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Запреты дня 6 апреля 2021: Что нельзя делать на День Захарии и Якова

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 6 апреля.
Запреты дня 6 апреля 2021: Что нельзя делать на День Захарии и Якова
Запреты дня 6 апреля 2021: Что нельзя делать на День Захарии и Якова
freepik.com

Во вторник, 6 апреля 2021 года, чтут память преподобного Захарии Печерского, преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского), и святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского). В народе 6 апреля называют Днем Захарии и Якова или Артемон - дери полоз.

Что нельзя делать на День Захарии и Якова и на Артемона - дери полоза 6 апреля 2021?

Приметы и поверья на День Захарии и Якова и Артемона - дери полоза 6 апреля 2021

  • В этот день наши предки выгоняли нечистую силу из своих домов. Для этого жгли костры во дворе и обходили кругами избы. Также огонь разводили возле дорог, чтобы указать дорогу к церкви, где 6 апреля освящали семена для посадки.
  • Существовало поверье, что, если девушка выстоит в церкви всю ночную службу, то она выйдет замуж за хорошего мужчину. А согласно второму поверью, если у девушки или молодого парня не было уверенности в своих чувствах, то лучше не видится с любимым человеком в этот день, иначе отношения зайдут в тупик.
  • Вечером на Захарии и Якова все начинали готовиться к Благовещенью. Люди старались как можно больше завершит дел перед большим праздником. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом.
  • Много примет дня были связаны с погодой. Утренняя роса обещала хороший урожай проса. О снеге и дожде говорили так: «пошел снег – уродится гречиха», «будет дождь - скоту легкий год». Также считалось, что, если 6 апреля ночь теплая, то и весна будет теплой. А если ударит мороз - вырастут и просо, и овес.

Другие праздники 6 апреля 2021

Именины 6 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Пётр, Север/Севир, Сеннуфий, Степан, Яков.

По католическому – Брихан, Евтихий, Екатерина, Марцеллин, Пётр, Пол, Пруденций, Пьерина, Уильям, Целестин, Этельвольд.

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Теги: приметы, поверья, праздники, именины, День ангела, запреты
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Источник: ivonа bigmir)net

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