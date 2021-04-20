Запреты дня 20 апреля 2021: Что нельзя делать на Акулинин день
Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 20 апреля.
Во вторник, 20 апреля 2021 года, православные христиане почитают память мученицы Акулины. В народе этот день также называют Пробуждением русалок.
Что нельзя делать на Акулинин день 20 апреля 2021?
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- смотреть в чужие окна - можно навлечь на семью болезни
- тратить все свои сбережения - потеряете возможность пополнять бюджет
- громко смеяться в гостях, иначе разозлите домового
- ходить к рекам и озерам - русалки защекочут
- вечером смотреть на звезды с улицы, чтобы не накликать на себя неприятности
- резать ножом новую буханку хлеба после захода солнца
Приметы и поверья на Акулинин день 20 апреля 2021
- Наши предки верили, что в этот день просыпаются русалки. Поэтому ночью к водоемам старались не подходить без оберега, который делали с пучка полыни. Считалось, что эти мифические существа могут защекотать человека до смерти.
- Чтобы задобрить русалок, женщины приносили им на берег нарядную одежду и холсты. Крестьянки верили, что после таких подарков водяные девы уберегут их семьи от утопления.
- В народе считали, что русалками становились утопленницы, самоубийцы, девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или задавленные во сне матерями. По поверьям, в день девушки становились кувшинками, а ночью гуляли на берегу в людском образе.
Читай также: Победившие рак: ТОП-10 звездных историйВ Акулинин день обязательно следили за погодой. Солнце и крепкий мороз обещали хороший урожай гречихи и хлеба. Ясная ночь предвещала, что будет много ягод и грибов. Сильный дождь 20 апреля говорил о том, что будет плохой урожай калины и яровых.
- Люди верили, что, какая погода 20 апреля, такая будет и 20 сентября.
Другие праздники 20 апреля 2021
- День поисков смысла жизни
- День китайского языка
- День охоты на королевского кракозябра
- День вилкокрута и ложкочерпия
- Праздник иконы Божией Матери Византийской
- День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского
- Международный день климатической фантастики
- День памяти преподобного Даниила Переяславского
Именины 20 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.
По католическому – Агнесса, Чеслав.
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