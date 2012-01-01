15 апреля отмечают всемирный день искусств
Всемирный день искусства совпадает с рождением Леонардо да Винчи, и не зря, ведь это свидетельствует о важности в искусстве творческого мышления, которое выходит за рамки сугубо изобразительного искусства.
Суматоха, которую переживает наш мир в настоящее время, требует силы, которую свобода мысли и слова может привнести в этот неспокойный мир. И кто может лучше возглавить это усилие, чем художники этого мира.
Помимо того, что Леонардо да Винчи был блестящим художником и скульптором, он проявил себя как философ, математик, архитектор, инженер и изобретатель. Великий человек эпохи Возрождения да Винчи показал, что величие может быть достигнуто на стыке искусства, науки и технологий.
Так что день рождения да Винчи - идеальный день, чтобы «отметить роль искусства в современном мире с его сложными художественными, социальными и политическими слоями».
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