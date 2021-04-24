Запреты дня 24 апреля 2021: Что нельзя делать на Лазареву субботу
В субботу, 24 апреля 2021 года, православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря (Лазарева суббота). Этот праздник переходной: его отмечают на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья.
Что нельзя делать на Лазареву субботу 24 апреля 2021?
Читай также: Вербное Воскресенье 2021: История праздника, традиции и обычаиссориться
- вспоминать покойников и ходить на кладбища
- убирать
- стирать
- заниматься рукоделием
- веселиться
- отказывать людям в помощи
- топтать крошки пищи, упавшие со стола на пол
- работать в огороде
- употреблять спиртные напитки (можно немного вина)
- устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы и дни рождения
- молиться в церкви в этот день о материальных благах
Приметы и поверья на Лазареву субботу 24 апреля 2021
- В этот день было принято ходить в церковь и молиться об исцелении близких от болезней, в том числе и душевных. По случаю праздника разрешались небольшие послабления поста - можно было употреблять икру, растительное масло и красное вино. Традиционными блюдами на столе на Лазареву субботу были гречневые блины и различные каши. Также в этот день пекли сладкое печенье, которое получило название «лазарчики».
- На Лазереву субботу готовились к Вербному воскресенью. Люди ломали веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящали в церкви. В народе говорили, что «Святой Лазарь за вербой лазил». Наши предки верили, что освященная ива имела целебные свойства. Веточки хранили в доме до следующей Лазаревой субботы.
- Девушки в Лазереву субботу нарядно одевались и ходили в гости. Считалось, что если хозяева чем-то угостят девушку или за что-то похвалят, то вскоре она выйдет замуж.
Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священникаТакже в этот день наши предки пытались предсказать погоду. Если в субботу ежи, ящерицы и змеи показываются из своих нор – значит, холода закончились и дальше будет только теплая погода. А если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным.
Другие праздники 24 апреля 2021
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- Международный день настольных игр
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- День модной революции
- Международный день скульптуры
- Всемирная неделя иммунизации
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- Международный день просмотра телесериала «Светлячок»
- Международный Маркониевский день
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- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира
- День сосиски в тесте
Именины 24 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антип, Иван, Яков.
По католическому – Григорий, Фидель.
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