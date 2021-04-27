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Запреты дня 27 апреля 2021: Что нельзя делать на Мартына Лисогона

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 27 апреля.
Запреты дня 27 апреля 2021: Что нельзя делать на Мартына Лисогона
Запреты дня 27 апреля 2021: Что нельзя делать на Мартына Лисогона
freepik.com

Во вторник, 27 апреля 2021 года, православные христиане чтут память святителя Мартина Исповедника. В народе этот день прозвали Мартыном Лисогоном, Вороным праздником и Птичьими оберегами.

Что нельзя делать на Мартына Лисогона 27 апреля 2021?

Приметы и поверья на Мартына Лисогона 27 апреля 2021

  • Наши предки называли 27 апреля Лисогоном из-за лисиц, которые в этот день бросали старые норы и начинали рыть новые. Охотники могли без особых усилий поймать животное, которое в этот период плохо слышало и видело.
  • На День Мартина было принято много работать так, как конец апреля был разгаром подготовки к посевным работам.
  • 27 апреля также выказывали уважение «зловещему» ворону. Чтобы задобрить птицу, люди варили кашу, выносили ее в сковороде в поле и переворачивали вверх дном. Считалось, что ворона привлечет блеск и он обязательно попробует угощение. В народе верили, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.
  • На Мартина Лисогона было принято свататься и проводить смотрины. Тогда путь молодых будет легким, как «птичье крыло».
  • Большое внимание в этот день обращали на погоду. Теплый день на Мартина обещал скорое похолодание и в тоже время урожайный год. Дождь в этот день предвещал удачный сев. Если 27 апреля зацвела ива и прилетели стрижи и ласточки, то пора в садах высаживать саженцы. Если вороны под тучи сбиваются - быть морозу, а если сидят на земле - к оттепели.

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    Кроме того, люди следили за журавлями. В этот день увидеть одного пролетавшего  журавля  было к удаче, пара птиц пророчила свадьбу, а целая стая намекала, что скоро будут желанные гости.

Другие праздники 27 апреля 2021

  • Великий вторник
  • День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
  • День работников вахтового метода (День вахтовика)
  • День рождения «памперсов»
  • Всемирный день графического дизайна
  • День памяти святых мучеников Виленских
  • День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц
  • Всемирный день тапира
  • Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская
  • День азбуки Морзе в США
  • День казначея в Украине

Именины 27 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Иван, Мартин.

По католическому – Зита, Фелиция, Роксолана.

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Теги: запреты, приметы, поверья, традиции, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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