Узнайте, чего категорически нельзя делать во среду, 21 апреля.

Запреты дня 21 апреля 2021: Что нельзя делать на Родиона Ледолома freepik.com

Во среду, 21 апреля 2021 года, православные христиане почитают память апостола Иродиона, который вместе с братом, апостолом Павлом погиб мученической смертью. День Иродиона в народе еще называли Родионом Ледоломом, Родивоном и Руфом.

Что нельзя делать на Родиона Ледолома 21 апреля 2021?

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заниматься уборкой ходить на рыбалку или охоту

ходить в лес

заводить домашнее животное

Приметы и поверья на Родиона Ледолома 21 апреля 2021

Ранее лед начинал таят и ломаться только 21 апреля. Отсюда и название Ледолом.

Наши предки верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому было принято пить воду из родника и умываться ею.

Считалось, что на Родиона Луна и Солнце встречаются, чтобы договорится, каким будет лето. Добрая встреча этих двух небесных светил приносила солнечную и теплую погоду, а неудачная - предвещала дожди.

Соответственно по погоде 21 апреля делали вывод о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая ночь обещали жаркое и сухое лето. Облака и туман в этот день предвещали дождливое лето и неурожайный год. Дождь на Родиона говорил о хорошем урожае зерна.

Также люди верили, что если 21 апреля увидеться с любимым человеком, то чувства будут долгими и счастливыми.

Другие праздники 21 апреля 2021

Международный день пряника

Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)

Международный день секретаря, День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day)

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День «Iron Maiden»

День «Громких слов»

День тяжёлых последствий

Всемирный день кроншнепа

Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле»

Именины 21 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт.

По католическому – Ансельм, Конрад, Феликс.

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