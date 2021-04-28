Запреты дня 28 апреля 2021: Что нельзя делать на Пудов день
В среду, 28 апреля 2021 года, православные христиане чтут память святых апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. В народе этот день называют Пудовым или Пуд – пчельник.
Что нельзя делать на Пудов день 28 апреля 2021?
Читай также: Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроенияупотреблять алкоголь
- работать допоздна
- ссориться и врать
Приметы и поверья на Пудов день 28 апреля 2021
- В этот день пчеловоды проверяли пасеки и омшаники, смотрели, как пережили зиму пчелы. Если 28 апреля уже цвели деревья, то ульи устанавливали на улице. В народе говорили: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».
- Люди верили, что в Пудов день можно изгнать смерть с помощью пчел. Насекомых извлекали из-под спуда, а затем читали специальные заклинания с призывом дождя, изгоняющего смерть.
- Также на Пудов день обычно распускали почки калина и рябина, которые, по словам наших предков, обладали целебными свойствами. Из них готовили лечебные настои.
- 28 апреля запрещалось работать допоздна. Это могло накликать несчастье не только на себя, но и на весь свой род.
Читай также: ТОП-12 звезд шоу-бизнеса, которые пробовали себя в политикеБыли в этот день и погодные приметы. Если днем жарко, а ночью холодно, то вскоре установится хорошая погода. А если 28 апреля закат солнца красного цвета, то будет ветреная и дождливая погода. Кулики прилетели на Пудов день – весна уже к середине подходит.
Другие праздники 28 апреля 2021
- Великая среда
- День «Поцелуй свою вторую половинку»
- День работников скорой медицинской помощи
- День молодых и зелёных
- Всемирный день канцтоваров
- Международный день собак-поводырей
- Всемирный день охраны труда
- Международный день защиты от шума
- День рождения воздушного кондиционера
- День борьбы с пищевыми отходами
- День химической безопасности
- День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских
- День космического туриста
- День обнаружения гена биологических часов
- День «денима»
- День «Заплати вперёд»
- День свободы форматов данных
Именины 28 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.
По католическому – Павел, Пётр.
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