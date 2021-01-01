Лучшие поздравления с католической Пасхой.

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Пусть пасхальный кролик нынче

Счастье в дом вам принесет,

Пусть подарит сердцу радость,

Пусть избавит от забот.

С Пасхой я вас поздравляю,

С праздником большим добра,

В этот день нам небо дарит

Вспышку счастья и тепла.

Мир пусть будет в доме вашем,

Детский смех пускай звучит,

Пусть не будет в жизни места

Для печалей и обид.

С большой радостью в сердце поздравляю с Пасхой! Пусть в этот день, когда Христос Воскрес, возродятся все былые ожидания, получат новую жизнь старые мечты, наполнятся новым светом надежды. Пусть Господь слышит Ваши искренние молитвы, помогает в трудных ситуациях, дарит великолепные блага, радость и любовь!

Огонь свечи пасхальной

Согреет нас теплом,

Его частицу малую

Приносят в каждый дом.

Я с Пасхой католической

Хочу поздравить вас,

Христос Воскрес, вернулся

И не оставит нас.

Пусть долетят молитвы

Наши до небес,

Христос Воскрес! — твержу я,

Воистину Воскрес!

Сегодня день весенний, солнечный, прекрасный,

Все потому, что называется день этот Пасхой.

Здоровья, мира, радости от души желаю,

С чудесным, добрым праздником Вас я поздравляю.

Пусть сердце будет светлым, в нем любовь живет,

И лучшее пусть в жизни обязательно придет.

Если добрый вы католик,

Принесет вам счастье кролик.

В день пасхальный и весенний

Вам поднимет настроенье.

От себя же пожелаю,

Чтобы горя вы не знали,

Чтобы Вас от бед сберег

Всемогущий Господь Бог.

Пасхальные приветствия примите в светлый праздник

И огоньки свечей, с надеждою горящих,

И с верой католической вдыхайте благодать,

Пусть Бог всегда вам будет желания исполнять,

Пускай родные, близкие, всегда вас окружают,

Любимого Иисуса в молитвах воспевают!

Я в католическую Пасху

Желаю счастья и тепла,

Чтобы светлой, доброй сказкой,

Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть:

Христос воистину воскрес,

А значит, чудо в жизни есть!

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках pinterest.com

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