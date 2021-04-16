Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 16 апреля.

Запреты дня 16 апреля 2021: Что нельзя делать на Никиту Водопола freepik.com

В пятницу, 16 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Никиты Мидикийского. В народе святого прозвали Никитой Водополом, а этот день еще называют Никитин день или День Водяного.

Что нельзя делать на Никиту Водопола 16 апреля 2021?

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купаться в бассейне поливать растения

ходить на рыбалку

делать крупные покупки

брать деньги в долг

вышивать и шить

Приметы и поверья на Никиту Водопола 16 апреля 2021

Никитин день считался праздником рыболовов. По преданиям, именно 16 апреля происходило пробуждение Водяного. Чтобы задобрить духа, наши предки занимались очисткой колодцев и водоемов от мусора. Кроме того, рыбаки приносили Водяному дары в виде хлеба, табака и вина. По легендам, иногда божеству даже жертвовали покупную лошадь.

На Никиту Водопола люди ходили в церковь, чтобы помянуть умерших родственников, и посещали могилы.

В этот день следили за мать-и-мачехой. Если растение закрылось в промежутке с 17 до 18 часов и при этом еще светило солнце, то вскоре похолодает. А если 16 апреля мать-и-мачеха только впервые зацвела, то ночью может случиться что-то плохое.

Долгие раскаты грома обещали плохую погоду на несколько дней. А дождь говорил о том, что весна будет поздней.

Читай также: В Сети показали, как изменилась внешность Кейт Уинслет со времен «Титаника» Если 16 апреля во второй половине дня подул южный ветер, значит летом можно ожидать богатого урожая. А если ветер дует с севера - скоро пойдет дождь.

Если 16 апреля во второй половине дня подул южный ветер, значит летом можно ожидать богатого урожая. А если ветер дует с севера - скоро пойдет дождь. Много березового сока в этот день – примета того, что будет дождливое лето.

Другие праздники 16 апреля 2021

Всемирный день «точки с запятой»

Всемирный день голоса

День «Спасите слона»

День коричного ветра

Католический день памяти святой Бернадетты

Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»

День Чарли Чаплина

Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Никита, Мартин, Феодосия.

По католическому – Ксения, Мария, Юлия, Венедикт, Альбина.

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