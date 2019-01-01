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Пасха и коронавирус: пойдут ли украинцы на службу в церковь

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Несмотря на карантин многие украинцы планируют посетить службу в церкви.
Пойдут ли украинцы в церковь на Пасху - опрос
Пойдут ли украинцы в церковь на Пасху - опрос
depositphotos.com

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Уже в это воскресенье православные будут отмечать великий праздник Пасху. Как и в прошлом году, на пасхальный период приходится карантин, хотя в Киеве и некоторых областях страны ослабили ограничения. В преддверии праздника украинская исследовательская компанию Gradus Research провела опрос и узнала, к какому вероисповеданию жители городов Украины себя относят, празднуют ли они Пасху и что этот праздник для них значит, планируют ли посетить храм и как относятся к онлайн-литургиям.

Как украинцы празднуют Пасху

Согласно исследованию, Пасха для украинцев – не столько религиозный праздник, сколько культурный феномен, возможность собраться семьей. Так, Пасху празднуют и те респонденты, которые не верят в Бога. Среди опрошенных 91% планируют праздновать, при этом ответили, что веруют – 70%.

Сколько украинцев планируют посетить церковь на Пасху - инфографика
Сколько украинцев планируют посетить церковь на Пасху - инфографика
Пресс-служба

Несмотря на карантинные ограничения существенное количество верующих планирует посетить пасхальные службы в церквях. Большое число тех, кто пойдет в церковь на литургию, проживают в Западном регионе (38%) и среди старших поколений (34%). Причем многие опрошенные планируют посетить храмы в Воскресенье (30%), 4% - в Страстную пятницу и 4% - в Великую субботу.

Как относятся украинцы к онлайн-службам

Gradus также выяснил отношение украинцев к литургиям в онлайн-формате: такую возможность считают хорошей идеей 46% респондентов. Средняя оценка, как и в прошлом году, 7,5 баллов из 10 возможных. Это говорит о том, что в условиях пандемии церковь тоже диджитализируется. К тому же, более 40% украинцев воспользовались диджитал-услугами церкви за последний год. Чаще всего опрошенные смотрели литургию онлайн – 23%. Также среди популярных онлайн-мероприятий: посещения официальных сайтов церкви – 11%, подписка на социальные сети храмов и священников – 11%, пожертвования онлайн – 7% и общение через мессенджеры со священниками – 3%.

Как украинцы относятся к онлайн-службам - опрос
Как украинцы относятся к онлайн-службам - опрос
Пресс-служба

Опрос проводился среди жителей городов с населением более 50 тыс.человек, возраст респондентов 18-60 лет. Период проведения опроса 23 апреля 2021, размер выборки – 1001 респондент.

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Теги: Пасха, коронавивирус, карантин в киеве
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Источник: ivonа bigmir)net

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