Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 4 мая.

Запреты дня 4 мая 2021: Что нельзя делать на Проклов день freepik.com

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Во вторник, 4 мая 2021 года, православные христиане чтут память нескольких мучеников, которые погибли одновременно в одном месте. Народ выбрал из них диакона священномученика Прокула Путеольского.

Что нельзя делать на Проклов день 4 мая 2021?

нельзя ссориться

нельзя занимать себя тяжелым трудом

нельзя спорить с близкими людьми

Приметы и поверья на Проклов день 4 мая 2021

Мелкий дождь – к затяжному ненастью

Если распустилась береза – лето будет сухим, а если клен – дождивым

Если пчелы над яблоней гудят, то октябрь будет морозный

Если расцвела черемуха, то лето будет жарким

Другие праздники 4 мая 2021

Международный день пожарных

Всемирный день поддержки - это один день в году, когда люди во всем мире собираются вместе, чтобы поддержать друг друга

День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)

День собачьего счастья

День рождения складного зонтика

День любителей вермишелевого супа

Всемирный день лабиринта

Именины 4 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Алексей, Дионисий, Иван, Исакий, Максимиан, Николай, Прокл, Сократ, Соссий, Феодор, Филиппия, Яков.

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