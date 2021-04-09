Запреты дня 9 апреля 2021: Что нельзя делать на Матрону Настовицу
Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 9 апреля.
В пятницу, 9 апреля 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Матроны Солунской, которую в народе прозвали Настольницей и Полурепницей.
Что нельзя делать на Матрону Настовицу 9 апреля 2021?
- бездельничать;
- много говорить;
- выяснять отношения, ссориться, ревновать;
- проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.
Приметы и поверья на Матрону Настовицу 9 апреля 2021
- Матрону Солунскую считали покровительницей хозяек. В этот день женщины, а особенно ткачихи, читали молитвы и просили у святой благословения на труд.
Читай также: Как приготовить вкусный холодец на ПасхуПрозвище Настовица Матрона получила, поскольку ранее 9 апреля часто бывали утренние заморозки – подтаявший снег снова замерзал и образовался «наст» (корка на поверхности снега). Ещё настовицами называли птиц чибисов, которые к этому дню возвращались домой из тёплых краев. Считалось, что если они летят низко, то скоро будет продолжительная сухая погода. Если чибис кричит с вечера, погода будет ясная. А если прилетели чайки - значит скоро будет жаркая погода.
- В некоторых местах Матрону называли Полурепицей, так как в этот день было принято делить все запасы овощей на две части, в первую очередь репу. Лучшие репки оставляли для разведения семян, а из второй части готовили еду.
.Другие праздники 9 апреля 2021
- День рождения «веселящего газа»
- Всемирный фестиваль овсянки
- День детской йоги
- День восходящего солнца в шкафной стране
- День финского языка
- Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции
- Всемирный день конкани
Именины 9 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Иван, Мануил, Матрона, Феодосий.
По католическому – Мария, Маркел.
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