Запреты дня 23 апреля 2021: Что нельзя делать на Терентия Маревного
В пятницу, 23 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобномученика Терентия. В народном календаре эта дата получила название Терентий Маревный или День кающихся жен. Также ранее 23 апреля называли Днем Солнцезахода
Что нельзя делать на Терентия Маревного 23 апреля 2021?
- Делать предложения руки и сердца, а также свататься - будут постоянные ссоры и измены в семье.
- Петь и танцевать, иначе веселье закончится слезами.
Читай также: Как украсить дом к Пасхе: примеры дизайнера с фотоУпотреблять алкоголь - в тело выпившего человека может вселиться бес, который будет провоцировать человека на скандалы и драки.
- Ругаться, критиковать и оскорблять, иначе весь год придется жить в злобе.
- До полудня есть горячую пищу - станете свидетелем серьезного конфликта.
- Целовать ребенка, которому еще не исполнилось пять лет (кроме матери) – отберете силу и энергию у малыша.
- Нельзя выходить из дома после захода солнца.
Приметы и поверья на Терентия Маревного 23 апреля 2021
- Наши предки говорили, что 23 апреля – это день противоборства света и тьмы. Люди верили, что в это время встречаются Солнце и Луна, день и ночь, восток и запад.
- По народным поверьям, на Терентия нужно было отказаться от веселья. Празднование дня рождения переносили на другие даты. Считалось, что песни и танцы в этот день закончатся со слезами.
- Также 23 апреля было неблагоприятным днем для предложений и сватовства. Наши предки верили, что после свадьбы влюбленные будут постоянно ссориться и изменять друг другу.
- В эту дату было принято начинать свой день еще до рассвета. Считалось, что желания, загаданные на рассвете, осуществляться в течение месяца. А вот ночь считалась опасным временем. Если выйти из дома после заката, то может случиться беда.
- 23 апреля жене, изменившей мужу, нужно было признаться в содеянном. Люди считали, что именно в этот день супруг будет готов простить неверную. Именно благодаря этой примете 23 апреля называют Днем кающихся жен.
- Красное солнце в туманной дымке в этот день предвещало хороший урожай хлеба.
- 23 апреля появились молодые пауки – вскоре наступят теплые дни. А если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью еще возможны заморозки.
Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священникаЕсли в День Терентия лещина с пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.
- Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня стоит ожидать дождь.
Другие праздники 23 апреля 2021
- Всеукраинский день психолога
- День свиданий под луной
- День немецкого пива
- Международный день английского языка
- День кактусовода
- День «Воспользуйся шансом»
- Всемирный день книги и авторского права
- Всемирный день лабораторий
- День «Невероятного астронавта»
- День испанского языка в ООН
- День Шекспира в Великобритании
Именины 23 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.
По католическому – Адальберт (Войтех), Юрий.
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