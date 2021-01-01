Начался Рамадан: что можно и нельзя делать в священный месяц

Читайте о главных традициях мусульманского праздника Рамадан.

Читай также: Запреты дня 13 апреля 2021: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца

Сегодня, 13 апреля, начинается священный месяц для мусульман – Рамадан. В этом году главный мусульманский пост продлится до 12 мая. В последний день поста мусульмане празднуют Ураза-Байрам – праздник разговения.

Рамадан: обычаи и традиции

В Рамадан мусульмане очищаются и убеждаются в силе своей веры. Строгий пост мусульмане встречают радостно, поскольку считается, что в этот период пророк Мохаммед впервые принялся за стихи Корана.

Что нельзя делать в Рамадан:

В течение всего месяца нельзя есть во время всего светового дня.

Нельзя пить воду больше двух раз за сутки и во время светового дня.

Во время Рамадана запрещена интимная близость.

Нельзя совершать или даже думать о плохих поступках.

Нельзя принимать лекарства, пить алкоголь и курить.

Что можно делать в Рамадан:

Молиться нужно в определенное время и пять раз в день,

Делать пожертвования,

Употреблять в пищу хлеб, овощи, различные крупы и сухофрукты.

Когда едят мусульмане во время Рамадана?

А течение священного месяца мусульмане могут совершать два приема пищи: сухур до рассвета, и ифтар – разговение, прием пищи после заката. В этот период мусульмане могут употреблять в пищу хлеб, овощи, крупы и сухофрукты.

Как часто мусульмане молятся в Рамадан?

Мусульмане в течение священного месяца должны молится пять раз в день. Кроме этих молитв они должны совершать еще одну молитву-намаз (таравих) ночью. Также в одну из десяти последних ночей Рамадана наступает Ночь могущества, которую нужно провести в молитве. Чаще всего – это 27 ночь поста.

Кто может не соблюдать пост в Рамадан

Несмотря на то, что Рамадан – строгий пост, которого придерживаются практически все мусульмане, есть исключения. Так, разрешается не придерживаться Рамадана несовершеннолетним, беременным, людям с душевными расстройствами, больным, кормящим женщинам и путешественникам. Добавим, что совершеннолетними считаются мусульмане, которые достигли полового созревания. В тоже время, ряду категорий, освобожденных от поста, нужно будет восполнить пропущенные дни позднее.

Вам будет интересно почитать на Ivona: