзя делать на Зосиму-пчельника
В пятницу, 30 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе святого считали покровителем пчел и пчеловодов, поэтому он получил прозвище пчельник.
Что нельзя делать на Зосиму-пчельника 30 апреля 2021?
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- переедать
- нельзя подолгу любоваться собой в зеркале
- покупать или печь вечером хлеб
- оставлять веник на видном месте
- рассказывать сны
- надевать новые вещи
Приметы и поверья на Зосиму-пчельника 30 апреля 2021
- В этот день после зимы выносили ульи на улицу. На пасеке накрывали стол с хлебом, солью, крещенской водой и свечей. Затем читали молитву преподобным Зосиме и Савватию, обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли водой.
- На Зосима наблюдали за поведением пчел. На какое растение насекомые полетят первыми, то и даст наибольший урожай. Также смотрели на количество пчел, которым удалось пережить зиму. Если погибло мало пчел, то это примета хорошего урожая гречихи.
- По традиции, 30 апреля обязательно нужно было приготовить блюдо с медом.
- Увидеть муравьев в доме на Зосиму - к счастью.
- Много сережек на ольхе 30 апреля предвещают урожай овса, а много шишек – урожай ячменя.
- Если в этот день грачи играют, то это обещает хорошую погоду.
Читай также: Пасха и коронавирус: пойдут ли украинцы на службу в церковьСны с 29 на 30 апреля никому нельзя рассказывать. Они сбудутся через месяц.
- Считается, что если в день Зосимы-пчельника посеять петрушку и морковь, то их урожай будет обильным.
- Люди говорили, что если утром 30 апреля пойдет дождь, то день будет ясным и теплым.
Другие праздники 30 апреля 2021
- Великая пятница (Страстная пятница)
- Вальпургиева ночь
- День пограничника в Украине
- Праздник иконы Божией Матери «Избавительница»
- Международный день джаза
- День веснушчатых созвездий
- Праздник каменной стены
- Международный день свечника
- День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского
- День осведомлённости о недиагностированных детях
Именины 30 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, Анания, Аскитрея, Симеон, Усфазан, Фусик, Хусдазад.
По католическому – Адъютора (Аютор), Аматор, Афродисий, Вольфард, Евтропий, Квиринус, Луис (Людовик), Майлс, Максим, Мария, Пий, Питер (Пётр), Помпоний, Свитберт, Хильдегарда, Эмо.
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