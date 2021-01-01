Католическая Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках
Пусть пасхальный кролик нынче
Счастье в дом вам принесет,
Пусть подарит сердцу радость,
Пусть избавит от забот.
С Пасхой я вас поздравляю,
С праздником большим добра,
В этот день нам небо дарит
Вспышку счастья и тепла.
Мир пусть будет в доме вашем,
Детский смех пускай звучит,
Пусть не будет в жизни места
Для печалей и обид.
С большой радостью в сердце поздравляю с Пасхой! Пусть в этот день, когда Христос Воскрес, возродятся все былые ожидания, получат новую жизнь старые мечты, наполнятся новым светом надежды. Пусть Господь слышит Ваши искренние молитвы, помогает в трудных ситуациях, дарит великолепные блага, радость и любовь!
Огонь свечи пасхальной
Согреет нас теплом,
Его частицу малую
Приносят в каждый дом.
Я с Пасхой католической
Хочу поздравить вас,
Христос Воскрес, вернулся
И не оставит нас.
Пусть долетят молитвы
Наши до небес,
Христос Воскрес! — твержу я,
Воистину Воскрес!
Сегодня день весенний, солнечный, прекрасный,
Все потому, что называется день этот Пасхой.
Здоровья, мира, радости от души желаю,
С чудесным, добрым праздником Вас я поздравляю.
Пусть сердце будет светлым, в нем любовь живет,
И лучшее пусть в жизни обязательно придет.
Если добрый вы католик,
Принесет вам счастье кролик.
В день пасхальный и весенний
Вам поднимет настроенье.
От себя же пожелаю,
Чтобы горя вы не знали,
Чтобы Вас от бед сберег
Всемогущий Господь Бог.
Пасхальные приветствия примите в светлый праздник
И огоньки свечей, с надеждою горящих,
И с верой католической вдыхайте благодать,
Пусть Бог всегда вам будет желания исполнять,
Пускай родные, близкие, всегда вас окружают,
Любимого Иисуса в молитвах воспевают!
Я в католическую Пасху
Желаю счастья и тепла,
Чтобы светлой, доброй сказкой,
Твоя жизнь всегда была!
Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть:
Христос воистину воскрес,
А значит, чудо в жизни есть!
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