Запреты дня 22 апреля 2021: Что нельзя делать на Вадима Ключника
Во четверг, 22 апреля 2021 года, православные христиане почитают память святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского. В народе этот день прозвали Вадим Ключник или Вадим - Отомкни Родники. В язычестве бытовало название Лельник.
Что нельзя делать на Вадима Ключника 22 апреля 2021?
- завидовать
- делать любые хирургические вмешательства
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- подметать пол веником
- стричь и красить волосы
- планировать крупные покупки
Приметы и поверья на Вадима Ключника 22 апреля 2021
- В этот день наши предки особое внимание уделяли воде. Рано утром люди шли к родниковому источнику, чтобы набрать воду, которая 22 апреля обретала целебные свойства. При этом читали следующий заговор: «Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».
- Также на Вадима Ключника гадали о здоровье и судьбе близких людей. Для этого по дороге к роднику необходимо было сохранять полное молчания. Придя к водоему, нужно было обернуться на все стороны и спросить: «живое или мертвое»? Если вода в источнике была прозрачной и чистой, то человек награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.
- Известен также языческий обряд на 22 апреля. На холме ставили специальную скамью, на которую сажали самую красивую девушку. Ей приносили дары в виде вкусной еды. Затем вокруг этой девушки, которая олицетворяла «Лялю», водили хороводы.
Читай также: ТОП-10 звездных детей, которые не менее успешны, чем их родителиЕсли 22 апреля погода ветреная и дождливая, то год обещает быть урожайным.
- Много сока у березы на Вадима Ключника – примета того, что будет прохладное и дождливое лето.
- Синие облака предвещали дождливую, но теплую погоду.
Другие праздники 22 апреля 2021
- Международный день Матери-Земли
- Праздник мухлёвщиков
- День весенних брудершафтов
- День «Обожаю твои бёдра»
- День старого программиста
- Праздник иконы Божией Матери Цесарской
- Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях
- День памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского
Именины 22 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечает Вадим.
По католическому – Леон и Лука.
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