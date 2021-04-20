Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 20 апреля.

Запреты дня 20 апреля 2021: Что нельзя делать на Акулинин день freepik.com

Во вторник, 20 апреля 2021 года, православные христиане почитают память мученицы Акулины. В народе этот день также называют Пробуждением русалок.

Что нельзя делать на Акулинин день 20 апреля 2021?

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передавать соль прямо в руки - к ссорам и скандалам в доме смотреть в чужие окна - можно навлечь на семью болезни

тратить все свои сбережения - потеряете возможность пополнять бюджет

громко смеяться в гостях, иначе разозлите домового

ходить к рекам и озерам - русалки защекочут

вечером смотреть на звезды с улицы, чтобы не накликать на себя неприятности

резать ножом новую буханку хлеба после захода солнца

Приметы и поверья на Акулинин день 20 апреля 2021

Наши предки верили, что в этот день просыпаются русалки. Поэтому ночью к водоемам старались не подходить без оберега, который делали с пучка полыни. Считалось, что эти мифические существа могут защекотать человека до смерти.

Чтобы задобрить русалок, женщины приносили им на берег нарядную одежду и холсты. Крестьянки верили, что после таких подарков водяные девы уберегут их семьи от утопления.

В народе считали, что русалками становились утопленницы, самоубийцы, девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или задавленные во сне матерями. По поверьям, в день девушки становились кувшинками, а ночью гуляли на берегу в людском образе.

Читай также: Победившие рак: ТОП-10 звездных историй В Акулинин день обязательно следили за погодой. Солнце и крепкий мороз обещали хороший урожай гречихи и хлеба. Ясная ночь предвещала, что будет много ягод и грибов. Сильный дождь 20 апреля говорил о том, что будет плохой урожай калины и яровых.

В Акулинин день обязательно следили за погодой. Солнце и крепкий мороз обещали хороший урожай гречихи и хлеба. Ясная ночь предвещала, что будет много ягод и грибов. Сильный дождь 20 апреля говорил о том, что будет плохой урожай калины и яровых. Люди верили, что, какая погода 20 апреля, такая будет и 20 сентября.

Другие праздники 20 апреля 2021

День поисков смысла жизни

День китайского языка

День охоты на королевского кракозябра

День вилкокрута и ложкочерпия

Праздник иконы Божией Матери Византийской

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Международный день климатической фантастики

День памяти преподобного Даниила Переяславского

Именины 20 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.

По католическому – Агнесса, Чеслав.

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