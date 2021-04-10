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Запреты дня 10 апреля 2021: Что нельзя делать на Иллариона

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 10 апреля.
Запреты дня 10 апреля 2021: Что нельзя делать на Иллариона
Запреты дня 10 апреля 2021: Что нельзя делать на Иллариона
freepik.com

В субботу, 10 апреля 2021 года, православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Другие названия праздника: Мать-и-мачеха, Иларион - выверни оглобли.

Что нельзя делать на Иллариона 10 апреля 2021?

Приметы и поверья на 10 апреля 2021

  • В этот день преступали к очистке искусственных водоемов. Считалось, что к этому времени лед окончательно тает. По поверью, перед началом работы нужно было перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.
  • 10 апреля начинали делать лечебные чаи из мать-и-мачехи. Считалось, что именно в этот день бутоны растения распускались. Из-за этой традиции, 9 апреля иногда называют праздником мать-и-мачехи.
  • Святого Иллариона еще называли «Выверни оглобли». В этот день выворачивали оглобли из саней и убирали их на хранение так, как начиналась теплая погода.
  • 10 апреля выбрасывали из дома сплетенный 15 августа «Степанов венок». Это оберег от болезней из луговых трав. Если кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному. Считалось, что дым от трав прогонял лихорадку, а чай становился целебным.   
  • Наши предки верили, что если кто-то поругается 10 апреля у какого-нибудь водоема, то эти люди станут врагами на всю жизнь. Поэтому супруги, родственники и друзья старались не выяснять отношений на Иллариона.

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    Если в этот день шел дождь, то год обещал быть урожайным. А глухие и продолжительные раскаты грома предвещали затяжные дожди. Утренний туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков.
  • Если 10 апреля сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. А если чибисы низко летают и кричат – то это к засушливому лету.

Другие праздники 10 апреля 2021

  • День брата и сестры
  • День банана
  • День рождения спички
  • Глобальный день работы из дома
  • День рождения английской булавки
  • День составления загадочных словарей
  • Международный день движения сопротивления
  • День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского
  • Всемирный день гомеопатии
  • Всемирный день холотропного дыхания
  • День медленного искусства
  • День освобождения Одессы от фашистских оккупантов

Именины 10 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.

По католическому – Макар, Михаил.

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Теги: запреты, приметы, поверья, традиции, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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