Узнайте, чего категорически нельзя делать во субботу, 24 апреля.

Запреты дня 24 апреля 2021: Что нельзя делать на Лазареву субботу freepik.com

В субботу, 24 апреля 2021 года, православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря (Лазарева суббота). Этот праздник переходной: его отмечают на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья.

Что нельзя делать на Лазареву субботу 24 апреля 2021?

Читай также: Вербное Воскресенье 2021: История праздника, традиции и обычаи ссориться

ссориться вспоминать покойников и ходить на кладбища

убирать

стирать

заниматься рукоделием

веселиться

отказывать людям в помощи

топтать крошки пищи, упавшие со стола на пол

работать в огороде

употреблять спиртные напитки (можно немного вина)

устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы и дни рождения

молиться в церкви в этот день о материальных благах

Приметы и поверья на Лазареву субботу 24 апреля 2021

В этот день было принято ходить в церковь и молиться об исцелении близких от болезней, в том числе и душевных. По случаю праздника разрешались небольшие послабления поста - можно было употреблять икру, растительное масло и красное вино. Традиционными блюдами на столе на Лазареву субботу были гречневые блины и различные каши. Также в этот день пекли сладкое печенье, которое получило название «лазарчики».

На Лазереву субботу готовились к Вербному воскресенью. Люди ломали веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящали в церкви. В народе говорили, что «Святой Лазарь за вербой лазил». Наши предки верили, что освященная ива имела целебные свойства. Веточки хранили в доме до следующей Лазаревой субботы.

Девушки в Лазереву субботу нарядно одевались и ходили в гости. Считалось, что если хозяева чем-то угостят девушку или за что-то похвалят, то вскоре она выйдет замуж.

Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священника Также в этот день наши предки пытались предсказать погоду. Если в субботу ежи, ящерицы и змеи показываются из своих нор – значит, холода закончились и дальше будет только теплая погода. А если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным.

Другие праздники 24 апреля 2021

День рождения газированной воды

Международный день ветеринарного врача

Международный день настольных игр

День витражных сказок

Международный день солидарности молодёжи

Всемирный день защиты лабораторных животных

Всемирный день тай-цзи и цигун

День модной революции

Международный день скульптуры

Всемирная неделя иммунизации

День памяти священномученика Антипы Пергамского

Международный день просмотра телесериала «Светлячок»

Международный Маркониевский день

Всемирный день борьбы с менингитом

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

День сосиски в тесте

Именины 24 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антип, Иван, Яков.

По католическому – Григорий, Фидель.

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