Запреты дня 8 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовеста Гавриила
В четверг, 8 апреля 2021 года, православная церковь чтит Архангела Гавриила, которого в народе называют Благовестом. Этот день считается своеобразным продолжением Благовещения. 7 апреля Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она станет мамой Сын Божьего Иисуса Христа.
Что нельзя делать на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021?
- покупать одежду
- шить или вязать
- поддаваться зависти
- начинать что-то новое
- Запрещены хирургические вмешательства
Приметы и поверья на Благовеста Гавриила 8 апреля 2021
Читай также: Вкусно и полезно: Жена Влада Ямы подсказала, как приготовить ПП-кексКак ни парадоксально это звучит, но наши предки считали, что 8 апреля не стоит заниматься важными делами и начинать что-то новое, потому что все, что рождается в этот день «ужасно и некрасиво». Существовало поверье, что ребенок, родившийся на Гавриила, будет обладать физическими изъянами.
- Люди верили, что если в этот день помолиться Архангелу Гавриилу, то он исполнит любое светлое желание. Также считалось, что сны в ночь на 8 апреля сбываются в течение одной недели.
- В народе говорили, что Архангел Гавриил - властелин грома и молнии. Считается, что эти природные явления появляются, когда Бог передает Гавриилу золотые ключи от неба, чтобы смочить землю дождем.
- Светлый восход солнца на Благовеста Гавриила свидетельствовал о том, что холодов уже не будет. Заморозки в этот день обещали холодную весну и позднее лето. Если на крышах еще был снег, то это означало, что он не растает до мая. А если 8 апреля зацвела черемуха, то уже можно садить картофель. Также считалось, какая погода 8 апреля, такая будет и 8 октября.
.Другие праздники 8 апреля 2021
- Праздник куража
- День рождения пожарной лестницы
- День сброса зимней шкурки
- День рисования птиц
- Международный день Будды
- Праздник иконы Божией Матери «Мелетинская»
- Международный день цыган
- Международный день фэн-шуй
- Международный день ТОП-менеджера
- День памяти священномученика Иринея Сирмийского
Именины 8 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.
По католическому – Цезария, Дионисий, Януарий, Альберт.
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