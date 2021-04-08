Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 8 апреля.

Запреты дня 8 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовеста Гавриила freepik.com

В четверг, 8 апреля 2021 года, православная церковь чтит Архангела Гавриила, которого в народе называют Благовестом. Этот день считается своеобразным продолжением Благовещения. 7 апреля Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она станет мамой Сын Божьего Иисуса Христа.

Что нельзя делать на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021?

покупать одежду

шить или вязать

поддаваться зависти

начинать что-то новое

Запрещены хирургические вмешательства

Приметы и поверья на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021

Читай также: Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кекс Как ни парадоксально это звучит, но наши предки считали, что 8 апреля не стоит заниматься важными делами и начинать что-то новое, потому что все, что рождается в этот день «ужасно и некрасиво». Существовало поверье, что ребенок, родившийся на Гавриила, будет обладать физическими изъянами.

Как ни парадоксально это звучит, но наши предки считали, что 8 апреля не стоит заниматься важными делами и начинать что-то новое, потому что все, что рождается в этот день «ужасно и некрасиво». Существовало поверье, что ребенок, родившийся на Гавриила, будет обладать физическими изъянами. Люди верили, что если в этот день помолиться Архангелу Гавриилу, то он исполнит любое светлое желание. Также считалось, что сны в ночь на 8 апреля сбываются в течение одной недели.

В народе говорили, что Архангел Гавриил - властелин грома и молнии. Считается, что эти природные явления появляются, когда Бог передает Гавриилу золотые ключи от неба, чтобы смочить землю дождем.

Светлый восход солнца на Благовеста Гавриила свидетельствовал о том, что холодов уже не будет. Заморозки в этот день обещали холодную весну и позднее лето. Если на крышах еще был снег, то это означало, что он не растает до мая. А если 8 апреля зацвела черемуха, то уже можно садить картофель. Также считалось, какая погода 8 апреля, такая будет и 8 октября.

.Другие праздники 8 апреля 2021

Праздник куража

День рождения пожарной лестницы

День сброса зимней шкурки

День рисования птиц

Международный день Будды

Праздник иконы Божией Матери «Мелетинская»

Международный день цыган

Международный день фэн-шуй

Международный день ТОП-менеджера

День памяти священномученика Иринея Сирмийского

Именины 8 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.

По католическому – Цезария, Дионисий, Януарий, Альберт.

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