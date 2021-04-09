Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 9 апреля.

Запреты дня 9 апреля 2021: Что нельзя делать на Матрону Настовицу freepik.com

В пятницу, 9 апреля 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Матроны Солунской, которую в народе прозвали Настольницей и Полурепницей.

Что нельзя делать на Матрону Настовицу 9 апреля 2021?

бездельничать;

много говорить;

выяснять отношения, ссориться, ревновать;

проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.

Приметы и поверья на Матрону Настовицу 9 апреля 2021

Матрону Солунскую считали покровительницей хозяек. В этот день женщины, а особенно ткачихи, читали молитвы и просили у святой благословения на труд.

Читай также: Как приготовить вкусный холодец на Пасху Прозвище Настовица Матрона получила, поскольку ранее 9 апреля часто бывали утренние заморозки – подтаявший снег снова замерзал и образовался «наст» (корка на поверхности снега). Ещё настовицами называли птиц чибисов, которые к этому дню возвращались домой из тёплых краев. Считалось, что если они летят низко, то скоро будет продолжительная сухая погода. Если чибис кричит с вечера, погода будет ясная. А если прилетели чайки - значит скоро будет жаркая погода.

Прозвище Настовица Матрона получила, поскольку ранее 9 апреля часто бывали утренние заморозки – подтаявший снег снова замерзал и образовался «наст» (корка на поверхности снега). Ещё настовицами называли птиц чибисов, которые к этому дню возвращались домой из тёплых краев. Считалось, что если они летят низко, то скоро будет продолжительная сухая погода. Если чибис кричит с вечера, погода будет ясная. А если прилетели чайки - значит скоро будет жаркая погода. В некоторых местах Матрону называли Полурепицей, так как в этот день было принято делить все запасы овощей на две части, в первую очередь репу. Лучшие репки оставляли для разведения семян, а из второй части готовили еду.

.Другие праздники 9 апреля 2021

День рождения «веселящего газа»

Всемирный фестиваль овсянки

День детской йоги

День восходящего солнца в шкафной стране

День финского языка

Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции

Всемирный день конкани

Именины 9 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Иван, Мануил, Матрона, Феодосий.

По католическому – Мария, Маркел.

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