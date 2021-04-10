Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 10 апреля.

Запреты дня 10 апреля 2021: Что нельзя делать на Иллариона freepik.com

В субботу, 10 апреля 2021 года, православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Другие названия праздника: Мать-и-мачеха, Иларион - выверни оглобли.

Что нельзя делать на Иллариона 10 апреля 2021?

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с кем-то ссориться, чтобы на разругаться навсегда выяснять отношения у водоема, чтобы не навлечь беду на себя и родных

выворачивать карманы, чтобы не стать жертвой кражи

громко хлопать дверями, чтобы не напугать домового

Приметы и поверья на 10 апреля 2021

В этот день преступали к очистке искусственных водоемов. Считалось, что к этому времени лед окончательно тает. По поверью, перед началом работы нужно было перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.

10 апреля начинали делать лечебные чаи из мать-и-мачехи. Считалось, что именно в этот день бутоны растения распускались. Из-за этой традиции, 9 апреля иногда называют праздником мать-и-мачехи.

Святого Иллариона еще называли «Выверни оглобли». В этот день выворачивали оглобли из саней и убирали их на хранение так, как начиналась теплая погода.

10 апреля выбрасывали из дома сплетенный 15 августа «Степанов венок». Это оберег от болезней из луговых трав. Если кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному. Считалось, что дым от трав прогонял лихорадку, а чай становился целебным.

Наши предки верили, что если кто-то поругается 10 апреля у какого-нибудь водоема, то эти люди станут врагами на всю жизнь. Поэтому супруги, родственники и друзья старались не выяснять отношений на Иллариона.

Читай также: Тина Кароль удивила мужским образом в новом клипе «Хороший парень» Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.

Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков. Если 10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. А если чибисы низко летают и кричат – то это к засушливому лету.

Другие праздники 10 апреля 2021

День брата и сестры

День банана

День рождения спички

Глобальный день работы из дома

День рождения английской булавки

День составления загадочных словарей

Международный день движения сопротивления

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Всемирный день гомеопатии

Всемирный день холотропного дыхания

День медленного искусства

День освобождения Одессы от фашистских оккупантов

Именины 10 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.

По католическому – Макар, Михаил.

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