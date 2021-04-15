Запреты дня 15 апреля 2021: Что нельзя делать на Тита Ледолома
Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 15 апреля.
В четверг, 15 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Тита Чудотворца. В народе этот праздник получил название Тит Ледолом.
Что нельзя делать на Тита Ледолома 15 апреля 2021?
- шить и вышивать
- стричься
- ругаться
- громко разговаривать
- проводить операции, уколы посещать стоматолога
- носить откровенную одежду
- грустить
Приметы и поверья на Тита Ледолома 15 апреля 2021
Читай также: Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хоббиТит Чудотворец считался покровителем дел, связанных с прибылью. 15 апреля святому молились, чтобы он принес в дом достаток и процветание. Ледоломом Тита прозвали из-за того, что в его день окончательно сходил лед из водоемов.
- Люди верили, что этот день нужно провести весело, чтобы остаток весны тоже прошел хорошо. 15 апреля запрещалось, грустить, ссориться и даже думать о плохом. Также говорили, что все загаданные в этот день светлые желания обязательно исполняться.
- Тем, чья профессия была связана с торговлей, 15 апреля нужно было постараться заработать как можно больше денег. Тогда Тит принесет удачный год. Также весь год будет вести тому, кто в этот день найдет на улице деньги, но только не на перекрестке.
- Также наши предки считали, что на Тита Ледолома обязательно нужно постелить свежее постельное белье. Чтобы все неприятности ушли, надо было перетряхнуть все одеяла и подушки. Считалось, что больной пойдет на поправку, если 15 апреля умерший родственник приснится ему живым. А если здоровому приснится, то в ближайшее время этого человека ждет хорошее событие.
- В этот день надо было тайком делать добрые дела. Тогда они вернутся человеку сторицей. Но если делами похвастаться, то они не зачтутся.
- 15 апреля люди наблюдали за поведением птиц. Если на Тита голуби ворковали и купались в лужах, то это означало, что скоро будет теплая погода. Карканье ворона приносило несчастье. В то же время, если вороны игрались высоко в небе, то это к ясной и солнечной погоде. Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба. Крик глухаря также обещал богатый урожай. А вот клин журавлей, что летел на юг, предвещал неудачный и неурожайный год.
Другие праздники 15 апреля 2021
Читай также: «Что может быть дороже?»: Монатик показал сыновей в стильных нарядахДень путешествий налегке
- Праздник иконы Божией Матери «Ключ разумения»
- Всемирный день искусства
- Международный день культуры
- День экологических знаний
- Международный день торт-пиццы
- День микро-волонтёрства
- Международный день специалиста лабораторной диагностики
- День защиты от экологической опасности
- Всемирный день без мобильной связи
- День работников уголовного розыска в Украине
Именины 13 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит.
По католическому – Василий, Вацлав, Цезарь.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- В чем разница между куличом и паской?
- Кэтрин Зета-Джонс рассекретила, как ей удается выглядеть моложе своих лет
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил