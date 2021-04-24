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Запреты дня 24 апреля 2021: Что нельзя делать на Лазареву субботу

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во субботу, 24 апреля.
Запреты дня 24 апреля 2021: Что нельзя делать на Лазареву субботу
Запреты дня 24 апреля 2021: Что нельзя делать на Лазареву субботу
freepik.com

В субботу, 24 апреля 2021 года, православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря (Лазарева суббота). Этот праздник переходной: его отмечают на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья.

Что нельзя делать на Лазареву субботу 24 апреля 2021?

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    ссориться
  • вспоминать покойников и ходить на кладбища
  • убирать
  • стирать
  • заниматься рукоделием
  • веселиться
  • отказывать людям в помощи
  • топтать крошки пищи, упавшие со стола на пол
  • работать в огороде
  • употреблять спиртные напитки (можно немного вина)
  • устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы и дни рождения
  • молиться в церкви в этот день о материальных благах

Приметы и поверья на Лазареву субботу 24 апреля 2021

  • В этот день было принято ходить в церковь и молиться об исцелении близких от болезней, в том числе и душевных. По случаю праздника разрешались небольшие послабления поста - можно было употреблять икру, растительное масло и красное вино. Традиционными блюдами на столе на Лазареву субботу были гречневые блины и различные каши. Также в этот день пекли сладкое печенье, которое получило название «лазарчики».
  • На Лазереву субботу готовились к Вербному воскресенью. Люди ломали веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящали в церкви. В народе говорили, что «Святой Лазарь за вербой лазил». Наши предки верили, что освященная ива имела целебные свойства. Веточки хранили в доме до следующей Лазаревой субботы.
  • Девушки в Лазереву субботу нарядно одевались и ходили в гости.  Считалось, что если хозяева чем-то угостят девушку или за что-то похвалят, то вскоре она выйдет замуж.

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    Также в этот день наши предки пытались предсказать погоду. Если в субботу ежи, ящерицы и змеи показываются из своих нор – значит, холода закончились и дальше будет только теплая погода. А если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным.

Другие праздники 24 апреля 2021

  • День рождения газированной воды
  • Международный день ветеринарного врача
  • Международный день настольных игр
  • День витражных сказок
  • Международный день солидарности молодёжи
  •  Всемирный день защиты лабораторных животных
  • Всемирный день тай-цзи и цигун
  • День модной революции
  • Международный день скульптуры
  • Всемирная неделя иммунизации
  • День памяти священномученика Антипы Пергамского
  • Международный день просмотра телесериала «Светлячок»
  • Международный Маркониевский день
  • Всемирный день борьбы с менингитом
  • Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира
  • День сосиски в тесте

Именины 24 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антип, Иван, Яков.

По католическому – Григорий, Фидель.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, традиции, именины, День ангела, лазарева суббота
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Источник: ivonа bigmir)net

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