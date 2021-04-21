Запреты дня 21 апреля 2021: Что нельзя делать на Родиона Ледолома
Во среду, 21 апреля 2021 года, православные христиане почитают память апостола Иродиона, который вместе с братом, апостолом Павлом погиб мученической смертью. День Иродиона в народе еще называли Родионом Ледоломом, Родивоном и Руфом.
Что нельзя делать на Родиона Ледолома 21 апреля 2021?
Читай также: ТОП-10 звезд, которые отказались от карьеры ради семьизаниматься уборкой
- ходить на рыбалку или охоту
- ходить в лес
- заводить домашнее животное
Приметы и поверья на Родиона Ледолома 21 апреля 2021
- Ранее лед начинал таят и ломаться только 21 апреля. Отсюда и название Ледолом.
- Наши предки верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому было принято пить воду из родника и умываться ею.
- Считалось, что на Родиона Луна и Солнце встречаются, чтобы договорится, каким будет лето. Добрая встреча этих двух небесных светил приносила солнечную и теплую погоду, а неудачная - предвещала дожди.
- Соответственно по погоде 21 апреля делали вывод о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая ночь обещали жаркое и сухое лето. Облака и туман в этот день предвещали дождливое лето и неурожайный год. Дождь на Родиона говорил о хорошем урожае зерна.
- Также люди верили, что если 21 апреля увидеться с любимым человеком, то чувства будут долгими и счастливыми.
Другие праздники 21 апреля 2021
- Международный день пряника
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)
- Международный день секретаря, День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day)
Читай также: Шеф-кухар Ковриженко зізнався: «Єдине, з чим немає проблем – це сніданки»День главного бухгалтера (День Главбуха)
- Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская»
- День чемоданов
- День «Iron Maiden»
- День «Громких слов»
- День тяжёлых последствий
- Всемирный день кроншнепа
- Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле»
Именины 21 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт.
По католическому – Ансельм, Конрад, Феликс.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Религиозные праздники в мае 2021: полный календарь
- Травлення: цікаві факти про користь фруктів і овочів
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил