Запреты дня 16 апреля 2021: Что нельзя делать на Никиту Водопола
В пятницу, 16 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Никиты Мидикийского. В народе святого прозвали Никитой Водополом, а этот день еще называют Никитин день или День Водяного.
Что нельзя делать на Никиту Водопола 16 апреля 2021?
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- поливать растения
- ходить на рыбалку
- делать крупные покупки
- брать деньги в долг
- вышивать и шить
Приметы и поверья на Никиту Водопола 16 апреля 2021
- Никитин день считался праздником рыболовов. По преданиям, именно 16 апреля происходило пробуждение Водяного. Чтобы задобрить духа, наши предки занимались очисткой колодцев и водоемов от мусора. Кроме того, рыбаки приносили Водяному дары в виде хлеба, табака и вина. По легендам, иногда божеству даже жертвовали покупную лошадь.
- На Никиту Водопола люди ходили в церковь, чтобы помянуть умерших родственников, и посещали могилы.
- В этот день следили за мать-и-мачехой. Если растение закрылось в промежутке с 17 до 18 часов и при этом еще светило солнце, то вскоре похолодает. А если 16 апреля мать-и-мачеха только впервые зацвела, то ночью может случиться что-то плохое.
- Долгие раскаты грома обещали плохую погоду на несколько дней. А дождь говорил о том, что весна будет поздней.
Читай также: В Сети показали, как изменилась внешность Кейт Уинслет со времен «Титаника»Если 16 апреля во второй половине дня подул южный ветер, значит летом можно ожидать богатого урожая. А если ветер дует с севера - скоро пойдет дождь.
- Много березового сока в этот день – примета того, что будет дождливое лето.
Другие праздники 16 апреля 2021
- Всемирный день «точки с запятой»
- Всемирный день голоса
- День «Спасите слона»
- День коричного ветра
- Католический день памяти святой Бернадетты
- Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
- День Чарли Чаплина
Именины 13 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Никита, Мартин, Феодосия.
По католическому – Ксения, Мария, Юлия, Венедикт, Альбина.
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