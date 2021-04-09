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Запреты дня 9 апреля 2021: Что нельзя делать на Матрону Настовицу

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 9 апреля.
Запреты дня 9 апреля 2021: Что нельзя делать на Матрону Настовицу
Запреты дня 9 апреля 2021: Что нельзя делать на Матрону Настовицу
freepik.com

В пятницу, 9 апреля 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Матроны Солунской, которую в народе прозвали Настольницей и Полурепницей.

Что нельзя делать на Матрону Настовицу 9 апреля 2021?

  • бездельничать;
  • много говорить;
  • выяснять отношения, ссориться, ревновать;
  • проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.

Приметы и поверья на Матрону Настовицу 9 апреля 2021

  • Матрону Солунскую считали покровительницей хозяек. В этот день женщины, а особенно ткачихи, читали молитвы и просили у святой благословения на труд.

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    Прозвище Настовица Матрона получила, поскольку ранее 9 апреля часто бывали утренние заморозки – подтаявший снег снова замерзал и образовался «наст» (корка на поверхности снега). Ещё настовицами называли птиц чибисов, которые к этому дню возвращались домой из тёплых краев. Считалось, что если они летят низко, то скоро будет продолжительная сухая погода. Если чибис кричит с вечера, погода будет ясная. А если прилетели чайки - значит скоро будет жаркая погода.
  • В некоторых местах Матрону называли Полурепицей, так как в этот день было принято делить все запасы овощей на две части, в первую очередь репу. Лучшие репки оставляли для разведения семян, а из второй части готовили еду.

.Другие праздники 9 апреля 2021

  • День рождения «веселящего газа»
  • Всемирный фестиваль овсянки
  • День детской йоги
  • День восходящего солнца в шкафной стране
  • День финского языка
  • Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции
  • Всемирный день конкани

Именины 9 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Иван, Мануил, Матрона, Феодосий.

По католическому – Мария, Маркел.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, традиции, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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