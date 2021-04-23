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Запреты дня 23 апреля 2021: Что нельзя делать на Терентия Маревного

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во пятницу, 22 апреля.
Запреты дня 23 апреля 2021: Что нельзя делать на Терентия Маревного
Запреты дня 23 апреля 2021: Что нельзя делать на Терентия Маревного
freepik.com

В пятницу, 23 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобномученика Терентия. В народном календаре эта дата получила название Терентий Маревный или День кающихся жен. Также ранее 23 апреля называли Днем Солнцезахода

Что нельзя делать на Терентия Маревного 23 апреля 2021?

  • Делать предложения руки и сердца, а также свататься - будут постоянные ссоры и измены в семье.
  • Петь и танцевать, иначе веселье закончится слезами.

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    Употреблять алкоголь - в тело выпившего человека может вселиться бес, который будет провоцировать человека на скандалы и драки.
  • Ругаться, критиковать и оскорблять, иначе весь год придется жить в злобе.
  • До полудня есть горячую пищу - станете свидетелем серьезного конфликта.
  • Целовать ребенка, которому еще не исполнилось пять лет (кроме матери) – отберете силу и энергию у малыша.
  • Нельзя выходить из дома после захода солнца.

Приметы и поверья на Терентия Маревного 23 апреля 2021

  • Наши предки говорили, что 23 апреля – это день противоборства света и тьмы. Люди верили, что в это время встречаются Солнце и Луна, день и ночь, восток и запад.
  • По народным поверьям, на Терентия нужно было отказаться от веселья. Празднование дня рождения переносили на другие даты. Считалось, что песни и танцы в этот день закончатся со слезами.
  • Также 23 апреля было неблагоприятным днем для предложений и сватовства. Наши предки верили, что после свадьбы влюбленные будут постоянно ссориться и изменять друг другу.
  • В эту дату было принято начинать свой день еще до рассвета. Считалось, что желания, загаданные на рассвете, осуществляться в течение месяца. А вот ночь считалась опасным временем. Если выйти из дома после заката, то может случиться беда.
  • 23 апреля жене, изменившей мужу, нужно было признаться в содеянном. Люди считали, что именно в этот день супруг будет готов простить неверную. Именно благодаря этой примете 23 апреля называют Днем кающихся жен.
  • Красное солнце в туманной дымке в этот день предвещало хороший урожай хлеба.
  • 23 апреля появились молодые пауки – вскоре наступят теплые дни. А если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью еще возможны заморозки.

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    Если в День Терентия лещина с пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.
  • Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня стоит ожидать дождь.

Другие праздники 23 апреля 2021

  • Всеукраинский день психолога
  • День свиданий под луной
  • День немецкого пива
  • Международный день английского языка
  • День кактусовода
  • День «Воспользуйся шансом»
  • Всемирный день книги и авторского права
  • Всемирный день лабораторий
  • День «Невероятного астронавта»
  • День испанского языка в ООН
  • День Шекспира в Великобритании

Именины 23 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.

По католическому – Адальберт (Войтех), Юрий.

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Теги: приметы, запреты, поверья, праздники, традиции, День ангела, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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