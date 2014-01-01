Как подготовиться к Благовещению: что сделать перед праздником

Благовещение – один из главных церковных праздников, которому предшествует тщательная подготовка у верующих. Что нужно сделать перед важным праздником – читай на Ivona.

Уже завтра, 7 апреля, православные будут отмечать один из важнейших религиозных праздников Благовещение. Этот праздник отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества и имеет постоянную дату – 7 апреля. Считается, что в этот день к Деве Марии, обрученной с Иосифом, явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Иисуса.

Поскольку это очень важный церковный праздник, к нему стоит ответственно подготовиться. Как – читай в нашем материале.

Подготовка к Благовещению дома

Перед праздником стоит провести генеральную уборку дома. Икона «Благовещение» должна занимать важное место, ее можно украсить цветами. В воду можно поставить веточки, которые к Пасхе выпустят листья. Дом также можно украсить самодельными подвесками из птиц – ведь они главный визуальный символ праздника.

Перед праздником можно также испечь птичек (также, как и перед Днем сорока святых). Их нужно будет взять в храм, или место, где вы будете отмечать благовещение. «Птичьими» угощениями нужно поделиться после Причастия.

«Птичку вместе с мамой мы пекли, птичку мы на праздник принесли. Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день Благовещения. Птичку на ладошку посажу, ее покачаю, на нее погляжу. Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день Благовещения»

Кстати, традиция, связанная с птицами, не случайна. В этот день принято отпускать пойманных птиц на волю. Этот акт (освобождения птиц) символизирует освобождение души из плена греха.

Исповедь и причастие

В день Благовещения можно исповедаться и причаститься. Но к этому нужно подойти ответственно: перед причастием нужно поститься три дня. Лучше посетить накануне Благовещения вечернюю службу, а после – прийти на раннюю или позднюю литургии с тем, чтобы исповедаться у батюшки.

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