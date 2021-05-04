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Запреты дня 4 мая 2021: Что нельзя делать на Проклов день

Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 4 мая.

Запреты дня 4 мая 2021: Что нельзя делать на Проклов день
Запреты дня 4 мая 2021: Что нельзя делать на Проклов день
freepik.com

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Во вторник, 4 мая 2021 года, православные христиане чтут память нескольких мучеников, которые погибли одновременно в одном месте. Народ выбрал из них диакона священномученика Прокула Путеольского.

Что нельзя делать на Проклов день 4 мая 2021?

  • нельзя ссориться
  • нельзя занимать себя тяжелым трудом
  • нельзя спорить с близкими людьми

Приметы и поверья на Проклов день 4 мая 2021

  • Мелкий дождь – к затяжному ненастью
  • Если распустилась береза – лето будет сухим, а если клен – дождивым
  • Если пчелы над яблоней гудят, то октябрь будет морозный
  • Если расцвела черемуха, то лето будет жарким

Другие праздники 4 мая 2021

  • Международный день пожарных
  • Всемирный день поддержки - это один день в году, когда люди во всем мире собираются вместе, чтобы поддержать друг друга
  • День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)
  • День собачьего счастья
  • День рождения складного зонтика
  • День любителей вермишелевого супа
  • Всемирный день лабиринта

Именины 4 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Алексей, Дионисий, Иван, Исакий, Максимиан, Николай, Прокл, Сократ, Соссий, Феодор, Филиппия, Яков.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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