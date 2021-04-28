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Запреты дня 28 апреля 2021: Что нельзя делать на Пудов день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 28 апреля.
Запреты дня 28 апреля 2021: Что нельзя делать на Пудов день
Запреты дня 28 апреля 2021: Что нельзя делать на Пудов день
freepik.com

В среду, 28 апреля 2021 года, православные христиане чтут память святых апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. В народе этот день называют Пудовым или Пуд – пчельник.

Что нельзя делать на Пудов день 28 апреля 2021?

Приметы и поверья на Пудов день 28 апреля 2021

  • В этот день пчеловоды проверяли пасеки и омшаники, смотрели, как пережили зиму пчелы. Если 28 апреля уже цвели деревья, то ульи устанавливали на улице. В народе говорили: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».
  • Люди верили, что в Пудов день можно изгнать смерть с помощью пчел. Насекомых извлекали из-под спуда, а затем читали специальные заклинания с призывом дождя, изгоняющего смерть.
  • Также на Пудов день обычно распускали почки калина и рябина, которые, по словам наших предков, обладали целебными свойствами. Из них готовили лечебные настои.
  • 28 апреля запрещалось работать допоздна. Это могло накликать несчастье не только на себя, но и на весь свой род.

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    Были в этот день и погодные приметы. Если днем жарко, а ночью холодно, то вскоре установится хорошая погода. А если 28 апреля закат солнца красного цвета, то будет ветреная и дождливая погода. Кулики прилетели на Пудов день – весна уже к середине подходит.

Другие праздники 28 апреля 2021

  • Великая среда
  • День «Поцелуй свою вторую половинку»
  • День работников скорой медицинской помощи
  • День молодых и зелёных
  • Всемирный день канцтоваров 
  • Международный день собак-поводырей
  • Всемирный день охраны труда
  • Международный день защиты от шума
  • День рождения воздушного кондиционера
  • День борьбы с пищевыми отходами
  • День химической безопасности
  • День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских
  • День космического туриста
  • День обнаружения гена биологических часов
  • День «денима»
  • День «Заплати вперёд»
  • День свободы форматов данных

Именины 28 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

По католическому – Павел, Пётр.

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Теги: приметы, запреты, праздники, именины, День ангела, поверья, традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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