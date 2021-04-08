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Запреты дня 8 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовеста Гавриила

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 8 апреля.
Запреты дня 8 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовеста Гавриила
Запреты дня 8 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовеста Гавриила
freepik.com

В четверг, 8 апреля 2021 года, православная церковь чтит Архангела Гавриила, которого в народе называют Благовестом. Этот день считается своеобразным продолжением Благовещения. 7 апреля Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она станет мамой Сын Божьего Иисуса Христа.

Что нельзя делать на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021?

  • покупать одежду
  • шить или вязать
  • поддаваться зависти
  • начинать что-то новое
  • Запрещены хирургические вмешательства

Приметы и поверья на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021

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    Как ни парадоксально это звучит, но наши предки считали, что 8 апреля не стоит заниматься важными делами и начинать что-то новое, потому что все, что рождается в этот день «ужасно и некрасиво». Существовало поверье, что ребенок, родившийся на Гавриила, будет обладать физическими изъянами.
  • Люди верили, что если в этот день помолиться Архангелу Гавриилу, то он исполнит любое светлое желание. Также считалось, что сны в ночь на 8 апреля сбываются в течение одной недели.
  • В народе говорили, что Архангел Гавриил - властелин грома и молнии. Считается, что эти природные явления появляются, когда Бог передает Гавриилу золотые ключи от неба, чтобы смочить землю дождем.
  • Светлый восход солнца на Благовеста Гавриила свидетельствовал о том, что холодов уже не будет. Заморозки в этот день обещали холодную весну и позднее лето. Если на крышах еще был снег, то это означало, что он не растает до мая. А если 8 апреля зацвела черемуха, то уже можно садить картофель. Также считалось, какая погода 8 апреля, такая будет и 8 октября.

.Другие праздники 8 апреля 2021

  • Праздник куража
  • День рождения пожарной лестницы
  • День сброса зимней шкурки
  • День рисования птиц
  • Международный день Будды
  • Праздник иконы Божией Матери «Мелетинская»
  • Международный день цыган
  • Международный день фэн-шуй
  • Международный день ТОП-менеджера
  • День памяти священномученика Иринея Сирмийского

Именины 8 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.

По католическому – Цезария, Дионисий, Януарий, Альберт.

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Теги: запреты, приметы, поверья, традиции, именины, День ангела, праздники
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Источник: ivonа bigmir)net

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