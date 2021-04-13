Запреты дня 13 апреля 2021: Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца

Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 13 апреля.

Во вторник, 13 апреля 2021 года, православные христиане чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Другое название праздника – Огнище.

Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2021?

шить и вязать;

обижать женщин;

женщинам нельзя работать;

чтобы в доме было грязно;

женщинам нельзя желать кому-то зла;

упоминать нечистую силу;

ссорится супругам;

женщинам нельзя ревновать мужа, сплетничать и завидовать подругам.

Приметы и поверья на Ипатия Чудотворца 13 апреля 2021

Наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — покровителем женщин. В этот день представительницы слабого пола ходили в церковь, чтобы помолиться святому. У Ипатия просили здоровья, семейного счастья и излечения от бесплодия. Также святого называли Чудотворцем, потому что он мог исцелить от болезней.

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Люди верили, что на Ипатия Чудотворца домовой начинал беситься: он вредил скоту, прятал вещи хозяев, а иногда бросался им под ноги. Чтобы оградить себя от домового и другой нечистой силы, в это день все запирали дома и старались не выходить на улицу, даже не подходили к окнам. На всех выходах из жилья хозяева рисовали Божий крест.

День Ипатия также называли Огнищем. Ранее 13 апреля крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, люди рубили часть леса, а через год поджигали. Выгоревшее место называли Огнищем.

13 апреля гадали, кто родится в семье, и какая судьба ждет род. Для этого с улицы во двор кидали сапог. Если обувь падала голенищем к воротам, то родится девочка, а если голенище указывало на крыльцо – то родится мальчик. Если же сапог падал на подошву и голенище показывало вверх – то ребенок умрет.

Многие приметы на Ипатия Чудотворца связаны с погодой. Считалось, что снег 13 апреля уносил остатки зимы. Если утром шел дождь, то лето обещало быть ненастным, а если день был ясным, то и лето будет таким же солнечным. Облака предвещали скорые дожди.

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Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.

По католическому – Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.

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