Узнайте, чего категорически нельзя делать во четверг, 22 апреля.

Запреты дня 22 апреля 2021: Что нельзя делать на Вадима Ключника freepik.com

Во четверг, 22 апреля 2021 года, православные христиане почитают память святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского. В народе этот день прозвали Вадим Ключник или Вадим - Отомкни Родники. В язычестве бытовало название Лельник.

Что нельзя делать на Вадима Ключника 22 апреля 2021?

завидовать

делать любые хирургические вмешательства

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залеживаться в постели до полудня подметать пол веником

стричь и красить волосы

планировать крупные покупки

Приметы и поверья на Вадима Ключника 22 апреля 2021

В этот день наши предки особое внимание уделяли воде. Рано утром люди шли к родниковому источнику, чтобы набрать воду, которая 22 апреля обретала целебные свойства. При этом читали следующий заговор: «Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».

Также на Вадима Ключника гадали о здоровье и судьбе близких людей. Для этого по дороге к роднику необходимо было сохранять полное молчания. Придя к водоему, нужно было обернуться на все стороны и спросить: «живое или мертвое»? Если вода в источнике была прозрачной и чистой, то человек награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.

Известен также языческий обряд на 22 апреля. На холме ставили специальную скамью, на которую сажали самую красивую девушку. Ей приносили дары в виде вкусной еды. Затем вокруг этой девушки, которая олицетворяла «Лялю», водили хороводы.

Читай также: ТОП-10 звездных детей, которые не менее успешны, чем их родители Если 22 апреля погода ветреная и дождливая, то год обещает быть урожайным.

Если 22 апреля погода ветреная и дождливая, то год обещает быть урожайным. Много сока у березы на Вадима Ключника – примета того, что будет прохладное и дождливое лето.

Синие облака предвещали дождливую, но теплую погоду.

Другие праздники 22 апреля 2021

Международный день Матери-Земли

Праздник мухлёвщиков

День весенних брудершафтов

День «Обожаю твои бёдра»

День старого программиста

Праздник иконы Божией Матери Цесарской

Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях

День памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского

Именины 22 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечает Вадим.

По католическому – Леон и Лука.

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