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Запреты дня 15 апреля 2021: Что нельзя делать на Тита Ледолома

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 15 апреля.
Запреты дня 15 апреля 2021: Что нельзя делать на Тита Ледолома
Запреты дня 15 апреля 2021: Что нельзя делать на Тита Ледолома
freepik.com

В четверг, 15 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Тита Чудотворца. В народе этот праздник получил название Тит Ледолом.

Что нельзя делать на Тита Ледолома 15 апреля 2021?

  • шить и вышивать
  • стричься
  • ругаться
  • громко разговаривать
  • проводить операции, уколы посещать стоматолога
  • носить откровенную одежду
  • грустить

Приметы и поверья на Тита Ледолома 15 апреля 2021

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    Тит Чудотворец считался покровителем дел, связанных с прибылью. 15 апреля святому молились, чтобы он принес в дом достаток и процветание. Ледоломом Тита прозвали из-за того, что в его день окончательно сходил лед из водоемов.
  • Люди верили, что этот день нужно провести весело, чтобы остаток весны тоже прошел хорошо. 15 апреля запрещалось, грустить, ссориться и даже думать о плохом. Также говорили, что все загаданные в этот день светлые желания обязательно исполняться.
  • Тем, чья профессия была связана с торговлей, 15 апреля нужно было постараться заработать как можно больше денег. Тогда Тит принесет удачный год. Также весь год будет вести тому, кто в этот день найдет на улице деньги, но только не на перекрестке.
  • Также наши предки считали, что на Тита Ледолома обязательно нужно постелить свежее постельное белье. Чтобы все неприятности ушли, надо было перетряхнуть все одеяла и подушки. Считалось, что больной пойдет на поправку, если 15 апреля умерший родственник приснится ему живым. А если здоровому приснится, то в ближайшее время этого человека ждет хорошее событие.
  • В этот день надо было тайком делать добрые дела. Тогда они вернутся человеку сторицей. Но если делами похвастаться, то они не зачтутся.
  • 15 апреля люди наблюдали за поведением птиц. Если на Тита голуби ворковали и купались в лужах, то это означало, что скоро будет теплая погода. Карканье ворона приносило несчастье. В то же время, если вороны игрались высоко в небе, то это к ясной и солнечной погоде. Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба. Крик глухаря также обещал богатый урожай. А вот клин журавлей, что летел на юг, предвещал неудачный и неурожайный год.

Другие праздники 15 апреля 2021

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    День путешествий налегке
  • Праздник иконы Божией Матери «Ключ разумения»
  • Всемирный день искусства
  • Международный день культуры
  • День экологических знаний
  • Международный день торт-пиццы
  • День микро-волонтёрства
  • Международный день специалиста лабораторной диагностики
  • День защиты от экологической опасности
  • Всемирный день без мобильной связи
  • День работников уголовного розыска в Украине

Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит.

По католическому – Василий, Вацлав, Цезарь.

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Теги: приметы, запреты, традиции, поверья, праздники, именины, День ангела
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Источник: Ivonа bigmir)net

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