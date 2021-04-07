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Запреты дня 7 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовещение

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 7 апреля.
Запреты дня 7 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовещение
Запреты дня 7 апреля 2021: Что нельзя делать на Благовещение
freepik.com

В среду, 7 апреля 2021 года, отмечается один из самых больших христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что вскоре она станет матерью Иисуса Христа.

Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2021?

  • ничего отдавать из дома
  • занимать деньги
  • стричься и красить волосы
  • шить и вязать
  • начинать новые дела
  • надевают новую одежду
  • жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома
  • сеять семена или высаживать саженцы

Приметы и поверья на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2021

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    В этот день наши предки на рассвете умывались талой, родниковой, колодезной или речной водой, чтобы снять из себя все болезни. По поверью, вода, освещённая на Благовещенье, могла исцелить от любого заболевания.
  • В народе верили, что 7 апреля из земли выходили все «гады земные» - змеи, лягушки, насекомые. А на Воздвижение или Усекновение они снова скрывались.
  • На Благовещение в доме обязательно должна была быть чистота. Люди верили, что порядок в доме сулит счастье. Уборкой обычно занимались за 2-3 дня до праздника.
  • Много примет 7 апреля связаны с погодой. Если она теплая и солнечная, то это к хорошему урожаю и теплому лету. Дождь обещал урожай ржи и грибов, гроза - урожай орехов, а снег - к неурожаю. Также считалось, что какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху.
  • Есть еще несколько примет о птицах и цветах. Так, по поверью, если 7 апреля выпустить на свободу птицу, то год будет счастливым и удачным. А если на праздник не летают ласточки, то это предвещало холодную весну и позднее лето. Также ранее в народе говорили, что если незамужняя девушка найдет на Благовещение первоцвет, то уже осенью выйдет замуж. А найти подснежник – к счастью.

Другие праздники 7 апреля 2021

  • Всемирный день здоровья
  • День памяти погибших подводников
  • День лёгкого пива
  • День Подвига
  • Международный день бобра
  • День косметолога
  • День метрической системы
  • День рождения регби
  • Международный день «улиточной газеты»
  • Праздник иконы Божией Матери «Благовещение» Киевская
  • День памяти преподобного Саввы Нового

Именины 7 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Савва, Тихон.

По католическому – Александр, Брынах, Генрих, Герман, Келлах, Ноткер, Ральф, Целестин, Цельс, Эдвард, Эйберт.

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Теги: приметы, поверья, приметы, праздники, именины, День ангела, Благовещение, благовещение пресвятой богородицы, запреты
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Источник: ivonа bigmir)net

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