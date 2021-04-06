Запреты дня 6 апреля 2021: Что нельзя делать на День Захарии и Якова
Во вторник, 6 апреля 2021 года, чтут память преподобного Захарии Печерского, преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского), и святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского). В народе 6 апреля называют Днем Захарии и Якова или Артемон - дери полоз.
Что нельзя делать на День Захарии и Якова и на Артемона - дери полоза 6 апреля 2021?
Читай также: ТОП-7 треков для поднятия настроения: Подборка от Светланы Тарабаровойупотреблять жирную пищу;
- отказывать кому-то в помощи;
- ссориться и сквернословить;
- обижать людей и животных;
- желать кому-то зла;
Приметы и поверья на День Захарии и Якова и Артемона - дери полоза 6 апреля 2021
- В этот день наши предки выгоняли нечистую силу из своих домов. Для этого жгли костры во дворе и обходили кругами избы. Также огонь разводили возле дорог, чтобы указать дорогу к церкви, где 6 апреля освящали семена для посадки.
- Существовало поверье, что, если девушка выстоит в церкви всю ночную службу, то она выйдет замуж за хорошего мужчину. А согласно второму поверью, если у девушки или молодого парня не было уверенности в своих чувствах, то лучше не видится с любимым человеком в этот день, иначе отношения зайдут в тупик.
- Вечером на Захарии и Якова все начинали готовиться к Благовещенью. Люди старались как можно больше завершит дел перед большим праздником. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом.
- Много примет дня были связаны с погодой. Утренняя роса обещала хороший урожай проса. О снеге и дожде говорили так: «пошел снег – уродится гречиха», «будет дождь - скоту легкий год». Также считалось, что, если 6 апреля ночь теплая, то и весна будет теплой. А если ударит мороз - вырастут и просо, и овес.
Другие праздники 6 апреля 2021
Читай также: Элина Свитолина объявила о помолвке и похвасталась дорогущим кольцомВсемирный день настольного тенниса
- Праздник иконы Божией Матери «Тучная Гора»
- День разноцветных ленточек
- Международный день спорта на благо развития и мира
- День синдрома Боринга-Опица
Именины 6 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Пётр, Север/Севир, Сеннуфий, Степан, Яков.
По католическому – Брихан, Евтихий, Екатерина, Марцеллин, Пётр, Пол, Пруденций, Пьерина, Уильям, Целестин, Этельвольд.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Католическая Пасха 2021: Как знаменитости отметили праздник
- Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил