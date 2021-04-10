Запреты дня 10 апреля 2021: Что нельзя делать на Иллариона
В субботу, 10 апреля 2021 года, православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Другие названия праздника: Мать-и-мачеха, Иларион - выверни оглобли.
Что нельзя делать на Иллариона 10 апреля 2021?
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- выяснять отношения у водоема, чтобы не навлечь беду на себя и родных
- выворачивать карманы, чтобы не стать жертвой кражи
- громко хлопать дверями, чтобы не напугать домового
Приметы и поверья на 10 апреля 2021
- В этот день преступали к очистке искусственных водоемов. Считалось, что к этому времени лед окончательно тает. По поверью, перед началом работы нужно было перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.
- 10 апреля начинали делать лечебные чаи из мать-и-мачехи. Считалось, что именно в этот день бутоны растения распускались. Из-за этой традиции, 9 апреля иногда называют праздником мать-и-мачехи.
- Святого Иллариона еще называли «Выверни оглобли». В этот день выворачивали оглобли из саней и убирали их на хранение так, как начиналась теплая погода.
- 10 апреля выбрасывали из дома сплетенный 15 августа «Степанов венок». Это оберег от болезней из луговых трав. Если кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному. Считалось, что дым от трав прогонял лихорадку, а чай становился целебным.
- Наши предки верили, что если кто-то поругается 10 апреля у какого-нибудь водоема, то эти люди станут врагами на всю жизнь. Поэтому супруги, родственники и друзья старались не выяснять отношений на Иллариона.
Читай также: Тина Кароль удивила мужским образом в новом клипе «Хороший парень»Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.
- Если 10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. А если чибисы низко летают и кричат – то это к засушливому лету.
Другие праздники 10 апреля 2021
- День брата и сестры
- День банана
- День рождения спички
- Глобальный день работы из дома
- День рождения английской булавки
- День составления загадочных словарей
- Международный день движения сопротивления
- День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского
- Всемирный день гомеопатии
- Всемирный день холотропного дыхания
- День медленного искусства
- День освобождения Одессы от фашистских оккупантов
Именины 10 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.
По католическому – Макар, Михаил.
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