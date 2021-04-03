Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 3 апреля.

Запреты дня 3 апреля 2021: Что нельзя делать на Кирилла Катаника freepik.com

В субботу, 3 апреля 2021 года, чтут память епископа Кирилла Катанского (Сицилийского). В народе этот праздник более известен как Катаник.

Что нельзя делать на Кирилла Катаника 3 апреля 2021?

Читай также: 4 апреля - Католическая Пасха смотреть на небо (падающая звезда предвещала смерть и несчастье)

смотреть на небо (падающая звезда предвещала смерть и несчастье) стирать, иначе будут ночные кошмары мучать

готовить и есть борщ, пирожки с картофелем - можно накликать смерть родственника

разрешать кошке спать рядом с ребенком - животное может забрать здоровье малыша

менять постельное белье, чтобы не потерять хороший сон

за одним столом обедать одновременно трем женщинам из семьи, иначе будет серьезная ссора

Приметы и поверья на Кирилла Катаника 3 апреля 2021

Ранее наши предки считали, что именно 3 апреля заканчивается зимний сезон. В этот день дети могли в последний раз покататься на санках и поиграть в снежки. Все переобувались в весеннюю обувь и начинали готовится к урожайному сезону.

Читай также: ТОП-5 знаменитостей, у которых проблемы со зрением Кроме того, в народе верили, что в этот день был довольно большой риск заразиться смертельной болезнью. Поэтому нужно было соблюдать все приметы.

Кроме того, в народе верили, что в этот день был довольно большой риск заразиться смертельной болезнью. Поэтому нужно было соблюдать все приметы. Предки считали, что сны, увиденные в эту ночь, могут сбыться в течение 3 дней. А если надеть одежду шиворот-навыворот, то будет драка. Чтобы избежать конфликта, необходимо было бросить эту одежду на пол и потоптаться на ней.

Много примет 3 апреля связаны с погодой. Так, если в этот день гроза, то год будет урожайным. Комары появились или зацвела мать-и-мачеха – вскоре будет потепление. Если на небе видно синие тучи, то это предвещало теплую, но дождливую погоду.

Другие праздники 3 апреля 2021

День рождения мобильного телефона

Всемирный день вечеринки

День Водяного

День рождения кофемолки

День придумывания хороших примет

Международный день битвы подушками

День рождения штрих-кода

День памяти преподобного Серафима Вырицкого

Католическая Великая суббота

Международный день войлока

Международный день хождения по огню

День медленного искусства

Именины 3 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анания, Владимир, Домнин, Кирилл, Пахомий, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

По католическому – Агапия, Бургондофара, Ирина, Мария, Панкратий, Ричард, Сикст, Хиония.

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