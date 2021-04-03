Запреты дня 3 апреля 2021: Что нельзя делать на Кирилла Катаника
В субботу, 3 апреля 2021 года, чтут память епископа Кирилла Катанского (Сицилийского). В народе этот праздник более известен как Катаник.
Что нельзя делать на Кирилла Катаника 3 апреля 2021?
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- стирать, иначе будут ночные кошмары мучать
- готовить и есть борщ, пирожки с картофелем - можно накликать смерть родственника
- разрешать кошке спать рядом с ребенком - животное может забрать здоровье малыша
- менять постельное белье, чтобы не потерять хороший сон
- за одним столом обедать одновременно трем женщинам из семьи, иначе будет серьезная ссора
Приметы и поверья на Кирилла Катаника 3 апреля 2021
- Ранее наши предки считали, что именно 3 апреля заканчивается зимний сезон. В этот день дети могли в последний раз покататься на санках и поиграть в снежки. Все переобувались в весеннюю обувь и начинали готовится к урожайному сезону.
Читай также: ТОП-5 знаменитостей, у которых проблемы со зрениемКроме того, в народе верили, что в этот день был довольно большой риск заразиться смертельной болезнью. Поэтому нужно было соблюдать все приметы.
- Предки считали, что сны, увиденные в эту ночь, могут сбыться в течение 3 дней. А если надеть одежду шиворот-навыворот, то будет драка. Чтобы избежать конфликта, необходимо было бросить эту одежду на пол и потоптаться на ней.
- Много примет 3 апреля связаны с погодой. Так, если в этот день гроза, то год будет урожайным. Комары появились или зацвела мать-и-мачеха – вскоре будет потепление. Если на небе видно синие тучи, то это предвещало теплую, но дождливую погоду.
Другие праздники 3 апреля 2021
- День рождения мобильного телефона
- Всемирный день вечеринки
- День Водяного
- День рождения кофемолки
- День придумывания хороших примет
- Международный день битвы подушками
- День рождения штрих-кода
- День памяти преподобного Серафима Вырицкого
- Католическая Великая суббота
- Международный день войлока
- Международный день хождения по огню
- День медленного искусства
Именины 3 апреля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Анания, Владимир, Домнин, Кирилл, Пахомий, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
По католическому – Агапия, Бургондофара, Ирина, Мария, Панкратий, Ричард, Сикст, Хиония.
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