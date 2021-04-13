Запреты дня 13 апреля 2021: Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца
Во вторник, 13 апреля 2021 года, православные христиане чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Другое название праздника – Огнище.
Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2021?
- шить и вязать;
- обижать женщин;
- женщинам нельзя работать;
- чтобы в доме было грязно;
- женщинам нельзя желать кому-то зла;
- упоминать нечистую силу;
- ссорится супругам;
- женщинам нельзя ревновать мужа, сплетничать и завидовать подругам.
Приметы и поверья на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2021
Наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женщин. В этот день представительницы слабого пола ходили в церковь, чтобы помолиться святому. У Ипатия просили здоровья, семейного счастья и излечения от бесплодия. Также святого называли Чудотворцем, потому что он мог исцелить от болезней.
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Люди верили, что на Ипатия Чудотворца домовой начинал беситься: он вредил скоту, прятал вещи хозяев, а иногда бросался им под ноги. Чтобы оградить себя от домового и другой нечистой силы, в это день все запирали дома и старались не выходить на улицу, даже не подходили к окнам. На всех выходах из жилья хозяева рисовали Божий крест.
День Ипатия также называли Огнищем. Ранее 13 апреля крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, люди рубили часть леса, а через год поджигали. Выгоревшее место называли Огнищем.
13 апреля гадали, кто родится в семье, и какая судьба ждет род. Для этого с улицы во двор кидали сапог. Если обувь падала голенищем к воротам, то родится девочка, а если голенище указывало на крыльцо – то родится мальчик. Если же сапог падал на подошву и голенище показывало вверх – то ребенок умрет.
Многие приметы на Ипатия Чудотворца связаны с погодой. Считалось, что снег 13 апреля уносил остатки зимы. Если утром шел дождь, то лето обещало быть ненастным, а если день был ясным, то и лето будет таким же солнечным. Облака предвещали скорые дожди.
Другие праздники 13 апреля 2021
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Именины 13 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.
По католическому – Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.
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