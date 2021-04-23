Узнайте, чего категорически нельзя делать во пятницу, 22 апреля.

Запреты дня 23 апреля 2021: Что нельзя делать на Терентия Маревного freepik.com

В пятницу, 23 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобномученика Терентия. В народном календаре эта дата получила название Терентий Маревный или День кающихся жен. Также ранее 23 апреля называли Днем Солнцезахода

Что нельзя делать на Терентия Маревного 23 апреля 2021?

Делать предложения руки и сердца, а также свататься - будут постоянные ссоры и измены в семье.

Петь и танцевать, иначе веселье закончится слезами.

Читай также: Как украсить дом к Пасхе: примеры дизайнера с фото Употреблять алкоголь - в тело выпившего человека может вселиться бес, который будет провоцировать человека на скандалы и драки.

Употреблять алкоголь - в тело выпившего человека может вселиться бес, который будет провоцировать человека на скандалы и драки. Ругаться, критиковать и оскорблять, иначе весь год придется жить в злобе.

До полудня есть горячую пищу - станете свидетелем серьезного конфликта.

Целовать ребенка, которому еще не исполнилось пять лет (кроме матери) – отберете силу и энергию у малыша.

Нельзя выходить из дома после захода солнца.

Приметы и поверья на Терентия Маревного 23 апреля 2021

Наши предки говорили, что 23 апреля – это день противоборства света и тьмы. Люди верили, что в это время встречаются Солнце и Луна, день и ночь, восток и запад.

По народным поверьям, на Терентия нужно было отказаться от веселья. Празднование дня рождения переносили на другие даты. Считалось, что песни и танцы в этот день закончатся со слезами.

Также 23 апреля было неблагоприятным днем для предложений и сватовства. Наши предки верили, что после свадьбы влюбленные будут постоянно ссориться и изменять друг другу.

В эту дату было принято начинать свой день еще до рассвета. Считалось, что желания, загаданные на рассвете, осуществляться в течение месяца. А вот ночь считалась опасным временем. Если выйти из дома после заката, то может случиться беда.

23 апреля жене, изменившей мужу, нужно было признаться в содеянном. Люди считали, что именно в этот день супруг будет готов простить неверную. Именно благодаря этой примете 23 апреля называют Днем кающихся жен.

Красное солнце в туманной дымке в этот день предвещало хороший урожай хлеба.

23 апреля появились молодые пауки – вскоре наступят теплые дни. А если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью еще возможны заморозки.

Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священника Если в День Терентия лещина с пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

Если в День Терентия лещина с пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет. Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня стоит ожидать дождь.

Другие праздники 23 апреля 2021

Всеукраинский день психолога

День свиданий под луной

День немецкого пива

Международный день английского языка

День кактусовода

День «Воспользуйся шансом»

Всемирный день книги и авторского права

Всемирный день лабораторий

День «Невероятного астронавта»

День испанского языка в ООН

День Шекспира в Великобритании

Именины 23 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.

По католическому – Адальберт (Войтех), Юрий.

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