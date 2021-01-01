Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Начался Рамадан: что можно и нельзя делать в священный месяц

Комментариев: 0
Читайте о главных традициях мусульманского праздника Рамадан.
Рамадан 2021: традиции, обычаи и запреты праздника
Рамадан 2021: традиции, обычаи и запреты праздника
depositphotos.com

Читай также: Запреты дня 13 апреля 2021: что нельзя делать на Ипатия Чудотворца

Сегодня, 13 апреля, начинается священный месяц для мусульман – Рамадан. В этом году главный мусульманский пост продлится до 12 мая. В последний день поста мусульмане празднуют Ураза-Байрам – праздник разговения.

Рамадан: обычаи и традиции

В Рамадан мусульмане очищаются и убеждаются в силе своей веры. Строгий пост мусульмане встречают радостно, поскольку считается, что в этот период пророк Мохаммед впервые принялся за стихи Корана.

Что нельзя делать в Рамадан:

  • В течение всего месяца нельзя есть во время всего светового дня.
  • Нельзя пить воду больше двух раз за сутки и во время светового дня.
  • Во время Рамадана запрещена интимная близость.
  • Нельзя совершать или даже думать о плохих поступках.
  • Нельзя принимать лекарства, пить алкоголь и курить.

Что можно делать в Рамадан:

  • Молиться нужно в определенное время и пять раз в день,
  • Делать пожертвования,
  • Употреблять в пищу хлеб, овощи, различные крупы и сухофрукты.

Когда едят мусульмане во время Рамадана?

А течение священного месяца мусульмане могут совершать два приема пищи: сухур до рассвета, и ифтар – разговение, прием пищи после заката. В этот период мусульмане могут употреблять в пищу хлеб, овощи, крупы и сухофрукты.

Как часто мусульмане молятся в Рамадан?

Мусульмане в течение священного месяца должны молится пять раз в день. Кроме этих молитв они должны совершать еще одну молитву-намаз (таравих) ночью. Также в одну из десяти последних ночей Рамадана наступает Ночь могущества, которую нужно провести в молитве. Чаще всего – это 27 ночь поста.

Кто может не соблюдать пост в Рамадан

Несмотря на то, что Рамадан – строгий пост, которого придерживаются практически все мусульмане, есть исключения. Так, разрешается не придерживаться Рамадана несовершеннолетним, беременным, людям с душевными расстройствами, больным, кормящим женщинам и путешественникам. Добавим, что совершеннолетними считаются мусульмане, которые достигли полового созревания. В тоже время, ряду категорий, освобожденных от поста, нужно будет восполнить пропущенные дни позднее.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Рамадан, традиции, пост, мусульмане, запреты дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь