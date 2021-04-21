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Запреты дня 21 апреля 2021: Что нельзя делать на Родиона Ледолома

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во среду, 21 апреля.
Запреты дня 21 апреля 2021: Что нельзя делать на Родиона Ледолома
Запреты дня 21 апреля 2021: Что нельзя делать на Родиона Ледолома
freepik.com

Во среду, 21 апреля 2021 года, православные христиане почитают память апостола Иродиона, который вместе с братом, апостолом Павлом погиб мученической смертью. День Иродиона в народе еще называли Родионом Ледоломом, Родивоном и Руфом.

Что нельзя делать на Родиона Ледолома 21 апреля 2021?

Приметы и поверья на Родиона Ледолома 21 апреля 2021

  • Ранее лед начинал таят и ломаться только 21 апреля. Отсюда и название Ледолом.
  • Наши предки верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому было принято пить воду из родника и умываться ею.
  • Считалось, что на Родиона Луна и Солнце встречаются, чтобы договорится, каким будет лето. Добрая встреча этих двух небесных светил приносила солнечную и теплую погоду, а неудачная - предвещала дожди.
  • Соответственно по погоде 21 апреля делали вывод о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая ночь обещали жаркое и сухое лето. Облака и туман в этот день предвещали дождливое лето и неурожайный год. Дождь на Родиона говорил о хорошем урожае зерна.
  • Также люди верили, что если 21 апреля увидеться с любимым человеком, то чувства будут долгими и счастливыми.

Другие праздники 21 апреля 2021

  • Международный день пряника
  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)
  • Международный день секретаря, День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day)

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    День главного бухгалтера (День Главбуха)
  • Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская»
  • День чемоданов
  • День «Iron Maiden»
  • День «Громких слов»
  • День тяжёлых последствий
  • Всемирный день кроншнепа
  • Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле»

Именины 21 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт.

По католическому – Ансельм, Конрад, Феликс.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, именины, День ангела, традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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