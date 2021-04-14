Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 14 апреля.

Запреты дня 14 апреля 2021: Что нельзя делать на Марью Пролубницу freepik.com

В среду, 14 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Марии Египетской. В народе ее называли Марья Пролубница. Другие названия праздника: Марья - зажги снега, Марья - заиграй овражки, Марья - распусти огонь.

Что нельзя делать на Марью Пролубницу 14 апреля 2021?

резать что-то ножом или ножницами

ругаться с родственниками

проводить день вдали от семьи

убивать паука

ссориться, сквернословить и клеветать

что-то планировать

Стричься

Приметы и поверья на 14 апреля 2021

Читай также: Начался Рамадан: что можно и нельзя делать в священный месяц Святая Мария Египетская считалась женской покровительницей. Поэтому 14 апреля называли женским праздником. В народе верили, что именно в этот день замужняя женщина могла привлечь счастье в брак.

Святая Мария Египетская считалась женской покровительницей. Поэтому 14 апреля называли женским праздником. В народе верили, что именно в этот день замужняя женщина могла привлечь счастье в брак. Чтобы супруг стал заботливым и любящим, женщины готовили блины с медом и читали над блюдом специальную молитву святой Марии. Позже этими блинами угощали мужа. Также верили, что семья будет счастливой, если все ее члены 14 апреля проведут день вместе.

готовили блины с медом и читали над блюдом специальную молитву святой Марии. Позже этими блинами угощали мужа. Также верили, что семья будет счастливой, если все ее члены 14 апреля проведут день вместе. Также у Марии Египетской просили защиты от сглаза, плохого слова и порчи. С этой целью православные отмывали входные двери водой с вином и медом.

14 апреля наши предки старались давать милостыню нуждающимся людям. Люди верили, что чем больше дадут, тем больше получат.

Несмотря на то, что Марья Пролубница считалась женским днем, 14 апреля запрещалось мужчинам работать и даже планировать что-то. Иначе потом все планы могут разрушиться.

Если в ночь на 14 апреля было ясное небо, то это предвещало хороший и щедрый урожай. А ночное небо, покрытое тучами, обещало теплую погоду на следующий день.

Гроза в день говорила о том, что лето будет засушливое. А вот вечерний гром обещал солнечную и теплую погоду на ближайшие дни. Молнии без грома предвещали жаркое и сухое лето.

Если 14 апреля лед сходил с рек или остался в небольшом количестве около берега, то стоило ожидать тяжелый неурожайный год.

Утки и гуси, вернувшиеся из теплых краев до 14 апреля, предсказывали скорое потепление.

Другие праздники 14 апреля 2021

Читай также: ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые преуспели в бизнесе Международный день внезапного смеха

Международный день внезапного смеха День хрюкочущих зелюков

День «Посмотри на небо»

День Семаргла (Праздник огня)

День «Достигни большего»

Всемирный день болезни Шагаса

День Госавтоинспекции МВД Украины

Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Ефим, Макар, Мария.

По католическому – Людвина, Юстина, Валерьян, Ламберт.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: