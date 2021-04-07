Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 7 апреля.

Запреты дня 7 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовещение freepik.com

В среду, 7 апреля 2021 года, отмечается один из самых больших христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что вскоре она станет матерью Иисуса Христа.

Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2021?

ничего отдавать из дома

занимать деньги

стричься и красить волосы

шить и вязать

начинать новые дела

надевают новую одежду

жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома

сеять семена или высаживать саженцы

Приметы и поверья на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2021

Читай также: Как подготовиться к Благовещению: что сделать перед праздником В этот день наши предки на рассвете умывались талой, родниковой, колодезной или речной водой, чтобы снять из себя все болезни. По поверью, вода, освещённая на Благовещенье, могла исцелить от любого заболевания.

В этот день наши предки на рассвете умывались талой, родниковой, колодезной или речной водой, чтобы снять из себя все болезни. По поверью, вода, освещённая на Благовещенье, могла исцелить от любого заболевания. В народе верили, что 7 апреля из земли выходили все «гады земные» - змеи, лягушки, насекомые. А на Воздвижение или Усекновение они снова скрывались.

На Благовещение в доме обязательно должна была быть чистота. Люди верили, что порядок в доме сулит счастье. Уборкой обычно занимались за 2-3 дня до праздника.

Много примет 7 апреля связаны с погодой. Если она теплая и солнечная, то это к хорошему урожаю и теплому лету. Дождь обещал урожай ржи и грибов, гроза - урожай орехов, а снег - к неурожаю. Также считалось, что какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху.

Есть еще несколько примет о птицах и цветах. Так, по поверью, если 7 апреля выпустить на свободу птицу, то год будет счастливым и удачным. А если на праздник не летают ласточки, то это предвещало холодную весну и позднее лето. Также ранее в народе говорили, что если незамужняя девушка найдет на Благовещение первоцвет, то уже осенью выйдет замуж. А найти подснежник – к счастью.

Другие праздники 7 апреля 2021

Всемирный день здоровья

День памяти погибших подводников

День лёгкого пива

День Подвига

Международный день бобра

День косметолога

День метрической системы

День рождения регби

Международный день «улиточной газеты»

Праздник иконы Божией Матери «Благовещение» Киевская

День памяти преподобного Саввы Нового

Именины 7 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Савва, Тихон.

По католическому – Александр, Брынах, Генрих, Герман, Келлах, Ноткер, Ральф, Целестин, Цельс, Эдвард, Эйберт.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: