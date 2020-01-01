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Вербное воскресенье: красивые поздравления в стихах и картинках

В этом году Вербное воскресенье отмечается 25 апреля. В этот день у верующих принято хлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья. Ivona подготовила подборку лучших поздравлений в стихах и картинках.
Вербное воскресенье: красивые поздравления в стихах и картинках
Вербное воскресенье: красивые поздравления в стихах и картинках
pinterest.com

Верба в дом — и беды прочь!
Счастье пусть, везение
Светлый праздник принесет.
С Вербным воскресеньем!

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В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.

Пусть веточка вербы отгонит сомнения!
И все неудачи пусть прочь убегут!
Желаю я в светлое вам воскресенье
Чтоб в доме всегда был покой и уют!

С прекрасным Вербным воскресеньем!
Пусть постучится радость в дом.
С добром и светлым настроеньем
Забудем дружно о плохом.
Услышит пусть Господь моленья —
Польется счастье пусть ручьем!

Ветки вербочки коснись,
С миром счастьем поделись,
Радость в жизнь свою пусти,
Улыбайся, пой, цвети.

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Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.​

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!

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Теги: Вербное воскресенье, поздравления с Вербным воскресеньем
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Источник: ivona)bigmir.net

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