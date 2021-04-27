Запреты дня 27 апреля 2021: Что нельзя делать на Мартына Лисогона
Во вторник, 27 апреля 2021 года, православные христиане чтут память святителя Мартина Исповедника. В народе этот день прозвали Мартыном Лисогоном, Вороным праздником и Птичьими оберегами.
Что нельзя делать на Мартына Лисогона 27 апреля 2021?
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- стричь ногти
- ходить в гости
- одалживать хлеб и соль, если в доме есть маленький ребенок
- Скучать в одиночестве
- Отталкивать близких людей
Приметы и поверья на Мартына Лисогона 27 апреля 2021
- Наши предки называли 27 апреля Лисогоном из-за лисиц, которые в этот день бросали старые норы и начинали рыть новые. Охотники могли без особых усилий поймать животное, которое в этот период плохо слышало и видело.
- На День Мартина было принято много работать так, как конец апреля был разгаром подготовки к посевным работам.
- 27 апреля также выказывали уважение «зловещему» ворону. Чтобы задобрить птицу, люди варили кашу, выносили ее в сковороде в поле и переворачивали вверх дном. Считалось, что ворона привлечет блеск и он обязательно попробует угощение. В народе верили, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.
- На Мартина Лисогона было принято свататься и проводить смотрины. Тогда путь молодых будет легким, как «птичье крыло».
- Большое внимание в этот день обращали на погоду. Теплый день на Мартина обещал скорое похолодание и в тоже время урожайный год. Дождь в этот день предвещал удачный сев. Если 27 апреля зацвела ива и прилетели стрижи и ласточки, то пора в садах высаживать саженцы. Если вороны под тучи сбиваются - быть морозу, а если сидят на земле - к оттепели.
Читай также: Прицениваемся: во сколько обойдется пасхальная корзинка в 2021 годуКроме того, люди следили за журавлями. В этот день увидеть одного пролетавшего журавля было к удаче, пара птиц пророчила свадьбу, а целая стая намекала, что скоро будут желанные гости.
Другие праздники 27 апреля 2021
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Именины 27 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Иван, Мартин.
По католическому – Зита, Фелиция, Роксолана.
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