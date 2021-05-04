Запреты дня 4 мая 2021: Что нельзя делать на Проклов день
Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 4 мая.
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Во вторник, 4 мая 2021 года, православные христиане чтут память нескольких мучеников, которые погибли одновременно в одном месте. Народ выбрал из них диакона священномученика Прокула Путеольского.
Что нельзя делать на Проклов день 4 мая 2021?
- нельзя ссориться
- нельзя занимать себя тяжелым трудом
- нельзя спорить с близкими людьми
Приметы и поверья на Проклов день 4 мая 2021
- Мелкий дождь – к затяжному ненастью
- Если распустилась береза – лето будет сухим, а если клен – дождивым
- Если пчелы над яблоней гудят, то октябрь будет морозный
- Если расцвела черемуха, то лето будет жарким
Другие праздники 4 мая 2021
- Международный день пожарных
- Всемирный день поддержки - это один день в году, когда люди во всем мире собираются вместе, чтобы поддержать друг друга
- День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)
- День собачьего счастья
- День рождения складного зонтика
- День любителей вермишелевого супа
- Всемирный день лабиринта
Именины 4 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Алексей, Дионисий, Иван, Исакий, Максимиан, Николай, Прокл, Сократ, Соссий, Феодор, Филиппия, Яков.
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