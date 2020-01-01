Схождение Благодатного огня 2021 пройдет 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Уже несколько столетий Благодатный огонь считают символом нерукотворного света Воскресения Христова. Он появляется из ниоткуда, не обжигает рук. Увидеть чудо в Иерусалим приезжают тысячи паломников с разных стран.

Гроб Господень построен в 335 году до н.э. и вмещает 10 тысяч прихожан.

Но попасть на схождение Благодатного огня в Иерусалиме - не просто, места возле храма занимают за сутки до события. Полиция проводит обыск всех участников и даже Патриарх остается в одном подряснике.

Попадет ли Благодатный огнь в Украину? Getty Images

Как происходит схождение Благодатного огня

О чуде схождения Благодатного огня впервые рассказывается в Евангелии от Петра. Из года в год огонь появляется в Кувуклии, чему предшествует всеобщая молитва паломников и греческого Патриарха. Если люди молятся под стенами храма, то Патриарх читает молитву возле надгробия Спасителя. Процедура схождения Благодатного огня всегда одинакова и расписана строго по часам.

В 10.00 начинается Крестный ход вокруг Кувуклии, которую нужно обойти три раза.

Около 11.00 священнослужители, среди которых Патриарх Иерусалима, замыкают и опечатывают мраморную часовню Гроба Господнего.

В полдень прибывает греческий Патриарх, который и должен читать молитву и вынести людям появившийся огонь.

В 12.20 глава греческого духовенства заходит в храм, а в руках он держит закрытую лампадку. Она помещается в специально отведенное и приготовленное заранее место в центре храма. По краям углубления, в которое помещают лампадку, разложена вата и ленты. Далее все вокруг затихает, ведь Патриарх и миряне начинает читать молитву.

С 13.00 до 15.00 как-бы из ниоткуда, со всех сторон храма появляются искры, которые и зажигают огонь в лампадке. Это может происходить через несколько минут после того, как начинают читать молитву, а иногда требуется длительное время.

Попадет ли Благодатный огнь в Украину? Getty Images

После схождения огня Патриарх выносит его на улицу. Далее паломники, представители разных конфессий зажигают свои свечи от Благодатного огня. По традиции, это связка из 33 свечей, которые символизируют возраст Христа на момент смерти.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил:

Мы не будем заказывать чартерного самолета. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим.

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