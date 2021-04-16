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Запреты дня 16 апреля 2021: Что нельзя делать на Никиту Водопола

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 16 апреля.
Запреты дня 16 апреля 2021: Что нельзя делать на Никиту Водопола
Запреты дня 16 апреля 2021: Что нельзя делать на Никиту Водопола
freepik.com

В пятницу, 16 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Никиты Мидикийского. В народе святого прозвали Никитой Водополом, а этот день еще называют Никитин день или День Водяного.

Что нельзя делать на Никиту Водопола 16 апреля 2021?

Приметы и поверья на Никиту Водопола 16 апреля 2021

  • Никитин день считался праздником рыболовов. По преданиям, именно 16 апреля происходило пробуждение Водяного. Чтобы задобрить духа, наши предки занимались очисткой колодцев и водоемов от мусора. Кроме того, рыбаки приносили Водяному дары в виде хлеба, табака и вина. По легендам, иногда божеству даже жертвовали покупную лошадь.
  • На Никиту Водопола люди ходили в церковь, чтобы помянуть умерших родственников, и посещали могилы.
  • В этот день следили за мать-и-мачехой.  Если растение закрылось в промежутке с 17 до 18 часов и при этом еще светило солнце, то вскоре похолодает. А если 16 апреля мать-и-мачеха только впервые зацвела, то ночью может случиться что-то плохое.
  • Долгие раскаты грома обещали плохую погоду на несколько дней. А дождь говорил о том, что весна будет поздней.

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    Если 16 апреля во второй половине дня подул южный ветер, значит летом можно ожидать богатого урожая. А если ветер дует с севера - скоро пойдет дождь.
  • Много березового сока в этот день – примета того, что будет дождливое лето.

Другие праздники 16 апреля 2021

  • Всемирный день «точки с запятой»
  • Всемирный день голоса
  • День «Спасите слона»
  • День коричного ветра
  • Католический день памяти святой Бернадетты
  • Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
  • День Чарли Чаплина

Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Никита, Мартин, Феодосия.

По католическому – Ксения, Мария, Юлия, Венедикт, Альбина.

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Теги: праздники, приметы, запреты, поверья, именины, традиции, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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