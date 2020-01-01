В этом году Вербное воскресенье отмечается 25 апреля. В этот день у верующих принято хлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений в стихах и картинках.

Вербное воскресенье: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Верба в дом — и беды прочь!

Счастье пусть, везение

Светлый праздник принесет.

С Вербным воскресеньем!

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В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.

Пусть веточка вербы отгонит сомнения!

И все неудачи пусть прочь убегут!

Желаю я в светлое вам воскресенье

Чтоб в доме всегда был покой и уют!

С прекрасным Вербным воскресеньем!

Пусть постучится радость в дом.

С добром и светлым настроеньем

Забудем дружно о плохом.

Услышит пусть Господь моленья —

Польется счастье пусть ручьем!

Ветки вербочки коснись,

С миром счастьем поделись,

Радость в жизнь свою пусти,

Улыбайся, пой, цвети.

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Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.​

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

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