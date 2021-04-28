Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 28 апреля.

Запреты дня 28 апреля 2021: Что нельзя делать на Пудов день freepik.com

В среду, 28 апреля 2021 года, православные христиане чтут память святых апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. В народе этот день называют Пудовым или Пуд – пчельник.

Что нельзя делать на Пудов день 28 апреля 2021?

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употреблять алкоголь работать допоздна

ссориться и врать

Приметы и поверья на Пудов день 28 апреля 2021

В этот день пчеловоды проверяли пасеки и омшаники, смотрели, как пережили зиму пчелы. Если 28 апреля уже цвели деревья, то ульи устанавливали на улице. В народе говорили: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».

Люди верили, что в Пудов день можно изгнать смерть с помощью пчел. Насекомых извлекали из-под спуда, а затем читали специальные заклинания с призывом дождя, изгоняющего смерть.

Также на Пудов день обычно распускали почки калина и рябина, которые, по словам наших предков, обладали целебными свойствами. Из них готовили лечебные настои.

28 апреля запрещалось работать допоздна. Это могло накликать несчастье не только на себя, но и на весь свой род.

Читай также: ТОП-12 звезд шоу-бизнеса, которые пробовали себя в политике Были в этот день и погодные приметы. Если днем жарко, а ночью холодно, то вскоре установится хорошая погода. А если 28 апреля закат солнца красного цвета, то будет ветреная и дождливая погода. Кулики прилетели на Пудов день – весна уже к середине подходит.

Другие праздники 28 апреля 2021

Великая среда

День «Поцелуй свою вторую половинку»

День работников скорой медицинской помощи

День молодых и зелёных

Всемирный день канцтоваров

Международный день собак-поводырей

Всемирный день охраны труда

Международный день защиты от шума

День рождения воздушного кондиционера

День борьбы с пищевыми отходами

День химической безопасности

День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских

День космического туриста

День обнаружения гена биологических часов

День «денима»

День «Заплати вперёд»

День свободы форматов данных

Именины 28 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

По католическому – Павел, Пётр.

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