Запреты дня 14 апреля 2021: Что нельзя делать на Марью Пролубницу
В среду, 14 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Марии Египетской. В народе ее называли Марья Пролубница. Другие названия праздника: Марья - зажги снега, Марья - заиграй овражки, Марья - распусти огонь.
Что нельзя делать на Марью Пролубницу 14 апреля 2021?
- резать что-то ножом или ножницами
- ругаться с родственниками
- проводить день вдали от семьи
- убивать паука
- ссориться, сквернословить и клеветать
- что-то планировать
- Стричься
Приметы и поверья на 14 апреля 2021
Читай также: Начался Рамадан: что можно и нельзя делать в священный месяцСвятая Мария Египетская считалась женской покровительницей. Поэтому 14 апреля называли женским праздником. В народе верили, что именно в этот день замужняя женщина могла привлечь счастье в брак.
- Чтобы супруг стал заботливым и любящим, женщины готовили блины с медом и читали над блюдом специальную молитву святой Марии. Позже этими блинами угощали мужа. Также верили, что семья будет счастливой, если все ее члены 14 апреля проведут день вместе.
- Также у Марии Египетской просили защиты от сглаза, плохого слова и порчи. С этой целью православные отмывали входные двери водой с вином и медом.
- 14 апреля наши предки старались давать милостыню нуждающимся людям. Люди верили, что чем больше дадут, тем больше получат.
- Несмотря на то, что Марья Пролубница считалась женским днем, 14 апреля запрещалось мужчинам работать и даже планировать что-то. Иначе потом все планы могут разрушиться.
- Если в ночь на 14 апреля было ясное небо, то это предвещало хороший и щедрый урожай. А ночное небо, покрытое тучами, обещало теплую погоду на следующий день.
- Гроза в день говорила о том, что лето будет засушливое. А вот вечерний гром обещал солнечную и теплую погоду на ближайшие дни. Молнии без грома предвещали жаркое и сухое лето.
- Если 14 апреля лед сходил с рек или остался в небольшом количестве около берега, то стоило ожидать тяжелый неурожайный год.
- Утки и гуси, вернувшиеся из теплых краев до 14 апреля, предсказывали скорое потепление.
Другие праздники 14 апреля 2021
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- День «Достигни большего»
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Именины 13 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Ефим, Макар, Мария.
По католическому – Людвина, Юстина, Валерьян, Ламберт.
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