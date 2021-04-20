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Запреты дня 20 апреля 2021: Что нельзя делать на Акулинин день

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 20 апреля.
Запреты дня 20 апреля 2021: Что нельзя делать на Акулинин день
Запреты дня 20 апреля 2021: Что нельзя делать на Акулинин день
freepik.com

Во вторник, 20 апреля 2021 года, православные христиане почитают память мученицы Акулины. В народе этот день также называют Пробуждением русалок.

Что нельзя делать на Акулинин день 20 апреля 2021?

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    передавать соль прямо в руки - к ссорам и скандалам в доме
  • смотреть в чужие окна - можно навлечь на семью болезни
  • тратить все свои сбережения - потеряете возможность пополнять бюджет
  • громко смеяться в гостях, иначе разозлите домового
  • ходить к рекам и озерам - русалки защекочут
  • вечером смотреть на звезды с улицы, чтобы не накликать на себя неприятности
  • резать ножом новую буханку хлеба после захода солнца

Приметы и поверья на Акулинин день 20 апреля 2021

  • Наши предки верили, что в этот день просыпаются русалки. Поэтому ночью к водоемам старались не подходить без оберега, который делали с пучка полыни. Считалось, что эти мифические существа могут защекотать человека до смерти.
  • Чтобы задобрить русалок, женщины приносили им на берег нарядную одежду и холсты. Крестьянки верили, что после таких подарков водяные девы уберегут их семьи от утопления.
  • В народе считали, что русалками становились утопленницы, самоубийцы, девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или задавленные во сне матерями. По поверьям, в день девушки становились кувшинками, а ночью гуляли на берегу в людском образе.

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    В Акулинин день обязательно следили за погодой. Солнце и крепкий мороз обещали хороший урожай гречихи и хлеба. Ясная ночь предвещала, что будет много ягод и грибов. Сильный дождь 20 апреля говорил о том, что будет плохой урожай калины и яровых.
  • Люди верили, что, какая погода 20 апреля, такая будет и 20 сентября.

Другие праздники 20 апреля 2021

  • День поисков смысла жизни
  • День китайского языка
  • День охоты на королевского кракозябра
  • День вилкокрута и ложкочерпия
  • Праздник иконы Божией Матери Византийской
  • День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского
  • Международный день климатической фантастики
  • День памяти преподобного Даниила Переяславского

Именины 20 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.

По католическому – Агнесса, Чеслав.

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Теги: праздники, приметы, поверья, запреты, именины, День ангела, традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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