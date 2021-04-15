Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 15 апреля.

Запреты дня 15 апреля 2021: Что нельзя делать на Тита Ледолома freepik.com

В четверг, 15 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Тита Чудотворца. В народе этот праздник получил название Тит Ледолом.

Что нельзя делать на Тита Ледолома 15 апреля 2021?

шить и вышивать

стричься

ругаться

громко разговаривать

проводить операции, уколы посещать стоматолога

носить откровенную одежду

грустить

Приметы и поверья на Тита Ледолома 15 апреля 2021

Читай также: Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби Тит Чудотворец считался покровителем дел, связанных с прибылью. 15 апреля святому молились, чтобы он принес в дом достаток и процветание. Ледоломом Тита прозвали из-за того, что в его день окончательно сходил лед из водоемов.

Тит Чудотворец считался покровителем дел, связанных с прибылью. 15 апреля святому молились, чтобы он принес в дом достаток и процветание. Ледоломом Тита прозвали из-за того, что в его день окончательно сходил лед из водоемов. Люди верили, что этот день нужно провести весело, чтобы остаток весны тоже прошел хорошо. 15 апреля запрещалось, грустить, ссориться и даже думать о плохом. Также говорили, что все загаданные в этот день светлые желания обязательно исполняться.

Тем, чья профессия была связана с торговлей, 15 апреля нужно было постараться заработать как можно больше денег. Тогда Тит принесет удачный год. Также весь год будет вести тому, кто в этот день найдет на улице деньги, но только не на перекрестке.

Также наши предки считали, что на Тита Ледолома обязательно нужно постелить свежее постельное белье. Чтобы все неприятности ушли, надо было перетряхнуть все одеяла и подушки. Считалось, что больной пойдет на поправку, если 15 апреля умерший родственник приснится ему живым. А если здоровому приснится, то в ближайшее время этого человека ждет хорошее событие.

В этот день надо было тайком делать добрые дела. Тогда они вернутся человеку сторицей. Но если делами похвастаться, то они не зачтутся.

15 апреля люди наблюдали за поведением птиц. Если на Тита голуби ворковали и купались в лужах, то это означало, что скоро будет теплая погода. Карканье ворона приносило несчастье. В то же время, если вороны игрались высоко в небе, то это к ясной и солнечной погоде. Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба. Крик глухаря также обещал богатый урожай. А вот клин журавлей, что летел на юг, предвещал неудачный и неурожайный год.

Другие праздники 15 апреля 2021

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Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит.

По католическому – Василий, Вацлав, Цезарь.

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