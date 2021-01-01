На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Давайте разберемся почему, а еще узнаем какие виды пасхальных яиц бывают.

В чем разница между писанками, крашанками и крапанками? pixabay.com

История сохранила нам такое предание. После воскресения Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по разным странам, повсюду возвещая радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каждого, кто поверит Ему и будет любить людей также, как любил Он.

Мария Магдалина пришла с этой вестью к римскому императору Тиверию. Так как к императору не принято было приходить без подарков, а Мария ничего не имела, она пришла с простым куриным яйцом. Конечно, выбрала она яйцо со смыслом.

Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из известкового плена в виде маленького желтого цыпленочка.

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Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус Христос также вырвался из смертельных оков и воскрес, император только рассмеялся: «Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». И не успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало красным.

С тех пор в память об этом событии, символизирующем веру в Воскресшего Господа, люди красят пасхальные яйца.

В чем разница между писанками, крашанками и крапанками? pixabay.com

Разноцветные пасхальные яйца Крашенки — от слова красить.

Красить яйца можно по-разному. Одни варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 минут погружают в раствор теплой воды с пищевым красителем, который можно купить в магазине. Другие любят красить яйца в отваре луковичной шелухи. Для этого сырые яйца помещают в кастрюлю с водой, добавляют луковичную шелуху и варят 15-20 минут, пока яички не приобретут нужный цвет.

А раньше яйца красили по-особому: обматывали их сухими листьями дуба, березы, крапивы, перевязывали нитками и варили. Получались красивые мраморные яйца.

Для драпанки лучше брать яйца коричневого оттенка.

Скорлупа таких яиц прочнее, чем белых. Сначала яйца варят, затем красят в какой-нибудь цвет потемнее, потом сушат. Узор наносят на скорлупу острым предметом - ножом, шилом, ножницами, толстой иглой. Но прежде, чем выцарапать узор, его необходимо нанести на яйцо карандашом.

В чем разница между писанками, крашанками и крапанками? pixabay.com

Во время работы яйцо держат в левой руке, а острый предмет — в правой. Ажурный рисунок на драпанке хорошо смотрится на коричневой или другой темной краске.

Крапанки — от украинского слова крапать, то есть покрывать каплями.

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Сначала яйцо красят одним цветом, затем, когда оно высохнет и остынет, на него наносят капли горячего воска. Как только воск остынет, яйцо кладут в раствор другого цвета. После высыхания краски яйцо опускают в горячую воду. Воск тает, и выходит очень забавное яйцо. Воск можно и аккуратно соскоблить.

Писанки — это искусно расписанные пасхальные яйца.

Украинские писанки - настоящие произведения народного творчества. Для рисунка писанки используют элементы растительного и животного мира, геометрические фигуры. В каждой области Украины был свой характерный орнамент и цвет.

В Прикарпатье яйца красили в желтый, красный и черный цвета, на Черниговщине — в красный, черный и белый, на Полтавщине — в желтый, светло-зеленый, белый. Писанку не рисовали, не расписывали, а писали на сыром курином яйце.

Всякая линия на писанке – дуга. Дуги образуют круги и овалы и, перекрещиваясь, делят поверхность яйца на поля, имя которым - крестильная сорочка писанки.

В чем разница между писанками, крашанками и крапанками? pixabay.com

Красить писанки полагалось с первым ударом колокола. Сперва яйцо окуналось в желтую краску - яблоньку, и держалось в ней в течение трех чтений отче наш. Каждый цвет узора защищался воском. К концу работы яйца превращались в черные мрачные колобки. Их опускали в горячую воду или подносили к огню. Воск плавился, и рождалась писанка, как рождается солнышко из черноты ночи.

Чтобы писанка сияла, ее смазывали жиром. Клали венчиком вокруг кулича – для Бога, на блюдо с зерном – для людей, а крашенки на проросшем овсе – для родителей. И три свечи горели в честь Отца и Сына и Духа Святого. В настоящее время искусство расписывать писанки возрождается. Восстанавливается забытая техника, появляются новые мастера.

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